2019-10-28T17:43:48+03:00
Спорт
КП Беларусь

У футболистки во время игры слетел хиджаб, православные соперницы ее прикрыли, чтобы она поправила головной платок

Эпизод случился во время матча между командами из Палестины и Иордании [видео]
Захар ПЛАТОНОВ
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У одной из футболисток после игрового столкновения начал сползать с головы хиджаб. Фото: стоп-кадр видеоУ одной из футболисток после игрового столкновения начал сползать с головы хиджаб. Фото: стоп-кадр видео
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Видео получило вирусный охват в соцсетях на прошлой неделе после публикации в Твиттере ESPN.

Во время матча чемпионата Западной Азии командой «Шабаб Аль-Ордон» (Иордания) и «Арабским православным клубом» (Палестина) у одной из футболисток после игрового столкновения начал сползать с головы хиджаб. Игроки команды соперниц не стали продолжать игру, а окружили девушку, чтобы она поправила головной платок. В мусульманской традиции, женщина не должна снимать хиджаб в публичных местах.

В Твиттер-аккаунте ESPN видео собрало более 4 миллионов просмотров и более 100 тысяч лайков.

В комментариях восхитились поступком футболисток, заметив, что это больше, чем спорт.

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