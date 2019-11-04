Инженер-химик о ЧП в барановичском бассейне: «Может, химреагенты в этот бассейн добавляли вручную?»

В минувшую субботу в МЧС обратился дежурный диспетчер скорой помощи, сообщив об отравлении детей в бассейне. Выяснилось, что 15 детей в возрасте 13 - 14 лет занимались в специализированной СДЮШОР №4 по плаванию и почувствовали затрудненное дыхание и резь в горле.

По предварительной информации, в результате случайного смешивания средства для обработки воды и дезинфицирующего средства в ведре, которое находилось в тамбуре запасного выхода из бассейна, произошла реакция с выделением паров хлора. Частично пары попали в зал бассейна, сообщили спасатели. Следователи по данному факту проводят проверку.

В результате смешивания средства для обработки воды и дезинфицирующего средства в ведре произошла реакция с выделением паров хлора. Фото: МЧС

13 из 15 детей были доставлены в больницу для наблюдения. Как уточнила «Комсомолка» в Минздраве, утром в воскресенье все дети были уже дома.

- Качество воды контролирует станция слежения, которая дает команду дозатору, а тот поставляет химреагенты в чашу бассейна. Может быть, химреагенты в этот бассейн поступали вручную, что противоречит технологическому процессу обеззараживания воды? - говорит инженер-химик, работающая в крупном минском бассейне. - Могу сказать точно: заниматься обеззараживанием воды должны квалифицированные специалисты в этой области. Если в бассейне соблюден четкий технологический процесс химводоподготовки, то люди могут быть спокойны за свое здоровье.