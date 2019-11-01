Позвать умерших, вспомнить о хорошем, со стола не убирать: что наши предки делали на Дзяды

- Белорусы воспринимали смерть естественным переходом от одной формы существования к другой - как рождение или брак, - говорит Татьяна Кухаронак, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук. - В народе считали, что смерть приходит к человеку, когда он исчерпал заложенную в нем жизненную силу. Хотя бывают отклонения - «недажытае» і «перажытае». Для наших предков мир четко делился на тот и этот, причем между ними была тесная связь. При этом в возможности контакта с умершими наши предки не видели угрозы - в отличие от контактов несанкционированных из-за неправильных действий в отношении покойников или несоблюдения обрядов.

- Наши предки верили в то, что можно предвидеть смерть?

- Да, люди следили за необычными явлениями - например, в природе. Так, смерть хозяина дома предвещал вой собаки, опустившей голову вниз, на лапы, или то, что она роет у порога яму. Зловещей приметой считали, когда во дворе постоянно рыл ямы крот, курица пела петухом, в доме оказывались жаба, много мух или пчел. Самые известные предвестники смерти - сова, филин, сыч, которые садятся на печную трубу и кричат, а еще бьющиеся в окно сорока, синица, воробей. Как дурной знак воспринимали кажущийся человеку стук, грохот на чердаке, скрипящие без причины двери или стол, сильное потрескивание дров в печи, завывание ветра под окном. А еще сами по себе падающие и разбивающиеся иконы, посуда, зеркала. Не к добру было, когда человек слышит, будто его зовут со двора, а там никого нет.

В костелах в эти дни всегда много верующих, вспоминающих своих Дзядоў. На снимке – служба в Барунах на Ошмянщине.Фото: Сергей ГАПОН

ЧТОБЫ ОБЛЕГЧИТЬ СМЕРТЬ, РАЗБИРАЛИ ПОТОЛОК И СТЕНЫ

- В народе считали: если человек умирал быстро и безболезненно, его душа попадала в рай, если мучительно - в ад. Но повсеместно на одежде умирающего расстегивали пуговицы, развязывали узлы, окуривали человека освященными травами, а в доме открывали замки. При долгой и мучительной смерти (особенно чародеев) на потолке снимали несколько досок, проделывали дырки в крыше или на стене. Еще умирающего клали на пол, подстелив солому.

Во время агонии близкие сохраняли тишину, чтобы душа не сбилась с пути. После последнего продолжительного выдоха, когда душа отделялась от тела, считалось, что она находится рядом - «стаіць у галавах». Поэтому покойного не оставляли одного, чтобы ей не завладели злые силы. О смерти было принято символически оповещать - отправлять деньги в церковь «званіць па памерлым», у дома, где был покойник, ставили хоругвь, крест, за окно вывешивали рушник.

- А какие из прежних обычаев соблюдаются и сейчас?

- Например, такой: сразу после смерти зеркала и стекла в мебели предки завешивали белым полотном - чтобы душа не испугалась своего отражения и не покинула дом раньше времени. Кроме того, домашние не обмывали и не обряжали умершего - иначе, считалось, они не встретятся на том свете. Для этого приходили чужие пожилые люди: к мужчине - мужчины, к женщине - женщины. Использованные при обмывании вещи уничтожали, а воду выливали под забор или на помойку - «дзе ніхто не ходзіць і нішто не расце», реже - на стену или на угол хаты, на дорогу или перекресток. Правда, были случаи, когда ее применяли в лечении (от болей в руках и ногах, к примеру) или вредоносной магии - полагали, такая вода обладает отрицательной силой, ее называли мертвой.

Обряжали покойника согласно его возрасту и социальному положению. Но - в традиционную одежду, иначе на том свете его не узнают предки. Голову мужчин покрывали шапкой (или клали ее в гроб), женщин - платком, намиткой, чепцом. Ноги покойника обматывали белым полотном, которое прикрепляли сверху красными лентами. На Полесье часто даже лаптей не обували, а в Мозырском уезде обязательно обували ботинки без железных подков и гвоздей. Часто пожилые люди еще при жизни готовили одежду «на смерть». Если такого не было сделано или смерть была неожиданной, обращались к швее, которая шила по строгому регламенту: только справа налево, ниткой без узла, не пришивая металлических пуговиц.

