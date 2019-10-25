«Позор пережить сложно»: в Минске за взятки судят экс-главу холдинга «БелОМО»

В пятницу, 25 октября, суд Первомайского района Минска начал рассматривать уголовное дело в отношении бывшего гендиректора холдинга «БелОМО» Вячеслава Бурского. Его обвиняют по ч.3 ст.430 УК РБ «Получение взятки». Ещё один фигурант уголовного дела - заместитель Бурского Владимир Кискин. Обвиняют его по той же статье, только по 2 части.

Обвиняемые не под стражей. Бурский и Кискин пришли в суд в деловых костюмах, внимательно слушали прокурора. По словам гособвинителя, Бурский вступил со своим заместителем в преступный сговор.

Из обвинения понятно, что взятки мужчины брали с 2009 года. В некоторых случаях деньги, которые они получали, были упакованы в коробку с лекарством. Мужчинам передавали разные суммы. В последнее время по 23-24 тысячи российских рублей (около 750 белорусских рублей) от руководителя российской фирмы, некого Алексея Фомина. Деньги забирал Кискин и часть суммы передавал гендиректору - у них была договоренность, что Бурский получает 25% взятки. По данным следствия, Бурский получал свои деньги на заводе им. Вавилова, а Кискин забирал суммы в российских рублях, например, на белорусском ЖД вокзале и в российском аэропорту.

Общая сумма взяток, которую передали белорусским чиновникам, составила более 22 тысяч белорусских рублей.

Обвиняемые признали вину.

- Наверное, полностью… - говорит Бурский.

Признал полностью вину и Кискин.

Первым допросили Вячеслава Бурского.

- Я 48 лет проработал на предприятии - от технолога до директора. Имея трудовой стаж 55 лет, конечно, это позор, - говорит Вячеслав Александрович. - Получал деньги от Кискина. Я воспринимал это как подарок за решение технических вопросов.

73-летний Вячеслав Бурский вину признает и раскаивается.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Напомним, Вячеслав Бурский возглавлял холдинг «БелОМО» 27 лет и получил два ордена из рук президента. Его зарплата составляла 4 тысячи долларов. Работу на заводе Вавилова Вячеслав Бурский начал в 1970 году простым инженером, затем работал главным технологом, главным инженером, в 1992 возглавил предприятие. Он является доктором технологических наук, профессором.

Почему Бурский получал лишь 25% от суммы, а все остальное забирал его зам, обвиняемый объяснил: «Решили так». По его словам, он не вел статистику, сколько он получал взяток.

- Понимали ли вы, за что вам передавали деньги? - спрашивает гособвинитель обвиняемого.

- Понимал. Следователь мне все объяснил доходчиво, - говорит Бурский.

Ранее в своих показаниях Бурский сообщил, что с марта 2009-го года по январь 2019-го года он получил от Фомина всего почти 5 тысяч долларов. Из этих же показаний известно, что в его гараже во время обыска нашли 60 тысяч долларов. По его словам, эти деньги он откладывал из зарплаты и пенсии порядка семь лет. А деньги, которые он получил в качестве взятки, тратил на текущие нужды.

Мужчина раскаивается в содеянном.

- Позор пережить сложно…

В СИЗО мужчина находился около двух месяцев, сейчас он под домашним арестом. Вячеслав Александрович попросил не применять меру, связанную с лишением свободы.

Суд продолжается.

СПРАВКА «КП»

Белорусское оптико-механическое объединение («БелОМО») специализируется на разработке и выпуске оптико-электронных, лазерных и оптико-механических устройств. Основное направление - военная продукция. «БелОМО» производит приборы наведения для танков, БМП, оптические и коллиматорные прицелы для стрелкового оружия, приборы ночного видения, лазерные целеуказатели, тепловизоры и другую оптическую продукцию для военных.

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