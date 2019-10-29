Артем Милевский провел вечер с сестрой в баре футболиста-конкурента. Многие подумали, что он с невестой

Артем Милевский в Инстаграме рассказал и показал, как провел воскресный вечер. Вместе с сестрой Ксенией (бывшая теннисистка, а сейчас тренер) они посетили минский «Vinie Jones Pub», который основали столичные бармены вместе с футболистами сборной Беларуси Станиславом Драгуном и Михаилом Сиваковым.

- Sister, brother, спортивный вечер, - подписал снимок Милевский.

В комментариях отметили, что без бороды Милевский выглядит на 10 лет моложе. Другие пользователи соцсети, видимо, не заметив подпись к фото, спрашивали, когда свадьба.

Отметим, что брестское «Динамо» сейчас идет на первом месте в чемпионате Беларуси.

Брестское «Динамо» идет к чемпионству, Бага размышляет об отставке

Если в среду БАТЭ потеряет очки в перенесенной игре с «Дняпром» и в воскресенье – с «Ислочью», а «Динамо» Брест обыграет «Шахтер», то команда с берегов Буга уже на выходных гарантирует первое в своей истории чемпионство. БАТЭ же, за который, кстати, играет Станислав Драгун, впервые с 2006 года останется без золотых медалей.

Видео: Милевский показал, как футболисты «Динамо» отдыхают в ночном клубе

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