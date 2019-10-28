2019-10-28T18:51:13+03:00
Общество
КП Беларусь

Мнение врача: «Отказ от перевода времени бережет здоровье белорусов»

В ночь с 26 на 27 октября более 70 стран мира перевели стрелки на час назад. Теперь со всеми соседями, кроме России, у белорусов появилась разница во времени.
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Медики говорят, что особенно тяжело людям переносить переход на летнее времяМедики говорят, что особенно тяжело людям переносить переход на летнее время
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Следующие полгода в Киеве, Риге и Вильнюсе будет на 1 час меньше, чем в Беларуси, в Польше - на 2 часа. Со странами, живущими по гринвичскому времени, разница во времени составит 3 часа. Напомним, в Беларуси и России часы не переводятся с 2011 года.

Из-за перевода стрелок было скорректировано расписание международных поездов и самолетов. Сотрудники международных компаний также вынуждены были перестроить свои рабочие графики. Большинство же белорусов, по мнению медиков, никаких неудобств в связи с непереходом на зимнее время не испытают. Даже наоборот - отказ от перевода стрелок делает нас здоровее, ведь изменение режима сна негативно сказывается как на физическом, так и на психологическом здоровье людей.

- Так происходит потому, что наши психологические часы перестают синхронизироваться с внешним временем, - объясняет врач-валеолог городского центра здоровья Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Бронислава Горецкая. - Может возникнуть раздражительность, утомляемость, нарушение сна. Стресс, вызванный переводом часов, может стать причиной обострения хронических заболеваний, в том числе заболеваний почек и легких. Проявления могут быть самые неожиданные. У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями такая десинхронизация может привести к инсульту. Как правило, самые яркие негативные проявления наблюдаются в первые две недели после перевода стрелок, после этого организм адаптируется.

Теперь Беларусь имеет разницу во времени практически со всеми странами-соседками

Теперь Беларусь имеет разницу во времени практически со всеми странами-соседками

По словам врача, резкое изменение режима дня плохо сказывается и на детях. Они становятся капризными, сонливыми. Специалист подчеркивает, что особенно сложно переносить организму переход на летнее время, когда нужно вставать на час раньше.

- Из-за перехода на летнее время у детей могут возникнуть неврозы. Причем это может проявиться не сразу. Со временем родители могут заметить, что ребенок стал раздражительным, начал хуже учиться. Причина этого кроется в сбое режима сна, - говорит Бронислава Горецкая.

В целом переход на зимнее-летнее время неблагоприятно влияет и на здоровых людей, так как это лишний стресс. Поэтому для здоровья белорусов отказ от него - это благо.

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