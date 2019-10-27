«Секс - не излишество, им нужно заниматься обязательно!» Истории и комментарии об интиме в зрелом возрасте

Есть ли секс после 60? Когда я провела опрос среди взрослых знакомых, большинство заявляли, что интим - забава молодых. Но несколько интересных историй все же стали исключением

О своем драматичном романе 65-летняя Анна - интеллигентная симпатичная женщина - рассказывала эмоционально:

- С Петровичем познакомилась на танцплощадке в парке. Он там самый импозантный мужчина был, всех женщин очаровал - хорошо танцует, комплименты умеет говорить. Ну как такому откажешь? Тем более я уже 25 лет как в разводе, он вдовец, ни от кого скрываться не надо. От романтики к сексу перешли быстро. Он и в этом очень хорош оказался, хоть ему и 75 лет. Гораздо лучше моего предыдущего любовника, который был всего на два года старше меня. А потом я узнаю, что у моего Петровича есть любовница, да еще моя знакомая. Приперла его к стенке, а он и не отказывается: «Анечка, прости, я же люблю только тебя. Но у нее дача, она там такие помидоры выращивает! Мне постоянно привозит оттуда и овощи, и зелень. Я же должен ее как-то отблагодарить». Я ему сказала: «Делай выбор - я или она». Так до сих пор и не выбрал…

Отец моей приятельницы, который тоже не мог определиться с выбором, нажил проблем на свою седую голову.

- Представляешь, деда от сифилиса лечили, - рассказала она мне через полгода после этой семейной драмы. - Ему же 73 года, и такой позор! После развода с мамой почти 20 лет жил один, вроде ничего не надо было, а тут как загулял! Специально знакомился с женщинами в магазине, на улице. Кого-то домой к себе водил. Даже не знает, кто его заразил! Хоть сейчас уже, может, успокоится. Или придется кому-то из нас к себе его забирать, чтоб был под присмотром.

И еще одна история. Моя 67-летняя родственница собиралась замуж за 80-летнего соседа, надеясь, что отношения с мужем в таком возрасте будут платоническими. Брак с ее стороны был по расчету - и веселее вдвоем, и жить будет на одном этаже с дочкой. У него были другие планы.

- Он мне сказал: «Ты не думай, мне ж еще женщина нужна!», - возмущается несостоявшаяся невеста. Я-то думала, просто будем вместе жить, а этого деда еще какой-то секс интересует! Мне это не надо. Уже паутиной все покрылось, тело старое. Какие там удовольствия, ты с ума сошла?!

Так нужен ли секс после 60 и 70? И если он есть, то это норма или исключение для особо темпераментных? Мы поговорили с опытными специалистами по женскому и мужскому здоровью и вот что выяснили.

По данным современных исследований, люди, у которых есть сексуальные отношения в более старшем возрасте, живут дольше. Фото: кадр из фильма / Любовь по правилам и без

Гинеколог: «Есть много способов омоложения половых органов, и современные женщины в возрасте активно ими пользуются»

- Если люди физически здоровы, то, конечно, надо, чтобы у них была интимная жизнь. По данным современных исследований, люди, у которых есть сексуальные отношения в более старшем возрасте, живут дольше, - рассказала Татьяна СМИРНОВА, акушер-гинеколог высшей категории, доцент, кандидат медицинских наук. - И если раньше пожилые мужчины сходились с молодыми женщинами для секса, то сейчас и женщины в зрелом возрасте вступают в интимные отношения с партнерами, которые намного моложе их.

- Но ведь многие женщины объясняют отсутствие секса тем, что «там» у них уже все не так, как в молодости, ведь старение касается всех органов. А тут - более молодые партнеры…

- Сейчас есть много способов омоложения половых органов (гиалуроновая кислота, лазерные процедуры, плазмолифтинг и т. д.), и современные белорусские женщины в возрасте все более активно ими пользуются. В первую очередь - для своего здоровья и комфорта. Ведь в период менопаузы, когда уменьшается выработка эстрогенов, появляются неприятные симптомы - сухость во влагалище, недержание мочи. И эти современные процедуры имеют и терапевтический, и эстетический эффект - устраняют проблемы и омолаживают половые органы.

