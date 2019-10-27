2019-10-27T02:29:13+03:00
Звезды
КП Беларусь

«Кресло с литовской барахолки, телевизор возле плиты». Как Александр Ярославцев делал ремонт в сталинке

В проекте «Реальный ремонт» рассказываем, как известный телеведущий обустроил свое жилье [фото]
Эвика ОТТО
Поделиться:
Сегодня мы в гостях у телеведущего Александра Ярославцева.Сегодня мы в гостях у телеведущего Александра Ярославцева.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сегодня мы в гостях у телеведущего Александра Ярославцева, который недавно сделал ремонт в сталинской двушке площадью 44 квадратных метра. Потолки здесь три метра, на полу - паркет.

- Дизайн-проектом занимался сам - освоил все программы, кроме 3D-моделирования. Потом контролировал весь процесс ремонта, занимался подбором материала и мебели. Для меня это очень увлекательно. Передо мной стояла задача - сделать дизайн вне времени. Не придерживался определенного стиля, мне нравится эклектика. В основном использовал белорусские стройматериалы и мебель, - рассказывает телеведущий.

Хозяин объединил кухню и гостиную. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Хозяин объединил кухню и гостиную.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кухня и гостиная - одно целое

Чтобы использовать по максимуму пространство квартиры, Александр сделал перепланировку. Квартира из двухкомнатной превратилась в трехкомнатную, на месте кухни появился небольшой кабинет, а коридор и вовсе исчез.

Ширма отделяет прихожую от кухни-гостиной. Между телевизором и плитой - стеклянная перегородка. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ширма отделяет прихожую от кухни-гостиной. Между телевизором и плитой - стеклянная перегородка.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Итальянская люстра стоила около 700 рублей. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Итальянская люстра стоила около 700 рублей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Итальянские светильники. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Итальянские светильники.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Когда речь идет о сталинке в центре города, где каждый метр на вес золота, приходится чем-то жертвовать. Поэтому я отказался от коридора, визуально отделив входную зону от гостиной легкой передвижной ширмой.

Вдоль всей стены установлен мебельный гарнитур, который Александр называет кухонно-гостиным. Зона кухни и гостиной отделяется всего лишь полупрозрачной стеклянной перегородкой.

Мебель, обои и зеркала в спальне - белорусского производства. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мебель, обои и зеркала в спальне - белорусского производства.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Многим это решение может показаться необычным, но так я сохранил целостность дизайна и сэкономил площадь комнаты, - говорит телеведущий. - В обеденной зоне поставил квадратный деревянный стол. А напротив телевизора расположил удобный диван.

Обращаем внимание на люстры. Потолок над гостиной зоной украшает огромная итальянская люстра-паук, над обеденной - три независимых светильника в виде капсул.

Чтобы расширить мини-кабинет, Александр сделал зеркало почти на всю стену. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Чтобы расширить мини-кабинет, Александр сделал зеркало почти на всю стену.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Картина называется "Лес". Фото: Павел МАРТИНЧИК

Картина называется "Лес".Фото: Павел МАРТИНЧИК

Так как кухню перенесли в гостиную, в комнате пришлось сделать двухъярусный потолок, а в нише из гипсокартона спрятать газовую трубу, к которой необходимо обеспечить открытый доступ. Догадаться об этом невозможно - кажется, что это просто дизайнерское решение. Вместо газовой плиты Александр установил индукционную.

Мини-кабинет расширяет огромное зеркало

В бывшей кухне телеведущий оборудовал мини-кабинет. Для визуального расширения пространства использовали зеркало почти во всю стену. В зеркало вмонтированы даже выключатель и настенный светильник, а держится оно на специальных кронштейнах, чтобы гипсокартонная стена могла выдержать нагрузку.

Выключатель и светильник врезаны прямо в зеркало. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Выключатель и светильник врезаны прямо в зеркало.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Для спальни Александр выбрал серо-золотые цвета. На одной части стены поклеены обои, на остальные нанесена декоративная штукатурка.

- Люблю играть с цветом и фактурой стен - это видно во всей квартире. К счастью, у нас в Минске нет проблем с хорошими декораторами. Это тонкая работа.

Часть спальни отделена деревянными молдингами, которые покрыты сусальным золотом. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Часть спальни отделена деревянными молдингами, которые покрыты сусальным золотом.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Часть спальни отделена деревянными молдингами, которые покрыты сусальным золотом.

- Смотрится очень эффектно, а стоит недорого. Молдинги я обыграл зеркалами с золотисто-серебристыми рамками, которые украшают стену над туалетным столиком. Спальный гарнитур - полностью бархатный. Такой материал, на мой взгляд, отлично подходит для спальни в сталинке, - рассказывает Александр.

Необычное кресло хозяин купил в Вильнюсе на барахолке за 150 евро. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Необычное кресло хозяин купил в Вильнюсе на барахолке за 150 евро.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Стол и стулья также от белорусского производителя. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Стол и стулья также от белорусского производителя.Фото: Павел МАРТИНЧИК

ЧТО ПОЧЕМ:

Работа строителей - $4000

Белорусский паркет - $45 за кв. м

Декоративная штукатурка - $1000

Мебельный гарнитур (кухня, гостиная, встроенные шкафы) - $3000

Мебель в спальне - $800

Диван в гостиной - $600

Обеденный стол и стулья - $460

Зеркала - $360

Двери высотой 2,2 м - по $400

Турецкий ковер в гостиной - $22

Квартира площадью 44 квадратных метра. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Квартира площадью 44 квадратных метра.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Диван Александр купил за 1200 рублей. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Диван Александр купил за 1200 рублей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В одном из шкафов спрятана сушилка для белья. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В одном из шкафов спрятана сушилка для белья.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Зеркало в ванной украшено багетной рамкой. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Зеркало в ванной украшено багетной рамкой.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Европа и Украина перешли на зимнее время: в Беларуси меняется расписание транспорта
Смертельное ДТП на М-10: машина сделала 3 кульбита и легла на крышу
Минское метро – самое дешевое в Европе
Арина Соболенко выиграла малый Итоговый турнир WTA Elite Trophy в Китае
В Беларуси нашли самое крупное поселение сусликов – этот зверек занесен в Красную книгу
В Лунинце 18-летний внук зарезал деда, который его вырастил
Зубр гуляет по окрестностям Толочина
Арина Соболенко обыграла Мухову и вышла в финал малого Итогового турнира WTA
Умер автор «Молитвы» ансамбля «Песняры» Олег Молчан
Под Оршей Volkswagen влетел в дерево, погиб 22-летний водитель
Кандидат-фермер в Гомеле устроил пикет под дискотеку с коровой и козой
На Гродненской табачной фабрике повесилась мать троих детей
В небе над Браславом сгорел яркий метеор
Назарбаев подарил Николаю Лукашенко казахский лук и колчан со стрелами
Волчица в Лоевском районе напала на сельчанин
Фотофакт: в конце октября под Гомелем зацвела жимолость
Видеофакт. В Минске горит ТЦ «Корона»
В Минске в горящей 13-этажке в лифте между этажами застряла женщина
Лукашенко и Путин поздравили коллектив Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны с юбилеем
На «Белшина» из-за пожара эвакуировали рабочих: есть пострадавший
Военные ведомства России и Беларуси утвердили планы на 2020 год
После апелляции бывшему зампреду Мингорисполкома снизили тюремный срок почти вдвое
В Гомеле пьяный мужчина дебоширил, сымитировал эпилепсию и избил фельдшера