В изголовье покойнику ставили зажженную свечу в посуде с зерном. На окно, божницу или стол ставили воду для души. Бытовали обычаи делать это 9, 12 или 40 дней, пока душа будет прилетать пить воду и умываться в ней. Такую воду полагалось каждое утро доливать или менять на свежую. Еще ставили на окно хлеб, мед, муку - чтобы душа могла поесть, а на окно вешали рушник - чтобы она могла вытереться.

У таких крестов у въезда в деревни, как этот в Ивановском районе, всегда останавливалась похоронная процессия. Фото: Татьяна КУХАРОНАК

ПОКОЙНИКА ВЫНОСИЛИ НОГАМИ ВПЕРЕД, ЧТОБЫ ОН НЕ НАШЕЛ ОБРАТНУЮ ДОРОГУ

- Важной традицией были голошения после наступления смерти. Часто в голошениях отражались верования, что душа переходит в тело птицы, бабочки, пчелы для постепенного ухода из этого мира живых: «А, пчолачка мая дарагая! Куды ж ты раненька паляцела?», «А, мая матулічка, шэрая зязюлічка!». В образах птиц и насекомых, кстати, по народным представлениям, душа умершего позже могла возвращаться в мир живых, вступая в контакт с родными: «казявачкай успаўзеш», «скінешся салавейкам», «прыляціш галубком ці кукушачкай». Кстати, именно кукушка чаще всего появляется в голошениях - эта птица, ее пение были одним из образов смерти. Возможно, дело в ее серой окраске, которая словно соединяла в народном представлении свет и тьму, жизнь и смерть.

Под голошения делали гроб и укладывали в него покойного. Он считался жильем для умершего, но это «хатка маленька, цямненька, ні аднаго акенца». Во время изготовления гроб не оставляли без присмотра, чтобы в него не проникла нечисть. Причитания как раз и создавали шум для отпугивания демонических сил.

Белорусы в ХХ веке, хороня своих предков, делали порой единственное фото, которое было у умершего человека. Фото: коллекция Ивана Чайчица, архив "КП"

- С тем, что класть и не класть в гроб покойника, и сегодня связано много обычаев...

- Повсеместно на Беларуси в гроб клали полотенце, платок, мелкие деньги, «каб заплаціць на тым свеце за месца». Курильщику могли положить люльку, кремень и кресиво, а если человек нюхал табак - табакерку. Особенно много вещей клали во время похорон не дожившей до свадьбы молодежи - их похороны называли «вяселейкам пячальным». Девушку хоронили в свадебной одежде, в венке с лентами или фате, на средний палец правой руки надевали кольцо из воска, волосы расплетали. Парня также наряжали в праздничную одежду - с рушником, цветком в петлице. Родственники, как и на свадьбе, раздавали присутствующим подарки.

- Связывались ли какие-то обряды с похоронами?

- Да, ведь по народным представлениям душа умершего может наказать родственников, если что-то будет сделано неправильно. Так, когда родные и близкие навещали покойного, они вспоминали, что на том свете умершего ждут его прежде ушедшие родственники, просили их встретить умершего, а самим предкам через него передавали приветы. При этом в причитаниях звучал мотив дальней дороги и того, что страшное путешествие в мир предков умерший проделает один - на земле для него навсегда закрывались все дороги. Для того чтобы помешать умершему отыскать обратную дорогу, его выносили ногами вперед. Часто трижды стучали гробом о порог дома для окончательного прощания с ним. Где-то считали нормой подмести или помыть пол в хате, где-то это запрещалось.

Гроб в некоторых регионах обсыпали зерном - с одной стороны, так покойному выделялась часть его прижизненной доли, с другой - так могла сохраниться часть, остававшаяся у живых.

На снимок Исаака Сербова в 1912 году попали похороны в Плотнице тогда Пинского уезда – в то время процессия шла с хоругвями. Фото: Книга «Белорусы в снимках Исаака Сербова»

- Что поменялось сегодня в похоронном обряде?

- Некоторые предписания, как и у предков, сохранились по сей день. До нашего времени при встрече с похоронной процессией запрещается ее обгонять. Прежде она еще обязательно останавливалась на перекрестках, у церквей и придорожных крестов. В некоторых местностях до сих пор жива традиция при каждой остановке брать там жменю земли и бросать вслед покойному, чтобы он был последним умершим в деревне. А еще раньше во время похорон жителям деревни, особенно маленьким детям, запрещалось спать.

