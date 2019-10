«На гимнастике сказали, что я пухленькая. И я пошла на бальные танцы!» Откровения моделей плюс сайз

C 5 по 11 ноября в Киеве пройдет конкурс красоты Top of the World Plus Size 2019. Пять белорусок, которые остаются привлекательными, не вписываясь в модельные стандарты, представят нашу страну на международном конкурсе.

Накануне конкурса мы поговорили с девушками об их максимальном и минимальном весе, о том, сколько раз они становятся на весы и что едят на завтрак… Смотрите!