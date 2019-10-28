КП Беларусь
Редкие кролики, улитки-гиганты и УЗИ для беременной ежихи: в Минске прошла необычная выставка
В выходные в столице впервые прошла выставка зооиндустрии "МирЗоо" [фото]
В Минске пршла выставка "МирЗоо".Фото: Павел МАРТИНЧИК
Дети с удовольствием фотографировались с кроликами.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Дай я тебя поцелую..Фото: Павел МАРТИНЧИК
Африканская улитка-гигант.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Конкурс по грумингу "Ми-ми-мишки".Фото: Павел МАРТИНЧИК
Ми-ми-мишная "каракулевая" собака.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Далеко не все дети осмеливались взять в руки гигантскую африканскую улитку.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Беременной ежихе делают узи.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Беременной ежихе делают узи.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Красавец шарпей.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Посмотрим, как у нас дела со здоровьем.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Кролики пользовались успехом у детей.Фото: Павел МАРТИНЧИК