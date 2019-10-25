Александр Лукашенко в Казахстане: «Вы правильно сделали, что связались с Беларусью. Мы люди обязательные»

25 октября Александр Лукашенко встретился в Нур-Султане со своим казахским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в резиденции «Акорда». Переговоры прошли сперва в узком, а затем в расширенном формате.

- Наши отношения с Казахстаном уходят вглубь десятилетий, столетий. Мы всегда, особенно в советский период, были близки. Наши экономики всегда были взаимодополняемыми, это создает новые возможности для нас и сейчас. Во всем, что мы производим, нуждается наш дружественный Казахстан, - сказал Александр Лукашенко.

Президент напомнил и о том, что Беларусь и Казахстан вместе с Россией находятся в центре интеграционных процессов.

- Казахстан во времена первого президента (Нурсултана Назарбаева. - Ред.) являлся инициатором многих интеграционных процессов, - заметил Александр Лукашенко. - И мне очень приятно констатировать, что вы в очень непростое время приняли бразды правления этой огромной республикой, следуете курсу интеграции в экономике наших стран, дружбы наших народов.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что визит белорусского президента - очень важен.

- Во взаимоотношениях даже самых близких государств, как бы то ни было, возникают те или иные вопросы, которые требуют обсуждения, уточнения и, самое главное, решения, - сказал он. - Я считаю, что уже в результате начавшихся переговоров мы выходим на очень серьезные договоренности, которые, уверен, будут реализованы в самом ближайшем будущем.

Александр Лукашенко напомнил, что Казахстан - один из ключевых торговых партнеров Беларуси.

- Мы близки к тому, чтобы преодолеть миллиардную планку товарооборота. Да, есть определенный дисбаланс в торговле в пользу Беларуси, но в последние годы - и это хорошие темпы - существенно вырос импорт из Казахстана, - обратил внимание президент.

Белорусскую сторону традиционно интересуют производимые в Казахстане металлы, зерно, хлопковое волокно, нефтепродукты.

Президент отметил, что Беларусь уделяет внимание диверсификации поставок нефти и заинтересована в импорте этого сырья из Казахстана.

- Мы договорились, что в ближайшее время проведем консультации с Российской Федерацией, поскольку транзит, если это будет возможно, казахстанской нефти будет осуществляться трубопроводным транспортом через территорию России. Думаю, договоримся, - сказал Александр Лукашенко, его цитирует БелТА.

Подытоживая переговоры, Александр Лукашенко поблагодарил своего казахстанского коллегу за конструктивный подход.

- А казахстанскому народу хочу сказать: вы правильно сделали, что связались с Беларусью. Мы люди обязательные, никогда никого не подводили - и вас тоже никогда не подведем. Знайте, что там, в центре Европы, есть и ваша земля, - заявил глава государства.

Позже Лукашенко провел встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

- Все же мы столько вместе пережили, самые трудные моменты. Нам пристрастия в дружбе менять уже поздно. Надеюсь, мы всегда останемся друзьями, - сказал первый президент Казахстана. - Мир меняется, вокруг нас все меняется. В этой ситуации сохранить то, что было, очень важно.

КСТАТИ

В январе - августе товарооборот между Беларусью и Казахстаном превысил 630 млн. долларов. По итогу года собираются выйти на $1 млрд. Основа белорусского экспорта: поставки тракторов и седельных тягачей, молока и молочных продуктов, сливочного масла, сельскохозяйственной техники, говядины, мебели, грузовых автомобилей, сахара. Из Казахстана импортируются нефтепродукты, нефтяные газы, каменный уголь, рельсы, хлопковое волокно, необработанный алюминий, семена льна.