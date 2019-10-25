Разбираемся со специалистом, как купить собственную квартиру

Мы рассмотрели доступные варианты на примере новых районов в окрестностях Минска - Новой Боровой и клубного квартала «Пирс». О доступных финансовых инструментах нам рассказал Тимофей Молотков, кредитный менеджер застройщика «А-100 Девелопмент».

- Какие финансовые инструменты сейчас доступны для покупки квартиры в новостройке? Какие из них наиболее популярны?

- Сейчас купить квартиру от застройщика «А-100 Девелопмент» можно в рассрочку, кредит и лизинг. Наиболее популярными являются кредиты на строительство, поскольку в большинстве случаев банки предоставляют отсрочку выплат по основному долгу на один-полтора года. Это уменьшает ежемесячные выплаты, и у человека остаются деньги, например, на ремонт. Кроме того, кредиты не требуют больших первоначальных взносов - достаточно всего 10%. Что касается готового жилья, то тут наиболее популярен лизинг, так как в этом случае ставка немного ниже, да и получить кредит на готовое жилье сложнее (не все банки учитывают совокупный доход семьи, а ставки на готовое жилье, как правило, немного выше). Кстати, своим клиентам мы предлагаем еще и программу «Трейд-ин»: собственная риелторская компания поможет продать вашу старую квартиру по рыночной цене, чтобы вы могли купить новую.

- На какой срок и под какие проценты сейчас банки выдают кредит?

- Банки, с которыми мы сотрудничаем, предлагают самые разные кредиты для покупки жилья в Новой Боровой и квартале «Пирс»: от 5 до 25 лет, от 9,5% до 13,7% годовых. Процентная ставка может быть как фиксированной, так и привязанной к ставке рефинансирования: все зависит от вашего выбора и ситуации.

- Возьмем конкретную квартиру: какой кредит к ней применим, каковы будут платежи и какой должен быть ежемесячный доход, чтобы банк выдал этот кредит?

- Давайте рассмотрим однокомнатную квартиру в квартале «Пирс» стоимостью 95 000 рублей. Ежемесячный платеж по кредиту зависит от процентной ставки и первоначального взноса. Есть несколько вариантов:

- На 25 лет под 13,7%. Первоначальный взнос составит 20% - 19 000 рублей. Ежемесячные платежи начнутся от 1120 рублей и будут уменьшаться каждый месяц.

- На 20 лет под 13,7%. Для первоначального взноса необходимо накопить 30% стоимости квартиры - 28 500 рублей. А ежемесячный платеж составит всего 800 рублей.

- На 5 лет под 9,5%. Первоначальный взнос составит 20% - 19 000 рублей. Ежемесячный платеж составит 1500 рублей.

И это только некоторые варианты. Как видите, выбор достаточно большой, и почти каждый, кто приходит в отделы продаж Новой Боровой и квартала «Пирс», находит подходящий для себя кредит. Часто даже молодая семья с небольшими накоплениями вполне может позволить себе купить квартиру.

- Расскажите, чем отличается лизинг от кредита?

- Все просто: лизинговая компания покупает понравившуюся вам квартиру и передает ее во временное владение. Выплатив всю сумму, прописанную в договоре, вы становитесь полноценным собственником этой квартиры. Таким образом, лизинг отличается от кредита тем, что при кредите вы получаете в пользование денежные средства, а при лизинге - конкретное имущество. К слову, лизинговые компании, в отличие от банков, учитывают доход из-за границы.

В жилых комплексах от «А-100 Девелопмент» представлены два варианта этого удобного инструмента: простой и возвратный лизинг. Первый актуален только для готовых квартир. Срок финансирования - до 20 лет при первоначальном взносе 25% от стоимости квартиры. Ставка - от 12,5%.

А вот возвратный лизинг позволяет купить квартиру в строящемся доме. Причем совсем недавно специально для наших жилых комплексов процентная ставка была снижена до 12,5% годовых! Нигде в Беларуси такого еще нет. Возвратный лизинг актуален, если у вас в собственности уже есть недвижимость.

- Какой из этих финансовых инструментов наиболее выгодный?

- Каждый из них имеет свои преимущества. К примеру, кредит на 5 лет под 9,5% имеет удивительно низкую процентную ставку, поэтому переплата будет минимальной. Зато первоначальный взнос 30% не каждый себе может позволить. А вот возвратный лизинг - идеальное решение для молодых людей, которые хотят переехать от родителей, ведь в этом случае первоначальный платеж не нужен.

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Проекты «А-100 Девелопмент»

Новая Боровая - динамично развивающийся жилой район возле Минска, который возводится «А-100 Девелопмент» в лучших традициях жилой застройки Европы. Его особенностью является невероятно быстрое развитие социальной инфраструктуры. Здесь уже возведены два детских сада, большой торговый центр, продолжается строительство первой школы, спортивного центра и еще одного садика.

Квартал «Пирс» расположен возле леса Минского моря. Закрытая территория с развитой инфраструктурой, дворы без автомобилей и круглосуточное видеонаблюдение обеспечивают исключительно высокий уровень безопасности. По территории проходит водный канал с благоустроенной деревянной набережной, шезлонгами, гамаками-качелями и декоративными водопадами.