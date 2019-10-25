Зарплаты за сентябрь: меньше всех получили могилевские женщины-парикмахеры, больше всех - минские айтишники

Белстат подсчитал среднюю зарплату белорусов в сентябре - 1108,5 рубля. Это плохая новость - цифра падает второй месяц подряд. В сентябре мы получили на 9,3 рубля меньше, чем в августе. Тогда в среднем работникам начислили 1117,8 рубля. А в августе - на 10,7 рубля меньше, чем в июле.

Несложно подсчитать, что получки за последние два месяца стали меньше в среднем на 20 рублей. А это 10 килограммов яблок, кило говядины или мех бульбы!

По статистике, резкое повышение зарплат у нас наблюдается обычно в декабре и июле. И в этом нет ничего сверхъестественного - это происходит из-за премий, отпускных и тринадцатых зарплат. После скачков следует закономерное падение.

Что касается доходов по областям и регионам, то богаче остальных традиционно остаются минчане, их средний доход за сентябрь - 1516,2 рубля. Отставание средней зарплаты даже в Минской области от столицы существенное - 1117,3 рубля, не говоря уже о других регионах. Хуже всего дела обстоят на Могилевщине, где работники в среднем получили чуть меньше 931 рубля. Разница с минскими получками - целых 585 рублей!

Сколько получили работники разных областей?Фото: Игорь СОЛОВЬЕВ

Напоминаем, что речь о начисленной зарплате, до уплаты работником налогов. После отчисления 13% подоходного налога и 1% в пенсионный фонд от средней зарплаты останется и того меньше - 953,3 рубля.

Но если средняя зарплата от месяца к месяцу мельчает, то реальная зарплата не в пример ей подрастает, уверены в Белстате. За 9 месяцев 2019 года ее показатель вырос почти на 8%, если сравнить цифры реальной зарплаты за тот же период прошлого года.

Предвидя возмущение о том, что жить все тяжелее и тяжелее, объясняем: реальная зарплата отражает покупательную способность зарплаты за какой-то период времени с учетом изменения цен. Иногда и на зарплату можно купить больше товаров и услуг, чем в прошлом году.

Если составить портрет самого низкооплачиваемого работника, это будет женщина-парикмахер из Могилевской области с зарплатой 597 рублей. Почему женщина? Дамы в Беларуси получают на 27% меньше из-за дискриминации.

Не сложно догадаться, что на самом теплом месте будет ровно сидеть минский программист с зарплатой 4 тысячи 100 рублей. Да, вам не показалось - айтишник за один месяц работы получил семь средних получек парикмахера или две - солигорского шахтера.

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