Могилу копали 3 - 4 человека, но не родственники усопшего. На Могилевщине было принято не отходить от нее после завершения работы: сложив лопаты крест-накрест, люди словно защищали ее от попадания туда нечистой силы. А еще во многих местностях Беларуси соблюдался обычай печатать могилу, чтобы из нее не вышел покойник: после опускания гроба священник под особые песнопения чертил лопатой крест над могилой, а потом крестообразно бросал землю.

НА ДЗЯДЫ ИМЯ УМЕРШИХ ВЫЦАРАПЫВАЛИ НА БАЛКЕ ХАТЫ

- Что-то поменялось в обрядах поминовения?

- Раньше кое-где в Беларуси была традиция угощать всех присутствующих прямо на кладбище после похорон. Но чаще поминальный стол проводили дома по окончании похорон. Белорусы считали, что душа находится в доме до девяти дней. Душу подкармливали паром от горячей пищи, оставляли место, отдельную тарелку и чарку для покойного, восхваляли его в причитаниях. Дальше поминовение справляли на 3, 9, 20, 40-й дни, в годовщину после смерти - по народным представлениям, душа в такие дни невидимо прилетала домой и даже могла показаться живым. Кстати, целый год в семьях, где был покойник, запрещалось проводить свадьбы, участвовать в развлечениях, петь и танцевать. Еще в таких домах не рисовали мелом крестов на Крещение - только выцарапывали их ножом, а на Пасху не красили яйца в красный цвет.

Поммнание предков на Дзяды - давняя традиция белорусов.Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Важнейшие дни в поминальном годовом цикле белорусов - Радуница и Дзяды...

- И, в отличие от Радуницы, Дзяды носили строго поминальный характер. Белорусы верили, что в этот день души предков, «дзяды», «радзіцелі», приходят увидеть своими глазами, как живут их потомки. К этому дню готовились: вычищали дом, мылись в бане, готовили нечетное число блюд (среди них обязательно кутья и блины), наделяли милостыней нищих. Стол ставили ближе к красному куту, под балкой, на которой писали имя каждого умершего члена семьи. По возрасту за столом рассаживались мужчины (ближе к стене) и женщины (ближе к печи). С зажженной свечой, прочитав молитву, хозяева приглашали предков: «Святыя дзяды, хадзіце да нас. І старыя, і малыя, і тыя, каму не к каму ісці, і тыя, хто ў гэтых мясцінах жываў, хлеба-солі ядаў». Такой поминальный ужин продолжался очень долго, люди вели себя сдержанно, вспоминали лучшее в умерших - так информацию передавали детям и внукам. После завершения трапезы со стола ничего не убирали, блюда накрывали белой скатертью и оставляли для душ предков. Вставали из-за стола одновременно - по всей Беларуси верили: кто первый встанет, тот скоро умрет. Потому хоть немного раньше вставал старший член семьи... А после всех обрядов хозяин брал большую кружку с водой, накрыв ее рушником, и прощался: «Святыя дзяды! Паелі куцці - ідзіце дадому». Затем он выливал воду во двор в сторону кладбища. А где-то бросали туда и чугунок с остатками каши...

Так представляли предки приход умерших близких за поминальный стол. Фото: Wikipedia.org

Кстати, на кладбище на Дзяды среди православных белорусов не принято было ходить, а вот белорусы-католики посещали могилы своих близких в День всех святых (1 ноября) или Задушный день (2 ноября).

ЕСТЬ ВОПРОС

«Самоубийц хоронили там, где была символика хаоса»

- Как в белорусской похоронной традиции относились к самоубийцам?

- Их хоронили немытыми - в той одежде, в которой они встретили смерть. Иногда и без гроба. Самоубийц не поминали и не отпевали, повсюду запрещалось хоронить их на общих кладбищах, а нарушение запрета связывали с долгой засухой. Выбирались пограничные в народном сознании территории, связанные с символикой хаоса: на болотистых землях, на перекрестках, в канавах у кладбищ, на лесных опушках, которые со временем расчищали, чтобы такую могилу все видели издалека. Порой это были отдельные кладбища.

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