2019-10-28T17:09:04+03:00
Общество
КП Беларусь

Светлана Алексиевич о своем председательстве в ПЕН-центре: «Никакая власть не входит в мои планы»

Известная писательница, обладательница Нобелевской премии, объяснила, почему согласилась возглавить организацию и чего теперь ждать
Наталия КРИВЕЦ
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Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич.Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Очередной съезд белорусского ПЕН-центра прошел в Минске 26 октября. На нем лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич была избрана председателем этой общественной организации, которая объединяет белорусских литераторов и журналистов. Она сменила на этом посту поэтессу и переводчицу Татьяну Недбай.

- Четыре года назад мне уже предлагали возглавить ПЕН-центр, но тогда я отказалась, потому что не видела себя в роли человека, наделенного какой-либо властью, - рассказала писательница «Комсомолке». - С тех пор ничего не изменилось, власть по-прежнему не входит в мои планы. Но сейчас у меня не было выбора - ПЕН-центр оказался на грани раскола. А я считаю, что это красивая, благородная идея - защита прав и свобод, и потерять ее было бы жалко.

Виновником раскола, о котором говорит Алексиевич, стал писатель и политик Павел Северинец, которого полгода назад совет ПЕН-центра исключил из организации за многолетнюю неуплату взносов из принципа. Накануне съезда Северинец в открытом письме обвинил руководство белорусского ПЕНа в культурном марксизме, гей-пропаганде и давлении на христианских писателей и заявил, что его исключение было несправедливым. Чтобы вернуться в ряды ПЕН-центра, он выплатил взносы за пять лет и подал апелляцию. После бурного обсуждения ситуации Павла Северинца восстановили в членстве. Но часть писателей возмутилась этому решению, заявили о выходе из ПЕН-центра и покинули съезд.

- Я не хочу, чтобы белорусский ПЕН-центр раскололся, - говорит Светлана Алексиевич. - Поэтому на ближайшем совете мы еще раз вернемся к вопросу о членстве в организации Павла Северинца.

Заседание совета ПЕН-центра назначено на вторник, 29 октября.

СПРАВКА «КП»

Что такое ПЕН-центр?

Белорусский ПЕН-центр был образован в 1989 году, в его оргкомитет вошли 20 известных белорусских писателей, в том числе Василь Быков, Владимир Некляев, Светлана Алексиевич. Первым председателем организации на протяжении девяти лет был народный поэт Рыгор Бородулин.

В 1990 году белорусский ПЕН-центр стал членом Международного ПЕН-клуба, в который входит более 140 национальных организаций. Название клуба - это аббревиатура от английских слов poet (поэт), essayist (эссеист), novelist (романист), складывающаяся в слово PEN (перо, ручка). Целью организации является содействие творческому сотрудничеству писателей всего мира и их объединению для поддержки «людей слова», которые подвергаются гонениям и преследованиям. Организация поддерживает писателей, находящихся в тюремном заключении, испытывающих материальные трудности, либо замалчиваемых политическими режимами, которые участники клуба определяют как репрессивные. В настоящее время ее возглавляет североамериканская писательница Дженнифер Клемент. Месяц назад одним из пяти вице-президентов Международного ПЕНа была избрана Светлана Алексиевич.

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