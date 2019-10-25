2019-10-25T16:13:16+03:00
Спорт
КП Беларусь

Худший старт Гончаренко в еврокубках: три поражения ЦСКА

«Армейцы» практически лишились шансов на выход из группы Лиги Европы
Владимир КРИУЛИН
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Виктору Гончаренко придется поломать голову, чтобы придумать, как исправить ситуацию. Фото: ПФК ЦСКАВиктору Гончаренко придется поломать голову, чтобы придумать, как исправить ситуацию. Фото: ПФК ЦСКА
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Мы привыкли, что Виктор Гончаренко с любым подбором исполнителей может добиваться результата. В прошлом году белорусский тренер с пионеротрядом (так за молодость называли состав ЦСКА) дважды обыграл мадридский «Реал» (1:0, 3:0). В этом году ожидали, что «армейцы» в группе Лиги Европы легко пройдут болгарский «Лудогорец», «Эспаньол» и «Ференцварош». Но на выходе три поражения. В четверг ЦСКА в первом тайме переигрывал «Ференцварош», но Влашич, Сигурдссон и компания немыслимым образом упустили голевые моменты. Во втором тайме их наказали - поражение 0:1.

Так Гончаренко впервые в карьере проиграл три первых матча в группе еврокубков. Ранее худшим результатом белорусского тренера было два поражения на старте группового этапа, когда в 2009 году БАТЭ в группе Лиги Европы уступил «Бенфике» (0:2) и «Эвертону» (1:2), но затем обыграл АЕК (2:1).

- Надо улучшать молодую команду тренировками. Общеизвестно, что выигрывают чемпионаты мира и Лигу чемпионов опытные команды со средним возрастом 28 - 29 лет. Сейчас в моем случае это может звучать как какое-то оправдание... За молодостью не стоит закрывать то, что мы проваливаем вторые таймы. Первый тайм играем очень хорошо, второй - очень плохо. Проблема не в реализации, а в том, что сдаем после перерыва. Тем не менее мы имеем состав достаточно перспективный, но молодой. Надо понимать многие вещи: опыт приобретается путем даже вот таких поражений, - в очередной раз философствовал Гончаренко после поражения.

В группе H после трех туров такое положение: 1. «Эспаньол» - 7 очков. 2. «Лудогорец» - 6. 3. «Ференцварош» - 4. ЦСКА - 0. Чтобы «армейцам» рассчитывать на выход из группы, надо в оставшихся матчах побеждать минимум дважды, а лучше трижды, и ждать, как между собой сыграют конкуренты.

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