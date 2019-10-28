2019-10-28T17:42:25+03:00
Общество
КП Беларусь

«Почти как в хороший западный вуз»: В Минобразования решили, как будут отбирать детей в технопарк

Национальный детский технопарк должен появиться в Минске к 2021 году
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Планируется, что учиться в технопарке будут около двух тысяч школьников со всей Беларуси каждый год - с 6-го по 11-й класс. Очно учеба будет проходить по сменам в группах по 7 - 10 человек или индивидуально около трех недель. После этого можно пойти учиться дистанционно. Каждый школьник, который учится очно, должен реализовать проект исследовательского или изобретательского характера. Заочно - только индивидуально, 3 месяца.

- Это реальная господдержка одаренных учащихся для развития их способностей, технического творчества, формирования интереса к научно-технической и инновационной деятельности. Предполагается, что обучение в технопарке будет мотивировать школьников к выбору будущей профессии в сфере науки и высоких технологий, - рассказывали в пресс-службе президента.

- Подобные учебные заведения давно существуют в России и западных странах. Мы живем в эпоху стремительных перемен, и образование должно соответствовать требованиям времени, - делится мнением Андрей Григорьев, преподаватель английского, репетитор, член общественно-консультативного совета по вопросам образования Минобразования. - Технопарк даст возможность талантливым детям со всей страны, а не только из столицы, проявить себя, попробовать воплотить в жизнь свои задумки, увидеть, как работают их проекты, реально оценить свой потенциал. Финансовый вопрос тоже никто не отменял: не секрет, что вариантов обучения сейчас много, но часто они находятся за пределами родительских возможностей.

На днях в Минобразования рассказали, как в технопарк будут отбирать одаренных детей. На первом заочном этапе ученик предоставляет свой исследовательский проект в письменном виде. На втором, уже очном этапе, ученики выполняют тестовые задания, которые определят уровень технического, пространственного и аналитического мышления. Третий, тоже очный, представляет собой устное собеседование для выбора направления обучения.

- Как видим, система мало чем отличается от поступления в хороший западный вуз. Критерии отбора считаю справедливыми и правильными, - говорит Андрей Григорьев. - Да, они очень жесткие, но ведь и парк создается для тех, кто действительно мотивирован на отличную работу.

Андрей отмечает, что последнее вступительное испытание в виде собеседования - это правильно.

- Оно покажет, что собой представляет ученик, насколько мотивированным является его желание учиться, как он видит свое будущее. Хорошо и то, что учеников, не набравших достаточное количество баллов, не будут сразу же исключать из списков, а дадут им второй шанс.

Меня немного смущает решение сразу допускать ко второму этапу победителей различных олимпиад, принимая во внимание недавние скандалы вокруг подобных мероприятий, но, с другой стороны, не думаю, что процент таких детей будет большим. И потом, нужно понимать, что в технопарке дети будут не просто учиться, а вести исследовательскую деятельность, работать над своими собственными проектами. А это, согласитесь, не так легко.

Открытым остается и вопрос кадров: кто будет преподавать и какие критерии отбора преподавательского состава. С моей точки зрения, это намного интереснее.

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