2019-10-28T14:55:04+03:00
Минск
КП Беларусь

Редкие кролики, улитки-гиганты и УЗИ для беременной ежихи: в Минске прошла необычная выставка

В выходные в столице впервые прошла выставка зооиндустрии "МирЗоо" [фото]
Павел МАРТИНЧИК
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В Минске пршла выставка "МирЗоо".В Минске пршла выставка "МирЗоо".Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дети с удовольствием фотографировались с кроликами. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дети с удовольствием фотографировались с кроликами.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дай я тебя поцелую.. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дай я тебя поцелую..Фото: Павел МАРТИНЧИК

Африканская улитка-гигант. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Африканская улитка-гигант.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Выставка "МирЗоо". Фото: Павел МАРТИНЧИК

Выставка "МирЗоо".Фото: Павел МАРТИНЧИК

Конкурс по грумингу "Ми-ми-мишки". Фото: Павел МАРТИНЧИК

Конкурс по грумингу "Ми-ми-мишки".Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ми-ми-мишная "каракулевая" собака. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ми-ми-мишная "каракулевая" собака.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Далеко не все дети осмеливались взять в руки гигантскую африканскую улитку. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Далеко не все дети осмеливались взять в руки гигантскую африканскую улитку.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Беременной ежихе делают узи. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Беременной ежихе делают узи.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Беременной ежихе делают узи. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Беременной ежихе делают узи.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Красавец шарпей. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Красавец шарпей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Посмотрим, как у нас дела со здоровьем. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Посмотрим, как у нас дела со здоровьем.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кролики пользовались успехом у детей. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кролики пользовались успехом у детей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Выставка "МирЗоо". Фото: Павел МАРТИНЧИК

Выставка "МирЗоо".Фото: Павел МАРТИНЧИК

Выставка "МирЗоо". Фото: Павел МАРТИНЧИК

Выставка "МирЗоо".Фото: Павел МАРТИНЧИК

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