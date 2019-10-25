Проплыть 25 метров и знать важность Олимпийского комитета: что должны уметь выпускники школ

На национальном правовом портале опубликовали постановление Министерства образования об утверждении школьных программ. Изменения касаются учеников средней и старшей школ.

Больше всего нововведений для 9-классников - практически по всем предметам. Но изменения несущественные: где-то количество часов на изучение темы стало другим, где-то тему перебросили из класса в класс. Документ почти на 900 страниц! Найти изменения учителям еще предстоит. Для 10- и 11-классников изменились программы только по физкультуре, для 8-классников - по трудам, географии и физкультуре, 7-классников - по трудам, биологии и снова физкультуре.

Мы впечатлились таким вниманием к физкультуре и изучили в документе интересный пункт: «Патрабаванні, што прад’яўляюцца да вучняў, якія заканчваюць XI клас установы агульнай сярэдняй адукацыі, забяспечваюць да іх кампетэнтнасны падыход і з’яўляюцца крытэрыямі засваення вучэбнага матэрыялу вучэбнай праграмы на ІІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі». Проще говоря, это то, что должен знать и уметь школьник, который оканчивает 11-й класс.

Роль физической культуры и влияние физкультуры на человеческий организм - это все, конечно же, надо знать выпускникам, но здесь предсказуемо, а вот чуть более неожиданно - в памяти подростков должны быть термины «олимпизм» и «олимпийское движение». Ну-ка, потренируетесь? Предположим, слова вы объяснили. А теперь расскажите о значении Национального олимпийского комитета - это еще одно из требований к одиннадцатикласснику, который хочет соответствовать правилам. А теперь попроще - отличия летних и зимних видов спорта назовете?

Не теорией единой! Пользоваться знаниями и умениями, которые получили на уроках физкультуры, в реальной жизни школьники тоже должны, говорит документ. Например, знаниями о личной гигиене во время занятий спортом, а еще важный момент - гигиенические требования к спортивной одежде, обуви и спортинвентарю. На уроках физкультуры школьники должны научиться оказать первую помощь, организовать режим дня и - неожиданно - проплывать не меньше 25 метров любым способом.