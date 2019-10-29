«Особенно сложно в регионах». В Беларуси безработные ищут работу по 7 месяцев

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич считает, что ситуацию на рынке труда можно назвать стабильной. Об этом она заявила в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1». Так, официальная безработица в стране на 1 сентября 2019 года составила всего 0,3% (год назад было 0,4%). Уровень фактической безработицы сократился.

- По данным августа этого года она составляет 3,9%, в то время как в прошлом году было 4,8%, - сообщила министр. - Важно и время поиска работы. Главное, чтобы человек, который ее потерял, быстро ее нашел. Последние данные - почти семь месяцев, а в прошлом году - почти 8 месяцев. В длительном поиске работы (более года) мы также наблюдаем положительную динамику. В текущем году безработных, которые искали работу дольше года - 20%, в прошлом году - более 23%.

Напомним, уровень официальной безработицы - это процент безработных, зарегистрированных в службе занятости. Фактический уровень безработицы - это процент безработных, которые не имеют работы или считают себя безработными. Сейчас количество официальных и фактических безработных отличается в 13 раз.

Эксперты говорят, что фактическая безработица выше еще и потому, что многие безработные не видят смысла регистрироваться на бирже труда. Виной тому мизерный размер пособия по безработице (около 26 рублей), необходимость бесплатно участвовать в общественных работах, маленькая зарплата по многим вакансиям на бирже труда.

Министр труда и соцзащиты, напротив, уверяет - службы занятости очень востребованные, и приводит интригующие цифры:

- Достаточно активно используется республиканский банк вакансий. Мы проанализировали: было больше 12 млн посещений, чтобы посмотреть актуальные вакансии, на каких условиях они сегодня предоставляются... В среднем 200 тысяч человек обращается ежегодно в службу занятости. Она очень востребованная. Но есть еще агентства по трудоустройству частной формы собственности, по последним данным - таких субъектов 163. Их количество по сравнению с прошлым годом увеличилось в пять раз.

Из востребованных на рынке труда - рабочие специальности и айтишники. Вот только переучиваться хотят немногие из пришедших в службу занятости.

- В среднем около 5% безработных проходят переподготовку и повышение квалификации. Хотелось бы больше активности со стороны безработных, потому что наниматель предлагает больше требований к квалификации безработных. 60% безработных сейчас переподготавливаются под заказ нанимателя, - отметила Ирина Костевич.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Найти работу с использованием базы вакансий сложно»

- Оценивать востребованность и качество любой базы вакансий нужно по количеству трудоустроенных, а не по количеству просмотров, - объясняет эксперт рынка труда и зарплат бизнес-школы «Здесь и сейчас» Ольга Надточаева. - Согласно нашему законодательству, каждая компания, которая открывает вакансию, должна разместить ее в банке вакансий. По идее, это должна быть самая полная база вакансий в стране. Но т. к. за невыполнение этого требования никого не наказывают, то в основном ресурсом пользуются государственные организации. Во-вторых, там есть нерелевантные вакансии. В-третьих, много вакансий с неполной занятостью, в то время как безработный человек вряд ли станет искать работу, скажем, на 0,25 ставки. В-четвертых, половина вакансий не достигает средней заработной платы в стране, поэтому они не совсем интересны для соискателей. В связи со всем этим количество просмотров может быть очень большим, а найти желаемую работу с использованием базы вакансий сложно. Это лишь один из инструментов по поиску работы, особенно для людей бюджетной сферы, рабочих специальностей. Но если человек рассматривает руководящую вакансию, такой источник будет для него не очень полезен.

Количество обращений в службу занятости увеличилось по очевидной причине - пока человек зарегистрирован безработным, он не числится тунеядцем. Вторая причина - увеличился поиск вакансий в регионах, где вообще сложно найти работу. Ведь если в Минске на 300 - 500 рублей сложно выжить, то для регионов это может быть средняя зарплата.

Сколько ищет работу обычный уволенный?

- Наиболее востребованы на рынке труда работники сферы продаж, информационных технологий, маркетинга, производства, транспорта, логистики и строительства. Если специалист хорошей квалификации и опыта уволился, активно ищет работу, а его ожидания по уровню дохода адекватны, то есть ненамного превышают предыдущий заработок, то за два - три месяца вполне реально найти новую работу. Если работник обладает дополнительными либо узкими знаниями и ищет наиболее выгодные условия и зарплату повыше, то поиск может продолжаться и дольше. Но такие люди, как правило, не уходят в никуда.