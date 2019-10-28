Лукашенко об американских танках у наших границ: Бряцать оружием не будем, но чуть что - нанесем противнику неприемлемый урон

Недавно Лукашенко поручил госсекретарю Совбеза и министру обороны разработать и в самое ближайшее время представить ему план мероприятия по адекватному реагированию на появление американских танков в Литве. В этот понедельник Лукашенко заслушал доклад силовиков. Перед совещанием президент высказал свою позицию:

- Это, конечно, бронетанковый кулак, не надо преуменьшать значение. Но 30 танков и 30 бронемашин - это просто смешно против белорусской армии. Мы (…) прекрасно понимали, какие кулаки будут созданы у наших границ и с каким противником мы, не дай бог, сможем столкнуться. Мы к этому готовились, поэтому 30 танков просто смешно для нашей армии. Мы даже никаких телодвижений можем не предпринимать, чтобы противостоять. Но вопрос в другом: никогда еще так демонстративно к нашим границам из-за океана не перебрасывались войска. По-моему, в Литве даже это впервые. Это прецедент. Во-вторых, естественно, на такие демонстрации мы просто вынуждены отвечать. При этом надо понимать, что мы не должны бряцать оружием. Мы миролюбивое государство, мы не хотим воевать.

Из США в Литву прибыла колонна американской военной техники, включая знаменитые "Абрамсы". Фото: Lietuvos kariuomenė.

«Отслеживаю заявления блогеров и шарлатанов»

Лукашенко рассказал, что он внимательно отслеживал «разного рода заявления политиков, журналистов, блогеров и шарлатанов» по этой теме:

- Никакой здесь конспирологии нет. Еще раз подчеркиваю: эта бригада не соперник нашим Вооруженным силам. Мы, откровенно говоря, можем справиться с ними даже нашими мобильными десантно-штурмовыми подразделениями, которые выполняют соответствующие функции. У нас у самих достаточно сил и средств для того, чтобы реагировать на подобные вещи, и не только на подобные. Поэтому не надо тут призывать весь мир встать на защиту Беларуси. Мы сами себя сможем защитить.

Еще на прошлой неделе ситуацию прокомментировали в Литве:

- Дислоцируемое до весны в Литве подразделение не может представлять никакой угрозы безопасности Беларуси, поэтому на самом деле мы надеемся на адекватность реакции Беларуси, - заявил министр обороны Литвы. А вот что сейчас ответил Лукашенко:

- Мы принимаем заявления политиков Европы и Америки о том, что они миролюбивые люди и не собираются с нами воевать. Мы это слышим, понимаем, принимаем, но, исходя из уроков прошлого, порох должны держать сухим и на любые акции подобного рода мы должны адекватно реагировать. Никакого бряцания оружием. Ни в коем случае!

Колонна американской военной техники в восьми километрах от белорусской границы. Фото: Lietuvos kariuomenė.

«В паспорта смотреть не будем. Не важно, кто вы - американцы или литовцы»

- Вы видите по событиям в Сирии. Если американцы с бензовозами или без бронетехники, и даже без оружия, все стараются подальше от них держаться. Только бы не столкнуться с американцами, потому что обрушится какая-то несокрушимая мощь. Это надо учитывать. Армия США, НАТО, расквартированное здесь в Европе, это действительно мощь. Но американцы должны понимать: не дай бог, какое-то столкновение, то мы - люди военные - в паспорта смотреть не будем. Кто против нас будет воевать - американцы, литовцы, немцы или еще кто-то…

Американскую технику охраняют военные. Фото: Lietuvos kariuomenė.

«Я не хочу, чтобы мои кости потом перемывали»

Литовское руководство Лукашенко предупредил, что рассматриваются разные варианты ответов не только на переброску вооруженных сил, но и на среднее и дальнее будущее:

- Среднесрочное будущее - это их учения. Прежде всего это вам поручение - военным - подготовиться к их учениям. Они проводят свои учения - мы, к примеру, реагируя на это, проводим свои учения или еще что-то. Это вы мне сегодня доложите. А литовцы должны понимать, что адекватные ответы - это одно. Но у нас достаточно сил и средств для того, чтобы ответить асимметрично. Мы, конечно, на это денег жалеть не будем. Найдем эти деньги. Но мы не Россия, которая имеет углеводороды, не Америка, которая печатает доллары. У нас столько денег нет, поэтому наш главный принцип в обороне страны - неприемлемый урон для противника. Из этого надо исходить. Все должны понимать: если они с нами соберутся воевать, то мы будем ориентироваться на то, что можем нанести этим противникам неприемлемый ущерб. Я не хочу конкретизировать, чтобы мои кости потом не перемывали разные блогеры и сутенеры. Мы, как военные люди понимаем, что такое неприемлемый ущерб. Для этого у нас тоже есть оружие.

«Не дай бог, БелАЭС станет вторым Чернобылем - Европа его не переживет»

Лукашенко упомянул, что полигон Пабраде, куда привезли американские танки, находится буквально в нескольких километрах от Белорусской атомной станции.

- Поэтому надо быть здесь поаккуратнее. Не дай бог, второй Чернобыль. Европа его не переживет, - предупредил президент. Он заявил, что надо подумать и о более серьезной наземной защите АЭС. Александр Лукашенко при этом выразил уверенность, что в Литве понимают, что если вдруг случится нештатная ситуация на атомной станции, то мало не покажется по обе стороны границы.

О конкретных мерах, которые будут приняты, журналистам после совещания рассказал министр обороны Беларуси Андрей Равков:

- Это будут меры по контролю за вооружениями, отправке инспекционных групп на сопредельную территорию, усилению задач разведки, усилению белорусской границы, увеличению численности сухопутного контингента на литовском направлении. Кроме военной составляющей, предпринимается ряд информационных и дипломатических мер. Это позволит остро поставить вопрос о присутствии войск НАТО вблизи белорусской границы.

БУДЬ ВЫ КУРСЕ!

С чего все началось?

Уже несколько лет в европейских странах НАТО, в небольших количествах, сменяясь каждые полгода, присутствуют военные из США. Правда, еще никогда американские «Абрамсы» не были так близки к нашим границам. Из США в Литву приехало 500 солдат и 100 единиц техники: 30 танков «Абрамс», 25 боевых машин пехоты «Брэдли», есть также военные грузовики и «Хаммеры». Технику выгружали на железнодорожной станции городка Пабраде - до границы с Беларусью всего 8 километров.

Весной следующего года на территории десяти европейских стран, включая Польшу и Прибалтику, пройдут военные учения Defender 2020 («Защитник 2020»). Цель - повышение готовности внутри НАТО и сдерживание возможных противников. В учениях примут участие 37 тысяч солдат из 19 стран. 20 тысяч солдат прибудут из США. Европейские эксперты называют такую переброску самым масштабным перемещением солдат из США в Европу за последние 25 лет.

А еще раньше у нас прошли масштабные белорусско-российские учения «Запад-2017». По официальным данным, в учениях приняли участие почти 13 тысяч военных, из них 3 тысячи - россияне. От России было почти 280 единиц техники и не менее 25 самолетов и вертолетов. Тогда очевидцы видели скопление российской техники на станции Гудогай - это всего в семи километрах от Литвы. Кроме этого, многие американские и европейские политики к тем учениям относились с тревогой. Высказывались мнения, что Россия может привезти в Беларусь больше войск, чем заявлено официально, и под видом учений «мягко оккупировать» Беларусь, оставив здесь свою военную технику и солдат. Но этого, к счастью, не случилось.