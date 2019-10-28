Арина Соболенко после победы на турнире: «В отпуске оторвусь, буду есть все, что нравится»

У теннисисток сезон завершается Итоговыми турнирами WTA. В большой квалифицируются первые восемь теннисисток мирового рейтинга, в малый - следующие 12 участниц рейтинга. Арина Соболенко (14-я ракетка мира) попала лишь в малый Итоговый турнир, который проходил в китайском Чжухае. Соболенко уверенно дошла до финала. В решающей игре ей противостояла Кики Бертенс. Ранее Арина обыгрывала бельгийку лишь один раз в пяти встречах. На сей раз белоруска с виду легко расправилась с неудобной соперницей - 6:4, 6:2. Соболенко не позволила Бертенс сделать ни одного брейка и в чемпионской речи даже подбодрила соперницу, мол, не переживай, что такой счет, в следующем году сыграем еще не раз.

Благодаря победе Соболенко заработала 706 тыс. долларов и получила 700 рейтинговых очков. Год она завершит на 11-й строчке рейтинга WTA.

Любопытно, что это пятая победа Соболенко на турнирах WTA и четыре из них были в Китае.

- Думаю, Китай любит меня, и я люблю его в ответ, поэтому у меня тут невероятные результаты, - сказала Арина.

Перед финалом произошел интересный момент. Теннисисток на корт выводили маленькие китайские девочки. Если у Бертенс все прошло по плану, то китаянка, сопровождавшая Соболенко, то ли переволновалась, то ли испугалась дым-машины, которую установили для эффектного появления теннисисток. Арина не растерялась и взяла на руки расплакавшуюся девочку. После финала они обе улыбались и с кубком позировали для камер.

- Я благодарна за этот сезон. Он дал мне большой опыт и многому научил. Очень рада, что еще и смогла закончить его титулом. Это заряжает меня на предсезонку, и теперь я уверена: что бы ни было, нужно продолжать работать и бороться. Всегда взлеты будут чередоваться с падениями, когда ты на спаде, важно помнить, что за ним наступит подъем. Мне совершенно неважно, что в этом году было так много плохих моментов. Все равно я очень довольна, - сказала Соболенко после игры. И рассказала о взаимоотношениях с тренером Дмитрием Турсуновым:

- Мы оба поменялись. Оба стараемся быть позитивными. Конечно, мы все равно ругаемся. Но все лучше, чем в начале сезона. Сейчас мы ругаемся, но говорим: ну ты хотя бы понимаешь, что я имею в виду? Я отвечаю: да, а ты понимаешь меня? Он говорит, что да, и мы продолжаем. Это большая разница.

На этой неделе Соболенко выступит в большом Итоговом турнире WTA, но в парном разряде вместе с Элиз Мертенс. Дальше Арину ждет отдых. Она рассказала, как проведет один из дней отпуска:

- Я очень люблю пиццу с салями, бургеры из McDonald’s и любое печенье. Вообще, я все люблю! Но сильно налегать на еду не буду, потому что две недели отпуска не буду тренироваться и не хочу набрать вес, как в прошлом году. Постараюсь сохранить форму! Но один день, конечно, оторвусь и буду есть все, что нравится. Но только один день.