Продолжительность жизни растет, многие наши женщины и в 60, и в 70 лет прекрасно выглядят и хорошо себя чувствуют, поэтому эстетическая гинекология становится не менее популярной, чем омолаживающие косметические процедуры на лице.

- Половые органы после омоложения только внешне лучше выглядят или это влияет на качество секса, на либидо, оргазм?

- Конечно, влияет. Ведь пожилые женщины отказываются от секса именно из-за дискомфорта, связанного с изменениями в ее организме в период менопаузы. Снижается выработка эстрогенов, в связи с чем женщина полнеет, появляется сердцебиение, сухость во влагалище, недержание мочи. Менопаузальные симптомы с каждым годом все нарастают, интимная жизнь прекращается, женщина стесняется говорить о своих проблемах, мужчина уходит из семьи…

Эстетическая-терапевтическая гинекология решает многие проблемы: улучшается кровоток женских органов, их состояние, секс перестает быть болезненным, появляется либидо. У женщин блеск в глазах появляется, когда «там» комфортно, а когда они получают удовольствие в сексе - вырабатываются гормоны счастья.

От интимных отношений никогда не надо отказываться. Если нет партнера, и женщины и мужчины могут пользоваться приспособлениями для секса, которые продаются в специализированных магазинах. Это нормально, это снижает сексуальное напряжение. У человека, который источает счастье и удовлетворенность, больше шансов найти себе пару - это притягивает людей.

- Кроме революционных методов эстетической гинекологии есть какие-то консервативные способы, которые помогают улучшить состояние половых органов?

- Есть специальная гимнастика, вагинальные конусы для укрепления мышц тазового дна. Одно из упражнений: зажать мяч или надутый воздушный шар между коленками и походить с ним на цыпочках минут 5 - 10. Ни в коем случае не должно быть нагрузки на брюшной пресс - это способствует опущению половых органов. Поэтому во время прополки грядок женщинам не рекомендуется низко наклоняться. Лучший вариант - полоть, сидя на маленькой скамеечке.

- В каком возрасте можно перестать предохраняться?

- Предохраняться нужно еще год после наступления менопаузы. Сейчас растет продолжительность жизни, и уже не редкость, когда месячные прекращаются в 60 лет и старше. У врачей это вызывает опасения, потому что это связано с риском некоторых серьезных заболеваний, но 60-летние женщины говорят: «Я еще молодая, сексуально активная, я не хочу менопаузу», - и требуют назначить гормональные препараты. Каждый делает свой выбор сам.

- Возрастная беременность, ЭКО - этим тоже сейчас не удивишь…

- Да, но я считаю, надо беременеть и рожать в более молодом возрасте. С годами появляется много заболеваний, которые способствуют осложненному течению беременности, невынашиванию, повышают риск рождения ребенка с генетическими пороками.

- По вашим наблюдениям, в каком возрасте секс перестает интересовать?

- Все очень индивидуально. И 80-летние женщины делают пластические операции на половых органах, потому что у них с мужьями есть половая жизнь. Есть мужчины, которые занимаются сексом до смерти. И иногда мужчины в очень солидном возрасте более сексуально здоровы, чем подрастающее поколение, которое губит свое мужское здоровье сидячим образом жизни за компьютером.

