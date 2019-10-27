Итоги конкурса «Мечтаю изменить профессию»: читатели «Комсомолки» выиграли обучение на курсах

На наш конкурс отозвались десятки читателей. Мы получили письма с историями о том, чем люди занимаются сейчас и каким видят свое профессиональное будущее. По условиям конкурса «Комсомолка» вместе с партнерами выбрала троих победителей, но их получилось немного больше. Остальных участников тоже спешим обрадовать: все, кто прислал в редакцию рассказ о своей мечте, могут рассчитывать на 15% скидку на любой курс от Образовательного и кадрового центра «Новое завтра». Шанс изменить жизнь есть у каждого! Итак, победители.

Подарочный сертификат на любой обучающий курс Образовательного и кадрового центра «Новое завтра» вручается 34-летней Татьяне Сергеевой из Волковыска. Она по образованию педагог-историк, последние 7 лет работает госслужащей, воспитывает дочь 11-ти лет.

«С юности я мечтала быть парикмахером. Но стереотипы о том, что отличницы и умницы парикмахерами не работают, сложили нынешнюю историю моей жизни. Многое достигнуто – престижная работа и статус… Но мечта все чаще меня посещает. Покраски и прически для всех ближайших родственников и знакомых - уже обыденность. А для того, чтобы заняться этим профессионально, не хватает смелости… Как так? Уйти с госслужбы в парикмахеры! Хочу показать в первую очередь себе, что главное – заниматься тем, что тебе нравится и у тебя получается».

Татьяна, поздравляем: если вы ждали знак – то вот он! В «Новом завтра» есть более 120 видов курсов, связанных с красотой и здоровьем. После курсов парикмахера можно начать карьеру в салоне, а потом начать свое дело или работать на дому мастером. Занятия проходят на базе действующего салона с преподавателем-практиком высокого уровня, участником многих престижных конкурсов. Более 80% курса – практические занятия с отработкой на моделях. Вас научат не просто колдовать над волосами клиентов, но делать это профессионально!

Или можно выбрать курс парикмахера-визажиста, который научит создавать цельный, законченный образ: делать и прическу, и макияж, что повысит вашу востребованность на рынке труда. На курсе изучают мужские и женские стрижки, способы окраски, популярные виды причесок, техники макияжа, коррекцию и окрашивание бровей, дневной, вечерний и коктейльный макияж… Такой специалист – на вес золота!

Стоит обратить внимание также на курс домашнего парикмахера. Он как раз создан для тех, кто не вполне уверен, что готов с головой окунуться в новую сферу, но хочет обучиться парикмахерскому искусству и понять, его ли это призвание.

Отдельный приз наши партнеры решили вручить 29-летней Анастасии Дановой. Она работает юрисконсультом и получит 50%-ную скидку в центре «Новое завтра» на курс… кондитера!

«Ковыряться в бумажках и договорах частенько становится скучно и хочется творчества. Так я увлеклась выпечкой. Моя бабушка работала на хлебозаводе и пекла необыкновенные тортики, и я смею надеяться, что хотя бы маленькая частичка ее таланта передалась мне. Я нигде не училась печь, самоучка. В моих планах – работа юристом на полставки, чтобы больше времени я могла уделять своему хобби», - пишет девушка.

В доказательство она выслала фото своих кулинарных шедевров – они действительно впечатляют!

Фото: личный архив.

Курсы кондитера подходят всем желающим – даже тем, кто боится подходить к духовке. Преподаватель-практик с нуля научит создавать торты, пирожные, пироги по старым и современным рецептам.

Все практические занятия проходят на базе реальных предприятий, ресторанов, кафе.

Цикл персональных консультаций по теме самоопределения и психологической подготовки (5 встреч у специалиста) в ООО «Тренинговый центр «Квадратный апельсин» выиграла 26-летняя Татьяна Малиновская. Вот что она пишет:

«Моя профессия – визажист. Работу я выполняю на отлично, но вот неуверенность в общении с клиентами дает о себе знать... Мне нужна перезагрузка. После 6 лет декрета я «одичала». Хочу заново научится жить! Жить счастливо! Заниматься любимым делом! Чувствовать уверенность в себе! Быть прекрасным визажистом, ласковой мамой и любящей женой!».

Татьяна выбрала хорошую стратегию: не разворачивать сходу жизнь на 180 градусов, а уделить время личностному развитию. Консультация у психолога центра «Квадратный апельсин» может помочь в скорейшем достижении целей, яркой и продуктивной жизни. Консультант центра – это человек с профессиональным образованием, психологической подготовкой и опытом в сфере индивидуального и группового консультирования. Он работает с актуальными задачами и вызовами клиента, использует для этого разные методики и упражнения.

- После хорошо проведенной консультации у клиента изменяется отношение к прежним затруднениям, причем к нужным выводам он приходит сам, а не берет их готовыми у психолога, - объясняют в центре.

Сертификат на участие в V Международном фестивале психологического мастерства в Минске от Института повышения квалификации и переподготовки БГПУ им. Танка получит 23-летняя Наталья Гайкевич. Она закончила БНТУ по специальности «инженер-строитель», работает в проектной организации. Наталья пишет, что всегда была творческим человеком, увлекалась музыкой, рисовала. В школе мечтала стать и музыкантом, и врачом, и археологом, и психологом, и юристом…

«Я осознала, что профессия инженера - это не мое призвание. Я хочу быть психологом. Я очень хорошо чувствую людей, вижу их настроение, переживания. Я хочу помогать людям, в особенности детям, ведь детство - это самое ценное время, когда формируется личность. Работая с детьми, можно помочь им избежать многих проблем во взрослой жизни. Эта профессия очень необходима в современном мире. Для того чтобы освоить эту профессию, я читаю много книг по психологии, участвовала в тренингах и ищу место, где бы я могла получить данную профессию», - рассуждает Наталья.

Фестиваль, на который приглашает Институт повышения квалификации и переподготовки БГПУ им. Танка, состоится 22 - 23 мая 2020 года. Это масштабный профессиональный форум, встреча специалистов из Беларуси и стран ближнего и дальнего зарубежья. В рамках фестиваля проходят лекции и мастер-классы о методиках психотерапии, работе с детьми и семьями, помощи в кризисных и конфликтных ситуациях... Это мероприятие может быть полезным не только профессионалам. Наладить взаимоотношения с людьми, узнать, как справляться с конфликтными и стрессовыми ситуациями, попробовать исследовать свое бессознательное и заткнуть внутреннего критика - все это может пригодиться в личностном развитии любому человеку. Тем, кто пока не определился с тем, хочет ли он посвятить психологии свою жизнь, фестиваль поможет это сделать.

Поздравляем победителей!

Информацию о порядке получения призов победителям сообщат посредством контактной информации, указанной в их письмах.