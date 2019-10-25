2019-10-25T14:15:19+03:00
Здоровье
КП Беларусь

«Человек. Здоровье. Окружающая среда»: в Беларуси проходит форум по проблемам общественного здоровья

На конференции врачи из разных стран обсуждают вопросы первичной медицинской профилактики заболеваний
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В работе Форума принимают участие ведущие ученые и специалисты, представители органов государственного управления Республики Беларусь, Российской Федерации, а также известные зарубежные эксперты. Фото предоставлено организаторамиВ работе Форума принимают участие ведущие ученые и специалисты, представители органов государственного управления Республики Беларусь, Российской Федерации, а также известные зарубежные эксперты. Фото предоставлено организаторами
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24-25 октября на базе ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования» проходит Республиканская научно-практическая конференция с международным участием «Человек. Здоровье. Окружающая среда», посвященная гигиеническим аспектам первичной медицинской профилактики заболеваний и приуроченная к 70-летию кафедры гигиены и медицинской экологии БелМАПО.

Впервые в Беларуси в формате крупной республиканской научно-практической конференции с международным участием создана уникальная площадка для общения и обмена опытом в формате открытого диалога по теме общественного здоровья. Белорусская система здравоохранения подчеркивает ведущую роль профилактической медицины в сохранении здоровья граждан. Public Health, или общественное здоровье, – это комплекс научных и практических знании , помогающих людям оставаться здоровыми. А комплексная работа в сфере общественного здоровья способствует профилактике заболеваний, улучшению самочувствия и благополучия людей.

В работе Форума принимают участие ведущие ученые и специалисты, представители органов государственного управления Республики Беларусь, Российской Федерации, а также известные зарубежные эксперты.

В рамках работы форума участники обсуждают вопросы сохранения здоровья как основы устойчивого развития страны; факторов среды обитания и их влияния на здоровье, мер профилактики; здоровья детей и подростков, гигиенических подходов к профилактике заболеваний населения; питания и его связи со здоровьем; гендерных аспектов профилактики заболеваний с учетом этапов жизни и др.

Алексей Пикулик, директор по корпоративным отношениям группы компаний Danone в Беларуси, рассказал, почему компания приняла решение поддержать первый в Беларуси Форум по проблемам общественного здоровья. Фото предоставлено организаторами

Алексей Пикулик, директор по корпоративным отношениям группы компаний Danone в Беларуси, рассказал, почему компания приняла решение поддержать первый в Беларуси Форум по проблемам общественного здоровья. Фото предоставлено организаторами

Организатором форума выступает ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», партнером - компания Danone Беларусь.

- Компании Danone в этом году исполнилось 100 лет, а миссией компании является нести здоровье через продукты питания. Мы приняли решение поддержать первый в Беларуси Форум по проблемам общественного здоровья, так как это и наша ответственность — заботиться о здоровье людей и общества, в котором присутствует наш бизнес. Вместе с белорусскими медиками мы хотим донести до людей понимание того, как важно оставаться здоровыми, вести здоровый образ жизни и правильно питаться, - отметил Алексей Пикулик, директор по корпоративным отношениям группы компаний Danone в Беларуси.

На круглом столе «Медико-профилактические основы работы школ, содействующих укреплению здоровья» будут обсуждаться соответствующие вопросы гармонизации технологий обеспечения благополучия школьников, двигательной активности детей и формированию мотивации к её повышению. В рамках секции «Окружающая среда и здоровье» планируется обсудить экологические детерминанты здоровья в современных условиях, развитие урбанизированной среды жизнедеятельности, вопросы сохранения профессионального здоровья работников. На круглом столе «Микробиом человека» в центре внимания медицинской общественности окажется широкий спектр проблем, связанных с влиянием микробиома человека на здоровье и болезни. В рамках секции «Серебряный возраст», которая проходит при поддержке компании Bella-TZMO, эксперты обсудят вопросы старения как медико-социальной проблемы. На секции «Здоровье матери и ребенка» затрагиваются вопросы поддержки грудного вскармливания как фактора сохранения детского здоровья. Секция проходит при поддержке компании Philips Avent, чья продукция многие годы помогает мамам заботиться о здоровом питании малышей. А в рамках секции «Гендерные аспекты здоровья. Здоровье мужчин» комплексному анализу специалистов подвергнуты показатели здоровья мужчин в Беларуси, включая социальные и культурные аспекты здоровья и благополучия, а также представлены основные принципы Европейской стратегии мужского здоровья и благополучия, основные тенденции мужского здоровья и фертильности.

Public Health Forum стал уникальной площадкой для общения и обмена опытом в формате открытого диалога по теме общественного здоровья. Была реализована и его главная идея - свободная коммуникация, налаживание связей и партнерства, обсуждение совместных проектов и коллабораций.

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