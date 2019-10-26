2019-10-27T02:05:05+03:00
Общество
КП Беларусь

«На полкило тяжелее, шнурки другие». Чем отличаются настоящие кроссы Balenciaga за $800 от фейковых со Жданов - за $80

Со столичным стилистом Марией Тишкевич мы взвесили, осмотрели и сравнили знаменитые кроссовки с подделкой [фото]
Эвика ОТТО
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«Комсомолка» со столичным стилистом Марией Тишкевич сравнили знаменитые кроссовки с подделкой.«Комсомолка» со столичным стилистом Марией Тишкевич сравнили знаменитые кроссовки с подделкой.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Далеким от моды людям кажется, что мир сошел с ума: модники охотятся за ugly shoes («отвратительная обувь» с английского) от дома моды Balenciaga за бешеные деньги. Уже четвертый сезон!

- Ugly sneakers («отвратительные кроссовки») - тренд, который обывателю непонятен и неприятен. В чем фишка? Мне кажется, креативный директор модного дома, грузинский дизайнер Демна Гвасалия, ностальгировал по 90-м. Он создал растоптанные, с отклеивающейся подошвой кроссовки, которые были у наших пап, - рассказывает Мария. - А то, что они дорогие, неудобны и уродуют женскую ногу - так это же стеб над потребителями! Он как бы говорит: человек зациклен на моде и купит за бешеные деньги даже такие кроссовки. Я тоже поддалась и приобрела пару в марте этого года, мне привезли Balenciaga из Милана за 800 долларов.

А мы купили для эксперимента фейковые кроссовки Balenciaga… за 80 долларов на рынке «Ждановичи»! Продавец рассказал, что за копией Balenciaga к ним приезжают из Германии, Нидерландов, Италии.

Фейковые кроссовки слева, оригинальные - справа. Разница в цене - в 10 раз! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фейковые кроссовки слева, оригинальные - справа. Разница в цене - в 10 раз!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Настоящая пара кроссовок весит 1,6 кг!

Итак, начнем. Первое, что мы сделали - взвесили кроссовки. Настоящие Balenciaga аж на полкилограмма тяжелее! Пара стилиста весила 1,6 кг, наша - 1,1. Для обуви, согласитесь, разница немалая.

Настоящие Balenciaga аж на полкилограмма тяжелее! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Настоящие Balenciaga аж на полкилограмма тяжелее!Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Оригинал отшивается не в Италии, а в Китае. Даже Dolce&Gabbana сейчас шьет в Китае - так дешевле. Сразу видно, что фейковые кроссовки сделаны из искусственных материалов. В настоящих использованы натуральная кожа и замша, - прокомментировала надпись Made in Italy на стельке фейковых кроссовок Мария. - Идем дальше: в поддельной паре попытались сделать тройную подошву Triple S, но сразу видно, где она качественная, а где нет. В оригинальных кроссовках подошва склеена слоями - их три. В фейковых же просто отлили форму и раскрасили в разные цвета. Вот, видны даже потеки краски!

В фейковых же просто отлили форму и раскрасили в разные цвета. В оригинальных - она сделана из трех слоев. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В фейковых же просто отлили форму и раскрасили в разные цвета. В оригинальных - она сделана из трех слоев.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вот, видны даже потеки краски! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вот, видны даже потеки краски!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Оригинал отшивается не в Италии, а в Китае. Эта пара тоже сделана где-то во Вьетнаме или Индонезии. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Оригинал отшивается не в Италии, а в Китае. Эта пара тоже сделана где-то во Вьетнаме или Индонезии.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мария удивилась, увидев попытку сымитировать смайлик на подошве - раньше по этому признаку можно было отличить фейк от оригинала.

Смайлик на подошве - раньше по этому признаку можно было отличить фейк от оригинала. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Смайлик на подошве - раньше по этому признаку можно было отличить фейк от оригинала.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- В этом варианте подделки постарались! Но в любом случае сделано небрежно. Большой минус фейка: цифры и название бренда вышиты без перехода, видны связующие ниточки, а в дизайнерских кроссовках каждая буква и цифра вышиты отдельно. Конечно, такая работа стоит дороже.

Большой минус фейка: цифры и название бренда вышиты без перехода, видны связующие ниточки, а в дизайнерских кроссовках каждая буква и цифра вышиты отдельно. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Большой минус фейка: цифры и название бренда вышиты без перехода, видны связующие ниточки, а в дизайнерских кроссовках каждая буква и цифра вышиты отдельно.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Присмотритесь! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Присмотритесь!Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Шнурки короче, тоньше и жестче»

Следующий шаг - достаем стельку.

- О, тоже молодцы! Сделали стельку под ортопедическую, как у меня. Но шнурки очень отличаются по качеству и длине. Оригинальные намного длиннее - их модно завязывать вокруг лодыжки. Они также толще, мягче и эластичнее, в фейковой паре - жесткие и тонкие шнурки, - говорит Маша.

Шнурки очень отличаются по качеству и длине. Оригинальные намного длиннее - их модно завязывать вокруг лодыжки. Они также толще, мягче и эластичнее. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Шнурки очень отличаются по качеству и длине. Оригинальные намного длиннее - их модно завязывать вокруг лодыжки. Они также толще, мягче и эластичнее.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- А тебе не тяжело в них ходить? Меня продавец отговаривал брать такие тяжелые, предлагал тоже Balenciaga, но не ugly sneackers.

- Сначала было тяжело - я еле тягала ноги. А сейчас вообще не чувствую. Еще надеюсь, что при ходьбе подкачиваются отдельные части тела, - смеется стилист.

Марии Тишкевич привезли оригинальные Balenciaga из Милана. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Марии Тишкевич привезли оригинальные Balenciaga из Милана.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Маша, если смотреть на пару издалека, будет видно отличие?

- Издалека нет, но вблизи я бы сразу заметила разницу. Все-таки оригинальные - это тонкая работа!

Вблизи разница заметна. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вблизи разница заметна.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- А долго ли такие кроссовки еще будут в тренде?

- Конечно, это не новинка, но они только начали доходить до Минска. Как мы увидели, китайцы научились делать достойную подделку. Иностранные модные блогеры до сих пор ходят в Balenciaga. Помню, когда я купила свою пару, только в следующем месяце увидела в такой расцветке в модном журнале. Balenciaga стали как New Balance - классикой жанра. Но французский модный дом Maison Margiela переплюнули даже Balenciaga. Они создали реально отвратительную модель Fusion. Они имитирует потрескавшуюся, подклеенную клеем подошву с потеками, потертостями и с застрявшей жвачкой.

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