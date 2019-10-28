«Динамо» потерпело восьмое поражение подряд. «Мы в пике, но скоро выберемся»

В воскресенье минское «Динамо» провело очередной матч КХЛ. На своей арене «зубры» принимали «Салават Юлаев». Команда Крэйга Вудкрофт быстро повела в счете. В середине матча упрочила преимущество. Но затем после череды удаление гости сократили отставание. При счете 2:1 Андрей Костицын упустил верный голевой момент, чтобы вновь обеспечить гандикап в две шайбы, но не попал в ворота… Вскоре еще одно удаление игрока «Динамо» и гости сравняли счет.

Дело дошло до овертайме, где уфимцы забросили решающую шайбу. Так «Динамо» набрало одно очко, но это поражение стало уже восьмым подряд.

С 17-ю очками «Динамо» идет на 11-м месте в Западной конференции. До зоны плей-офф три балла.

«ДИНАМО» Минск — «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» — 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1) Шайбы: 1:0 — Степанов (Еременко, 2.38). 2:0 — Демков (Спунер, Граньяни, 29.34 – бол.). 2:1 — Бурмистров (Ларсен, 37.39 – бол.). 2:2 — Сошников (Ларсен, 53.15 – бол.). 2:3 — Кугрышев (Хохряков, Cергеев, 63.00).

- В любой игре есть ключевые моменты, когда ты ожидаешь от своих лидеров, что они поведут команду за собой, - сказал после матча Крэйг Вудерофт. - К сожалению, наши лидеры «забирают ветер из парусов» и дальше всё идёт так, как идёт. Подводя итоги всей нашей домашней серии, давайте вспомним все матчи. Мы играли с «Салаватом», это один из лидеров КХЛ. Мы сыграли 2:2 в основное время, это неплохой результат. Я вижу в зале много грустных лиц, но давайте вспомним, кто такие «Салават». Нам нельзя об этом забывать. Думаю, даже проиграть «Салавату» в овертайме – это всё равно хороший результат для нашей команды. В прошлом матче с рижским «Динамо» мы показали хороший хоккей, но не были вознаграждены очками. С «Барысом» тоже была хорошая игра, но поражение по буллитам. Матч с «Торпедо» – это было худшее выступление команды в сезоне, выбросьте его из головы. Хочу сказать, что мы играем хорошо, у нас есть игра, но мы продолжаем учиться, где-то что-то познаём непосредственно в играх. Мы сейчас в некотором пике, можно сказать, но совсем скоро мы из него выберемся.

30 октября «зубры» в гостях сыграют с челябинским «Трактором».