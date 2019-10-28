КП Беларусь
«На гимнастике сказали, что я пухленькая. И я пошла на бальные танцы!» Откровения моделей плюс сайз
Девушки, чей размер больше 46-го и которые представят Беларусь на конкурсе красоты для размера плюс, рассказали о весе, сложностях и любимой еде [видео]
Накануне конкурса «Комсомолка» поговорила с девушками об их максимальном и минимальном весе, о том, сколько раз они становятся на весы и что едят на завтракФото: Микита НЕДАВЕРКОВ
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C 5 по 11 ноября в Киеве пройдет конкурс красоты Top of the World Plus Size 2019. Пять белорусок, которые остаются привлекательными, не вписываясь в модельные стандарты, представят нашу страну на международном конкурсе.
Накануне конкурса мы поговорили с девушками об их максимальном и минимальном весе, о том, сколько раз они становятся на весы и что едят на завтрак… Смотрите!
Модели плюс-сайз: про вес, сложности и питание.Микита НЕДАВЕРКОВ