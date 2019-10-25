2019-10-25T18:21:43+03:00
Общество
КП Беларусь

Последствия теплого октября: Птицы не спешат на юг, а озимый лук может погибнуть

Специалисты рассказали, как повлияла теплая осень на жизнь животных и растений
Ирина КАЛИНИНА
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Повлияло ли потепление на поведение птиц?Повлияло ли потепление на поведение птиц?Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Октябрь в этом году удивил: температура в конце месяца поднималась до +20, повторно зацвели некоторые яблони и каштаны, а в квартиры до сих пор залетают комары. Какие последствия может принести это лето в середине осени?

- В том, что некоторые растения зацвели повторно, ничего хорошего нет, - говорит Татьяна Беляева, директор компании «Аграрно-промышленный дом». - Ведь они истощаются, расходуют свои силы, не пройдя период покоя. И не факт, что в следующем году они будут хорошо расти. Может быть, они и выживут, но в некоторых случаях это уже такое предсмертное цветение. Каштаны - это и вовсе растения не наших широт, в естественной среде они у нас не растут, а были привезены из более теплых стран, поэтому и ведут себя так неадекватно. В следующем году некоторые из таких деревьев могут не зацвести либо погибнуть - в зависимости от состояния дерева.

Но для большинства деревьев теплый октябрь проблем не принес - на них просто листва держалась дольше, чем обычно. Ничего плохого для растений в этом нет, ну а мы могли дольше любоваться красотой золотой осени.

У некоторых дачников весной прибавится работы:

- Люди, которые поторопились высадить озимый чеснок, лук и посеять семена для раннего урожая, должны быть готовы к тому, что если растения успели взойти, то эти всходы могут погибнуть. Поэтому растения придется пересаживать весной. А вот для озимых сельскохозяйственных культур никакой опасности нет, - говорит Татьяна Евгеньевна.

«Возможно, у нас останется зимовать много птиц, которые обычно улетают»

Повлияло ли потепление на поведение птиц? По словам специалистов, необычный октябрь просто растянул сезон миграции.

- Мы выезжали на станцию кольцевания на прошлой неделе, где встретили некоторые летние виды птиц, которые обычно улетают уже в середине сентября. Это соловьиный сверчок, камышовка-барсучок, тростниковая камышовка, - говорит Иван Богданович, научный сотрудник лаборатории орнитологии Научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам. - Говорить о том, хорошо это или плохо, очень трудно. Нужно смотреть, какие будут последствия. Может случиться так, что у нас останется зимовать много птиц, которые обычно улетают в более теплые страны. Если холода застанут их врасплох, это может привести к их гибели, некоторые птицы могут быть ослаблены. Но пока это просто гипотеза.

Как реагируют насекомые не непривычную погоду?

- Если бы перед потеплением не было сильного похолодания, то сейчас мы могли бы наблюдать большое количество насекомых, не характерных для этого времени. Например, бабочек. Но из-за холодов, которые предшествовали бабьему лету, они отправились на зимовку, - рассказал Анатолий Кулак, ведущий научный сотрудник лаборатории наземных беспозвоночных животных НАН Беларуси по биоресурсам.

- Удивительно, что до сих пор в квартиры залетают комары и мухи.

- Не знаю, какой вид комаров к вам залетал, но есть некоторые виды насекомых, которые ждут первых серьезных осенних похолоданий, чтобы спариваться и откладывать яйца. Таким образом они избегают риска быть съеденными насекомоядными птицами, которые в это время уже улетают на юг. По моим наблюдениям, уже появились эти виды насекомых, которых обычно можно наблюдать после первых заморозков под конец осени. То есть холод спровоцировал у одних насекомых спячку, а у других - более ранний выход из куколок.

БУДЬ В КУРСЕ

Пора доставать теплую одежду

Если верить долгосрочному прогнозу погоды на сайте gismeteo.by, на следующей неделе заметно похолодает - и температура днем в Минске будет не выше +6…+7 градусов. А после 4 ноября - и вовсе опустится ниже нуля. На сайте accuweather.com прогноз более оптимистичный - плюсовые температуры продержатся до 20-х чисел, а потом начнутся заморозки. В любом случае зимние вещи можно готовить - в ноябре они пригодятся.

КСТАТИ

Уходящий октябрь в Беларуси называют четвертым месяцем лета, и не зря: он не раз удивлял температурными рекордами. Например, 14 октября были побиты рекорды 1993 года, 15 октября - 1979-го. А 16 октября в Минске и вовсе был обновлен температурный рекорд 112-летней давности: если в 1907 году в этот день было 20 градусов, то в 2019-м - 20,2. Благодаря сюрпризам погоды многие белорусы в октябре спокойно ходили по улицам в летних майках и осенних ботинках, а кто-то и вовсе достал летнюю обувь, которая уже была спрятана на зиму.

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