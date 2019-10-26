2019-10-26T15:51:03+03:00
Минск
КП Беларусь

Мам и пап приглашают в шоп-тур с диетологом

В эти выходные в Минске открывается серия образовательных семинаров от MAMA PRO. Первый на очереди - MAMA PRO DAY на тему правильного питания
Артем БАЗАРОВ
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Эксперт встречи поможет гостям научиться читать этикетки и выбирать по ним правильные продукты.Эксперт встречи поможет гостям научиться читать этикетки и выбирать по ним правильные продукты.
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Совсем недавно проект MAMA PRO порадовал минских мам и пап приятной новостью: в роддома столицы вернулась акция с подарочными коробками, в которых - гигиенические средства и вещи первой необходимости для мамы и малыша. На выходных стартует еще один масштабный проект, который тоже готовит подарки: на этот раз это ценные знания от ведущих врачей-экспертов в области материнства и детства. Такие мероприятия будут проводить на постоянной основе в рамках большой городской акции «Подарочная коробка MAMA PRO».

Откроет серию образовательных семинаров MAMA PRO DAY на тему здорового питания для мамы и ребенка в ТЦ «МОМО».

Кто спикер?

Марта Марудова - врач диетолог-нутрициолог, ведущий специалист медицинского центра снижения веса, автор книг, статей по питанию и здоровому образу жизни, участник ТВ-программ на телеканале «Беларусь 1» и СТВ.

Что в программе?

Для начала эксперт встречи поможет гостям научиться читать этикетки и выбирать по ним правильные продукты. Затем все вместе разберут составы полезных продуктов и для закрепления знаний посетят с экскурсией магазин ГИППО в ТЦ «МОМО», а самая активная мама унесёт корзину с недельным запасом продуктов от ГИППО домой. Кроме этого, все участники поучаствуют в интеллектуальном квизе от партнеров проекта и получат ценные подарки.

Для тех, кто не любит ждать, подарки приглашают получить еще быстрее: в Instagram-аккаунтах партнеров (МОМО, ГИППО и Белмаркет) можно принять участие в розыгрышах.

Что: МAMA PRO DAY на тему здорового питания для мамы и ребенка с диетологом Мартой Марудовой

Где: ТЦ «МОМО» (Партизанский пр.150А)

Когда: 27 октября, 11:00

Вход свободный

СПРАВКА «КП»

Акция «Подарочная коробка MAMA PRO» была придумана и реализована командой проекта о современном материнстве MAMA PRO совместно с Министерством здравоохранения РБ. Во время акции (с октября по май) 14 тысяч мам в роддомах города Минска получат коробки с полезными предметами для себя и своих малышей. Генеральные партнеры и соорганизаторы акции - магазины Гиппо и Белмаркет.

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