«Мама, зачем тебе в пятьдесят хорошо выглядеть?»

Над этим вопросами я раздумывала несколько дней и, пожалуй, готова дать ответ юному поколению!

Если посмотреть на 50-летних людей, живущих, скажем, в начале прошлого века, и на тех, кому 50 исполнилось в XXI веке, отличия будут разительными. Недаром по новой возрастной классификации Всемирной организации здравоохранения молодой возраст сегодня - от 25 до 44 лет, а средний длится до 60! И на то есть немало причин.

На мой взгляд, одна из главных - то, что десятилетия назад считалось эгоизмом, сегодня стало жизненной философией. А именно забота о себе. Хорошо помню, как моя мама, почти извиняясь, отпрашивалась у мужа и детей в баню раз в месяц… А сегодня в жизни моих подруг есть место и для фитнеса, и для косметолога, и для сауны, и для салона красоты.

XXI век предоставил нам немало возможностей для того, чтобы на заботу о себе хватало времени. Нам в помощь и умная бытовая техника, и службы доставки продуктов на дом, и кулинарные отделы супермаркетов.

Еще одна причина, почему сегодня гораздо легче выглядеть моложе своего паспортного возраста - доступность полезной информации. Ну кто не знает, что, если пройти с работы несколько остановок, чтобы добрать норму в 10 тысяч шагов, мы внесем бесценный вклад в здоровье? Или что если выйти из офиса в обеденный перерыв, мы получим нужную порцию витамина D? Информация стала настолько доступной, что составить собственный рецепт молодости сегодня просто: открываешь поисковик - и понеслось!

Так что выглядеть и в 50, и в 60, и в более зрелом возрасте хорошо - это настоящий тренд. Особенно, когда для этого есть столько возможностей…

АЛХИМИЯ XXI ВЕКА

Конечно, нельзя не сказать, что выглядеть в 50 на пару десятков лет моложе, не прибегая к пластической хирургии, нам позволяют и достижения современной медицины и космецевтики. И пусть дочь пока посмеивается над моей «алхимией» (ее время тоже придет!), но я постоянно пробую многое из того, что сама природа создала, чтобы мы чувствовали себя лучше, здоровее, моложе.

Например, поздней осенью я всегда курсом пропиваю капсулы «Доктор море Экстра молодость» на основе икры морских ежей, альгината кальция и плодов шиповника. Пару лет назад я обратила внимание на то, как этот натуральный продукт помогает снизить усталость и уменьшить первые проявления климакса - приливы жара, раздражительность, бессонницу. А когда увидела, как «Доктор море Экстра молодость» улучшает состояние кожи, волос и ногтей, делает меня более энергичной и активной, поняла, что его можно считать эликсиром молодости. Все дело в икре морских ежей, которая является мощным природным иммуномодулятором, способствует замедлению процессов старения, усилению регенерации клеток кожи, улучшению работы сердечно-сосудистой системы и даже оказывает положительное влияние на сексуальную сферу.

«Доктор море Экстра молодость» можно заказать на сайте fito.by

Чередую я этот препарат с другим, который тоже пропиваю курсом: «Вин-Вита концентрат из косточек красного винограда». Это продукт, содержащий биофлаваноиды, танины, органические кислоты, витамины и минеральные вещества (калий, магний, железо) - антиоксидант, гепато- и кардиопротектор, который рекомендуют при хронической усталости, умственных и физических перегрузках для повышения иммунитета, внимания и даже гемоглобина. 1 столовая ложка, разведенная в половине стакана воды или чая на протяжении месяца - и можно не бояться зимних простуд и депрессии из-за отсутствия солнца. А сил и бодрости хватает и на работу, и на домашние заботы, и на пилатес, и на встречи с подругами, и на походы в кино с мужем!

«Вин-Вита концентрат из косточек красного винограда» можно заказать на сайте fito.by

Поделюсь и третьим секретным ингредиентом моего «эликсира молодости» - это кунжутное масло, которым я часто заправляю салаты, а иногда принимаю и просто так. Мой выбор среди масел разных производителей - «Масло кунжутное «Золото тайги», поскольку оно не содержит никаких примесей и создано методом холодного отжима, что сохраняет все полезные вещества.

МОЛОДОСТЬ ИЗ ТЮБИКА С КРЕМОМ?

Про молодость изнутри рассказала. Что ж, расскажу про молодость снаружи. Я давно уяснила, что хорошая осанка - это минус несколько лет, поэтому и занимаюсь пилатесом. Еще один минус даст фейсфитнес - комплекс упражнений для подтянутого лица и шеи легко найти в интернете. А после зарядки для тела и лица меня ждет трио любимых средств от лаборатории «Кора». Сначала я протираю лицо «Кора тоником биостимулятором коллаген + аминокислоты». Тоник специально разработан для ухода за зрелой кожей, он освежает, заметно увлажняет и помогает подготовить кожу к восприятию активных компонентов крема. К тому же его можно использовать как компресс для кожи век. В составе аминокислоты, гидролизованный коллаген, пантенол, бетаин, экстракты моркови, хмеля, клевера, люцерны, фукуса и смородиновых листьев, а также кофеин, который дает дренажный эффект, снижает проявления отечности и способствует выравниванию рельефа кожи.

«Кора тоником биостимулятором коллаген + аминокислоты» можно заказать на сайте fito.by

Потом я сразу наношу «Кора крем лифтинг-овал». Аминокислоты и растительные протеины в его составе противостоят провисанию кожи и усиливают выработку коллагена и эластина, натуральные масла восполняют недостаток влаги в клетках, смягчают кожу и обеспечивают успокаивающий эффект.

«Кора крем лифтинг-овал» можно заказать на сайте fito.by

«Кора крем для век ANTI-AGE» завершает мой ежедневный уход. В основе средства эксклюзивный ингредиент - липосомальный комплекс биоплаценты, содержащий GF-5 (что расшифровывается как пять факторов роста). Благодаря комплексу крем дарит коже интенсивное увлажнение, устраняет отечность и выравнивает рельеф.

«Кора крем для век ANTI-AGE» можно заказать на сайте fito.by

Кстати, эти ежедневные ритуалы красоты, здоровья и молодости не отнимают много времени - еще один плюс современной медицины и косметологии. А еще все нужные добавки и препараты, которые я обычно покупала в сети «Зеленых аптек», теперь можно заказать на сайте fito.by - и это тоже экономит время. Ведь в 50, оказывается, свободного времени надо как можно больше, поскольку энергии, бодрости и желания проводить его интересно и с пользой - хоть отбавляй! Так же, как у моей 20-летней дочки…