Пугачева в Минске: поселилась отдельно от команды, на концерт позвала Волочкову, а Галкина оставила дома

Примадонна российской эстрады не была в Минске 10 лет - не удивительно, что город стоит на ушах и полнится слухами. Мы с поклонниками уже встретили ее на вокзале Минска. Где остановилась звезда, достоверно неизвестно, но по слухам - в отеле Marriott. А вот команда звезды живет в скромной гостинице "Славянская", зато с видом на "Минск-Арену", то есть в пяти минутах пешком от места, где пройдет концерт.

Максим Галкин, который, также по слухам, должен был сопровождать супругу в Минске, сообщил в соцсетях, что не успеет попасть в белорусскую столицу, так как в это время будет ехать из Ессентуков в Киров.

- Как удобно, когда есть журналисты, поклонники и соцсети. Всегда знаешь, даже на расстоянии, куда поехала жена, во сколько и как добралась, - поблагодарил Галкин всех в Инстаграме и выложил видео с приездом Пугачевой в Минск.

Максим Галкин сообщил в соцсетях, что не успеет попасть в Минск, так как в это время будет ехать из Ессентуков в Киров. Фото: Инстаграм.

Члены команды Пугачевой сообщали, что в зале идут последние приготовления. Вместе с Аллой Пугачевой в Минск приехал ее коллектив - около 70 человек. Будет на концерте и Анастасия Волочкова. На кремлевском концерте Примадонны балерина села на свой традиционный (и коронный) шпагат. Что мешает ей повторить трюк в Минске, тем более что выступать она будет на спортивной арене?! В общем, ждем. Тем более, что в своих соцсетях она рассказывала, что уже репетирует.

В субботу поклонников ожидает фееричное шоу – Алла Борисовна обещала показать лучшее за ее 50-летнюю карьеру на сцене. Ожидается аншлаг. Пугачева попросила организаторов сделать билеты доступными, чтобы все поклонники ее творчества смогли попасть на грандиозный концерт. В итоге они стоили от 64 до 304 рублей.

Для сравнения, стоимость билета в Кремлевском дворце у перекупщиков доходила до 4000 долларов за место в партере. Правда, к минскому концерту в Сети появился мошеннический сайт, где пытались продавать ненастоящие билеты на Пугачеву. Но злоумышленника быстро раскрыли.

Будет на концерте и Анастасия Волочкова. На кремлевском концерте Примадонны балерина села на шпагат. Что мешает ей повторить трюк в Минске. Фото: Инстаграм

В кулуарах говорят, что Примадонна не ставит цель заработать на концерте в Минске. Алла Борисовна захотела сделать подарок своим поклонникам и заодно развеяться и, скорее всего, заглянуть в казино. Пугачева не скрывает своей страсти к игровым автоматам и может провести в казино до 10 часов. В Минске певицу ранее замечали в игровом заведении «Шангри Ла» в центре столицы.

- Я и в лото люблю играть, - призналась в одном из интервью «КП» Алла Пугачева. - А есть такие люди, которых казино спасает от депрессии. И меня однажды спасло. Отвлекло от мрачных мыслей. Но я никогда не играла в рулетку, в покер, я даже в карты играть не умею! Мне нравились только игровые автоматы с мультяшными картинками. Я бы не сказала, что я была сильно увлечена казино. Это совершенно не так. Конечно, есть такие люди, которые проигрывают квартиры, машины, всю свою жизнь. Мешки денег туда относят. Я не из таких.

Юбилейный концерт Аллы Пугачевой.Мария РЕМИЗОВА

Будет ли президент на концерте?

23 сентября 2019 года Александр Лукашенко наградил Аллу Пугачеву орденом Дружбы народов за значительный вклад в развитие эстрадного искусства и укрепление белорусско-российских культурных связей. Но маловероятно, что президент сегодня встретится с российской звездой в Минске. Ведь только 31 октября Лукашенко улетел с визитом в ОАЭ.

Что касается райдера, приближенные к певице говорят, что звезда – не пафосная и не капризная, а, наоборот, скромнейший человек.

- Райдер у Пугачевой всегда был очень простой. В гримерке только докторская колбаска и фрукты с овощами. Но Аллу Борисовну всегда настолько боялись, что, не читая райдера, заранее фантазировали и предоставляли самое лучшее в городе. Селили только в частных отелях или резиденциях, - рассказывает промоутер Сергей Лавров. – Но у нее всегда были большие технические требования. Она же выступала на стадионах, а там тяжело звук настроить. Поэтому она возила всю технику с собой. На это нужно было два «КамАЗа», как-то шутила певица.

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