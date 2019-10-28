У футболистки во время игры слетел хиджаб, православные соперницы ее прикрыли, чтобы она поправила головной платок

Видео получило вирусный охват в соцсетях на прошлой неделе после публикации в Твиттере ESPN.

Во время матча чемпионата Западной Азии командой «Шабаб Аль-Ордон» (Иордания) и «Арабским православным клубом» (Палестина) у одной из футболисток после игрового столкновения начал сползать с головы хиджаб. Игроки команды соперниц не стали продолжать игру, а окружили девушку, чтобы она поправила головной платок. В мусульманской традиции, женщина не должна снимать хиджаб в публичных местах.

В Твиттер-аккаунте ESPN видео собрало более 4 миллионов просмотров и более 100 тысяч лайков.

В комментариях восхитились поступком футболисток, заметив, что это больше, чем спорт.