По мировой статистике, 60 - 70% мужчин в возрасте 60 лет и старше живут активной половой жизнью. Фото: кадр из фильма / Любовь по правилам и без

Уролог: «Секс - это упражнение, которое требует регулярных тренировок»

- В наше время, когда наблюдается увеличение продолжительности жизни, уже не редкость, когда 70-летние мужчины женятся на молодых девушках, у них рождаются дети, - продолжает тему Александр Баценко, врач-уролог высшей категории, член Белорусской ассоциации урологов. - В отличие от женщин, у которых неизбежен период, когда она уже не может родить ребенка, мужчина может стать отцом и в 90 лет. Так его создала природа.

Но в нашем обществе тема сексуальных отношений в зрелом возрасте либо игнорируется, либо высмеивается. Отсюда и отношение к этому удовольствию как к чему-то неестественному в таком возрасте. Поколение, которому сейчас 70, выросло в советское время, когда не было культуры секса, это была запретная тема. Поэтому у них есть какие-то стереотипы, из-за которых они стесняются обсуждать свои проблемы и эту тему в принципе.

- Но это не мешает некоторым вести активную сексуальную жизнь. Или таких мужчин немного?

- По мировой статистике, 60 - 70% мужчин в возрасте 60 лет и старше живут активной половой жизнью. На постсоветском пространстве таких оказалось 10 - 15%. И проблема не только в тех догмах, к которым они привыкли, но и в здоровье. К этому возрасту мужчина уже несет, как правило, груз заболеваний, из-за которых он уже может быть не эффективен как сексуальный партнер, который обеспечил бы удовольствие партнерше. Идти к доктору не принято, стыдно, и со стороны супруги не всегда есть понимание.

А секс - это упражнение, которое требует регулярных тренировок. Если их нет, то с течением времени (кроме того, что происходят гормональные изменения, которые угнетают половые функции) возникают возрастные сосудистые патологии, которые не позволяют выполнять свою мужскую роль.

- А вообще им это надо в 60 - 70 лет?

- Секс - это удовольствие, а удовольствие - это эндорфины, которые влияют на качество и продолжительность жизни. К тому же к 70 годам многие мужчины теряют своих партнеров, становятся одинокими. Им надо общение, как и в 30 лет, они ищут внимания, тепла, заботы и физической близости. Секс в этом возрасте не может быть таким, как в 20 - 30 лет, потому что с возрастом происходят определенные изменения, но он может и должен присутствовать в жизни.

Сейчас очень много возможностей, которые позволяют жить полноценной сексуальной жизнью пожилым людям, много информации на эту тему. Когда люди прожили много лет, многого достигли, им нужно не доживать, им нужно жить красиво.

- Для многих мужчин отсутствие эрекции означает полный финал сексуальной жизни. Но сейчас это же решаемая проблема?

- Современная медицина обладает большими возможностями. Правильно оценив гормональный фон, пациенту, независимо от его возраста можно предложить корректирующую терапию, которая позволит улучшить либидо. В специализированных магазинах есть девайсы, которые позволят доставить удовольствием партнерше, если по состоянию здоровья мужчина не может в полную силу воспользоваться своими мужскими возможностями.

Секс - это не излишество. Сексом нужно заниматься обязательно, потому что это важный и эффективный элемент улучшения здоровья. Важно делать это регулярно и правильно с учетом возраста.

- Высокое давление и оргазм - это совместимо?

- У многих мужчин есть опасения осложнений в связи с высоким давлением. Надо просто обратиться к кардиологу, урологу, чтобы понять, насколько серьезна эта проблема, принять совместное решение, назначить лечение - все решается! Главное, не нужно бояться сексуальной жизни в этом возрасте. Только предостерегаю: не надо назначать самим себе какие-то препараты, особенно те, что предлагают в интернете! Обязательно консультируйтесь с врачом.

И если в 40 - 45 лет наблюдается снижение эрекции - это первый звоночек о том, что через 5 - 6 лет или даже раньше могут развиться проблемы сердечно-сосудистой системы со всеми вытекающими последствиями. Нужно подумать о здоровье, пока вы еще полны сил, чтобы быть полноценным сексуальным партнером и в 60, 70, 80 лет.