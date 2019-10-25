Олег Дулуб: «Молодость ЦСКА - одновременно преимущество и недостаток»

Худший старт Гончаренко в еврокубках: три поражения ЦСКА

- Что происходит с ЦСКА в Лиге Европы?

- Полностью игру с «Ференцварошом» не смотрел, понятно, что для ЦСКА результат отрицательный. Но хочу отметить: нельзя недооценивать венгерский клуб, там очень квалифицированный тренер Сергей Ребров. Знаю его по работе в Украине. И в целом в Венгрии происходит футбольный бум: идут денежные вливания, приезжают качественные легионеры. Все это сказывается на результате клубов.

- У ЦСКА в этом матче кроме 33-летнего вратаря Акинфеева на поле выходили 29-летний Фернандес, 26-летний Магнуссон, остальным от 17 до 22 лет. С таким составом «армейцы» на что-то иное могли рассчитывать?

- Еврокубки - это отдельная история. Тем более игра в группе. ЦСКА сразу попал в групповой раунд, молодежь не имела шанса поднабраться опыта таких матчей на стадии квалификации. Где-то это сказалось, но при более благоприятном стечении обстоятельств ЦСКА мог иметь другой результат.

- Учитывая результаты в Лиге Европы, у Гончаренко могут быть проблемы с продолжением работы в клубе? Сейчас давление на команду усилится.

- Это вопросы к руководству клуба. Надо понимать внутреннюю кухню, какие задачи на сезон. Если успешное выступление в чемпионате, то там ничего не потеряно (ЦСКА идет на пятом месте, отставая от первого на три очка. - Ред.). Если чемпионат и еврокубки - это другая история.

- В чемпионате ЦСКА вряд ли опуститься ниже пятого места. С таким составом может побороться за топ-3?

- Чемпионат России - серьезный турнир, учитывая, какие легионеры туда приезжают. У топ-клубов большие бюджеты, соответственно, у «Локомотива», «Зенита», «Краснодара», «Ростова» да и у идущего ниже «Спартака» опытные игроки. У ЦСКА молодые игроки. Это одновременно недостаток и преимущество. Сразу на ум приходит «Аякс» 1995 года: молодежь плюс несколько опытных игроков, они выиграли Лигу чемпионов, показывали задорный футбол, который всем нравился.

- В квалификации Лиги Европы «Арсенал» из Тулы не прошел «Нефтчи», «Спартак» - португальскую «Брагу», в групповой стадии у ЦСКА и «Краснодара» на двоих в шести матчах пять поражений. Есть в этом закономерность? Клубы из России сдают позиции?

- Не делал бы из этого закономерность. Бывают такие неурожайные годы. У каждого своя история: сказалось, что «Арсенал» раньше не играл в еврокубках, у «Спартака» внутренние трудности. Сейчас «Краснодар» после победы имеет не такие плохие шансы выйти из группы.