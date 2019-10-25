В новом мировом рейтинге ведения бизнеса позиция Беларуси ухудшилась аж на 12 пунктов

Каждый год Всемирный банк составляет рейтинг Doing Business, где оцениваются условия ведения бизнеса в разных странах. Показателей десять, среди них такие: насколько просто открыть бизнес, получить разрешение на строительство, зарегистрировать имущество и взять кредит, какова налоговая нагрузка, что будет в случае неплатежеспособности и т. д.

Исследование проходило с мая 2018 года до мая 2019 года. Для этого Всемирный банк привлек более 15 тысяч специалистов из разных стран, затем опрашивались бизнесмены и предприятия, которые отвечали, почувствовали ли они бизнес-реформы в стране. Действенность конкретной реформы должны были подтвердить более половины респондентов, тогда она засчитывалась.

Четвертый год подряд лидером рейтинга Doing Business признали Новую Зеландию, за ней идут Сингапур и Гонконг (см. «ПОДРОБНОСТИ»). В аутсайдерах по традиции - большинство государств Африки. Беларусь заняла 49-е место рейтинга среди 190 стран мира. Это минус 12 строк за год, даже Молдова оказалась впереди. В чем проблема, вести бизнес в Беларуси стало еще сложнее?

- В предыдущие годы мы очень гордились тем, что улучшали и упрощали бизнес, поэтому росли в рейтинге. Сейчас у нас не стало хуже, чем в прошлом году, но мы немного расслабились. Пока мы стояли на уровне показателей прошлого года, другие страны сделали рывок вперед. А мы относительно их откатились в рейтинге назад, - говорит старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

Похожей точки зрения на наше падение придерживается Минэкономики.

- Снижение позиции Республики Беларусь в целом и по ряду компонентов во многом объясняется динамикой других стран, которые в 2018 году активнее улучшали условия ведения бизнеса по десяти контролируемым компонентам рейтинга, - отметила пресс-служба министерства. - Кроме того, в 2018 - 2019 годах Беларусью принят ряд известных мер по либерализации условий ведения предпринимательской деятельности, которые не были охвачены исследованием Всемирного банка в силу его методологии, но позитивно восприняты белорусским деловым сообществом.

Рейтинг Doing Business однозначно окажется полезным для тех, кто хочет открыть бизнес в Беларуси. Но он не характеризует макроэкономику страны в целом, для этого придется обращать внимание и на другие показатели.

– Это достаточно прикладной рейтинг. Его пункты могут оцениваться с точки зрения затрат времени или дороговизны. Но есть вещи и более глобальные, которые в рейтинге не учитываются. Инвестиционный климат страны складывается не только из этих, но и из других составляющих. Например, из неприкосновенности частной собственности, которая достигается с помощью независимого суда. У нас такого суда нет, - считает эксперт.

Из соседей ниже нас в рейтинге только Украина, она на 64-м месте. У Литвы 11-е место, у Латвии— 19-е, а у Польши — 40-е. Россия заняла 28-е место, поднявшись за год на 3 строки.

ПОДРОБНОСТИ

Где лучше всего вести бизнес?

1. Новая Зеландия

2. Сингапур

3. Гонконг и Китай

…11. Литва

…19. Латвия

…28. Россия

…40. Польша

…48. Молдова

…49. Беларусь

…64. Украина

188. Венесуэла

189. Еритрея

190. Сомали