2019-10-28T17:09:43+03:00
Спорт
КП Беларусь

Брестское «Динамо» идет к чемпионству, Бага размышляет об отставке

Все козыри в руках брестчан
Владимир КРИУЛИН
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"Гомель" упирался, но Брест все равно выиграл. Фото: ФК Динамо Брест."Гомель" упирался, но Брест все равно выиграл. Фото: ФК Динамо Брест.
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В 26-м туре чемпионата Беларуси брестское «Динамо» обыграло «Гомель» (2:1), который до этого забрал очки у БАТЭ (1:1). Борисовчане же вновь не смогли победить - ничья (2:2) с солигорским «Шахтером», который тоже не утратил амбиции на чемпионство.

Это позволило брестчанам сделать еще один шаг к чемпионству. Теперь положение лидеров такое: 1. «Динамо» Брест - 67 очков. 2 - 3. БАТЭ, «Шахтер» - по 58 очков. 4. «Динамо» Минск - 46.

В среду БАТЭ сыграет перенесенный матч с могилевским «Днепром». В случае победы борисовчан отставание от брестского «Динамо» сократиться до 6 очков. Но все козыри в руках брестчан - чтобы гарантировать чемпионский титул, им достаточно в оставшихся четырех матчах набрать семь очков. И это при условии, что преследователи не будут допускать осечки.

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага спокойно рассуждает о своей возможной отставке, если клуб впервые с 2006 года останется без золотых медалей.

- Смотря под каким углом на это смотреть. БАТЭ приучил нас к еврокубкам, к чемпионствам. Тренеры до меня работали отлично. Это супер. В то же время это спорт, бывает всякое. Есть коллективы, где и за 5-е место тебя похвалят и премируют, а есть, где за второе или за третье отдадут тебе трудовую. Впереди месяц хорошей работы, потом будем приходить к каким-то решениям, - цитирует Багу by.tribuna.com.

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