25 лет и смертная казнь: вынесен приговор матери из Лунинца и ее сообщнику за убийство 8-месячной девочки

Матери ребенка - 25 лет, ее подельнику в преступлении - смертная казнь, - такой приговор огласили 25 октября в Брестском областном суде.

- Взыскать с Колб Натальи и Сергеля Виктора 100 тысяч рублей в пользу Колба Леонида денежной компенсации морального вреда солидарно, - зачитывает резолютивную часть приговора председательствующий коллегии по уголовным делам Брестского областного суда судья Николай Сенько.

Также обвиняемые должны компенсировать расходы на погребение и судебные издержки. Оба могут обжаловать приговор в Верховном суде.

Вердикт в зале суда выслушали без эмоций: никак не отреагировали ни обвиняемые, ни отец убитой девочки Леонид, потерпевший.

- Позиция суда совпала полностью с позицией государственного обвинения. Это первый смертный приговор за последние 10 лет в Брестской области, - комментирует Александр Жешко, начальник отдела прокуратуры Брестской областной прокуратуры.

Мать ребенка, 26-летнюю Наталью и ее 48-летнего знакомого Виктора обвиняли в убийстве малолетнего с особой жестокостью, совершенном из хулиганских побуждений группой лиц. Уголовный кодекс за такое преступление предусматривает до 25 лет лишения свободы, пожизненное заключение или смертную казнь - но исключительная мера к женщинам в Беларуси не применяется.

Это уголовное дело рассматривали в закрытом режиме: подробности - доказательства вины, показания обвиняемых - известны только суду и участникам процесса. С таким ходатайством на первом заседании выступили обвиняемая и ее супруг, признанный в этом деле потерпевшим.

- У меня есть родные, еще двое маленьких детей. Я не хочу, чтобы это отражалось на них, - так обосновала свою позицию обвиняемая в убийстве ребенка. Суд просьбу удовлетворил, и журналистов попросили покинуть зал.

Кухня в квартире, где произошло преступление. Фото: СК

Напомним, трагедия произошла в Лунинце в октябре 2018 назад в многодетной семье. Когда отец детей Леонид вернулся домой, обнаружил убитой свою 8-месячную дочь. В квартире в тот момент находились его супруга Наталья со своим знакомым Виктором. Старшие дети – мальчики 4 и 6 лет – были в гостях у бабушки, которая живет рядом с новостройкой в частном секторе.

Позже экспертиза установила, что в крови женщины было 1,6 промилле этилового спирта, у ее собутыльника – 1,2. Ребенка они убили, как сказано в обвинении, «беспричинно, из хулиганских побуждений, с особой жестокостью, способом, заведомо сопряженным с причинением особых страданий». Ребенку нанесли не менее 46 травматических воздействий – младенца обезглавили.

Новостройка в Лунинце, где произошла трагедия.Фото: Оксана БРОВАЧ

Эта история шокировала и врачей скорой помощи, которые увидели, что произошло, и весь райцентр. Правоохранители признавались, что жестокость преступления впечатлила даже бывалых сотрудников следственных органов. Это отметил и председатель Следственного комитета Иван Носкевич, когда комментировал ход расследования:

- Случай, конечно, вoпиющий. Такого в истoрии современной Беларуси не было в принципе, - сказал он.

Как рассказывали «Комсомолке» соседи и знакомые семьи, в которой произошла трагедия, Наталья производила впечатление обычной матери. Водила детей в садик, гуляла с ними во дворе, общалась с другими мамами на детской площадке. Малыши были опрятно одеты, их часто видели с обоими родителями вместе. В соцсетях Наталья делилась фотографиями детей. Про младшую дочь писала «Моя доченька», «Моя принцесса», «Все отдам за эти ножки».

Наталья публиковала в соцсетях фото дочери с трогательными подписями. Фото: соцсети

Известно, что в августе 2018 семья попала в СОП после бытового скандала. В отделе образования Лунинецкого райисполкома «КП» рассказывали, что Наталья вызывала на своего мужа милицию. Его тогда привлекли к административной ответственности, а семью проверили и признали находящейся в социально-опасном положении.

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