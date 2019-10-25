2019-10-25T23:42:29+03:00
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КП Беларусь

«Завоевать молодежь – это еще надо постараться»: лидер J:Морс Владимир Пугач выступил в родной школе в Пинске

2 ноября в Prime Hall группа даст большой концерт в честь своего 20-летия
Оксана БРОВАЧ
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Владимир Пугач дал концерт в родной школе в Пинске. Фото: Дмитрий КОВАЛЕВИЧВладимир Пугач дал концерт в родной школе в Пинске. Фото: Дмитрий КОВАЛЕВИЧ
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– Сегодня отыграл сольник в Пинске. В родной школе. Прямо в актовом зале, где выступал в последний раз в 1993 году. Эмоции зашкаливают! – написал Владимир Пугач в своем Instagram.

J:Морс отмечает 20-летие группы гастролями по Беларуси. Концерт в Пинске стал особенным в программе юбилейного тура: это было выступление Владимира в родной школе для учителей и детей. В 1993 году Владимир Пугач закончил школу №5 в Пинске - сейчас это гимназия №2.

В небольшом актовом зале гимназии едва вместились все желающие послушать выпускника. Фото: Дмитрий КОВАЛЕВИЧ

В небольшом актовом зале гимназии едва вместились все желающие послушать выпускника. Фото: Дмитрий КОВАЛЕВИЧ

– Мы все в восторге! Очень душевно было. Целый день только об этом и говорят. Особенно малыши, - рассказывает Татьяна Мельникович, одноклассница Владимира Пугача и преподаватель немецкого в гимназии №3 Пинска.

Полуторачасовое выступление Владимир превратил в теплый и немного ностальгический вечер. Он приветствовал бывшего директора школы Игоря Абрамовича Каролинского - он преподавал в классе Володи физику и ушел на пенсию всего 2 года назад, в 88 лет. Пригласил и свою классную руководительницу Людмилу Степановну Былинскую.

На концерт Владимир пригласил свою классную руководительницу. Фото: Дмитрий КОВАЛЕВИЧ

На концерт Владимир пригласил свою классную руководительницу. Фото: Дмитрий КОВАЛЕВИЧ

– Дети спрашивали у Володи, как он себя вел в школе, прогуливал ли уроки. Володя шутил: «Нуу... наверное, чуть-чуть прогуливал!», – смеется Татьяна Мельникович.

В классе немецкого языка, который на время приспособили под гримерку, артист оставил для детей послание на немецком - цитату из Гёте. А дети подарили музыканту майку с девизом: «Лучше быть, чем казаться».

Владимир переживал насчет того, понравится ли его музыка современной молодежи. Понравилась! Фото: Дмитрий КОВАЛЕВИЧ

Владимир переживал насчет того, понравится ли его музыка современной молодежи. Понравилась! Фото: Дмитрий КОВАЛЕВИЧ

Как это ни странно, но концерт в родной школе в Пинске для бывалого артиста оказался одним из самых волнительных!

Дети не отпускали звезду без автографа на память. Фото: Дмитрий КОВАЛЕВИЧ

Дети не отпускали звезду без автографа на память. Фото: Дмитрий КОВАЛЕВИЧ

– Володя сразу сказал: «Завоевать молодежь – это еще надо постараться». Говорил, что очень волнуется перед концертом. Даже больше, чем перед закрытием II Европейских игр! Но детям очень понравилось. Подпевали, потом брали автографы, делали с ним селфи, – говорит учительница. – Теперь будут ждать очередного концерта в Пинске.

В совместных фото никому не отказывал! Фото: Дмитрий КОВАЛЕВИЧ

В совместных фото никому не отказывал! Фото: Дмитрий КОВАЛЕВИЧ

Тур «20 лет. Полет норм!» уже охватывает полтора десятка городов, включая Минск и Москву (21.11, Mumiy Troll Music Bar). Песни для юбилейных концертов и свежего официального сборника лучших песен помогали выбирать поклонники на страничках «J:Морс» в социальных сетях.

НЕ ПРОПУСТИ!

Когда: 2 ноября 2019

Где: Prime Hall, пр-т Победителей, 65

Цена вопроса: от 44 до 84 руб.

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