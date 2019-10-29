2019-10-29T11:27:08+03:00
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КП Беларусь

Дизайнер Екатерина Тикота родила дочь

Малышка появилась на свет на месяц раньше срока - 27 октября. Вес девочки - 2,470 кг, рост - 48 см
Эвика ОТТО
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Малышка появилась на свет на месяц раньше срока - 27 октября. Фото: личный архивМалышка появилась на свет на месяц раньше срока - 27 октября. Фото: личный архив
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- Схватки начались неожиданно ночью, и уже меньше, чем через два часа после вызова «скорой» дочка появилась на свет. Несмотря на то, что малышка родилась восьмимесячной, со мной и с ней все хорошо, - рассказывает «Комсомолке» 32-летняя Катя. - Если честно, будто чувствовала, что дочка появится на свет раньше. Мы с мужем и сыном Захаром (мальчику 2 года) только 25 октября вечером вернулись в Минск после отдыха. А перед поездкой я почему-то захотела сделать дополнительную страховку на случай, если роды начнутся на курорте. Но малышка подождала, пока мы вернемся домой, и даже дала мне еще плодотворно поработать денек.

Екатерина на отдыхе с мужем Никитой и сыном Захаром. Фото сделано за пару дней до рождения дочери. Фото: личный архив.

Екатерина на отдыхе с мужем Никитой и сыном Захаром. Фото сделано за пару дней до рождения дочери. Фото: личный архив.

Муж Екатерины - фотограф Никита Безруков. С именем дочери молодые родители пока не определились:

- Нашему первенцу Захару мы давали имя две недели: ждали, пока сын сам подскажет, как его назвать. Думаю, с именем дочери мы справимся быстрее. Сейчас смотрю на нее, и хочется назвать ее своим именем - Катя. Она так на меня похожа, - улыбается дизайнер. - Но, конечно, у дочери будет другое имя: пока я называю ее Кутенок - так обращались к детям наши бабушки.

Дизайнер Екатерина Тикота (по мужу Безрукова) известна тем, что создает коллекции для беременных и кормящих женщин, и для людей с ограниченными возможностями.

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