Директор «Столицы»: «Вайфай и туалет у нас уже бесплатные, сейчас решаем вопрос с кондиционированием»

Не так давно «КП» писала о пустующих площадях в торговых центрах и о планах по строительству в Минске еще 22 ТЦ. Мы процитировали председателя президиума высшего координационного совета юридических лиц «Республиканской конфедерации предпринимательства» Владимира Карягина, который рассказал, что «все торговые центры, в первую очередь «Столица», на две трети не заполнены».

После выхода этой публикации в «Комсомолку» обратились представители ТЦ «Столица» и пригласили в гости, чтобы рассказать, как же на самом деле обстоят дела в старейшем торговом центре Минска.

- Проблемы есть, но они не такие критичные, как часто это пытаются показать, - говорит начальник управления по эксплуатации торгового центра «Столица» Сергей Масловский. - Кто и зачем распространяет информацию о том, что «Столица» убыточна, что она в упадке, я не знаю. Мы рентабельное предприятие, и естественно, что государство не заинтересовано в его продаже частнику, да и не планирует это делать (ранее в интервью «КП» руководитель интернет-портала о розничной торговле и e-commerce Belretail.by Сергей Скороход говорил о том, что, с его точки зрения, в ближайший год «Столица» будет выставлена на продажу. - Ред.).

Начальник управления по эксплуатации торгового центра «Столица» Сергей Масловский.

- Основная наша проблема, - продолжает директор «Столицы», - пустующие магазины, которые имеют большие, по 600 - 700 квадратных метра, площади. Большие ретейлеры в настоящее время ушли в недавно построенные ТРЦ, расположенные в спальных районах города. Там они нашли свою нишу. Но и у нас тем не менее есть своя аудитория. Сегодня мы стремимся к тому, чтобы «Столица» стала не торговым, но культурно-досуговым центром. Объект изначально создавался как торговый, его конструктивные особенности не всегда позволяют добавить развлекательную часть. Мы, к примеру, хотели поставить скалодром, но есть нормы безопасности, МЧС нам не разрешило. Тем не менее мы ищем и найдем свои специфические фишки.

- Давайте все же к цифрам. Какая сегодня в «Столице» доля пустующих площадей?

- Всего 19%. Ни о каких двух третях речь не идет и идти не может! У нас даже нет одной пятой части пустующих помещений! Экспертам, уверен, надо оперировать проверенными фактами. К слову, за последний год мы стабилизировали ситуацию с уходом арендаторов и уже постепенно начинаем сокращать незаполненные площади. Некоторые из тех арендаторов, которые ушли из «Столицы», уже планируют вернуться, мы готовы работать и ведем с ними переговоры. Сегодня из 201 объекта - а это и магазины, и склады, и киоски - у нас не сдано 13 помещений под торговлю, есть несколько вакантных киосков.

При этом на верхнем уровне у нас нет ни одного пустующего помещения. Средний уровень - 8 помещений пустует, нижний - 4 помещения и 4 киоска.

При этом в ближайшее время на нижнем уровне откроются два новых магазина.

На нижнем уровне можно увидеть много пустующих площадей.

Визуально может показаться, что пустующих площадей больше. Но это видимость. К примеру, на среднем уровне пустует несколько помещений, одно из которых большое. Его площадь более 700 квадратов, из него четыре выхода. В результате, кажется, что пустуют четыре магазина, но это не так. Хочу отдельно сказать про наш фуд-корт. В общей сумме у нас 650 посадочных мест, его площадь почти 2000 квадратов. Не каждый недавно построенный ТРЦ располагает таким потенциалом, при этом точки общественного питания «Столицы» востребованы.

- Может, стоит снизить стоимость аренды?

- Да. Арендные ставки последовательно снижаем, к примеру, на нижнем уровне для киосков аренда была снижена с 89 рублей за квадратный метр до 70.

- Кто сегодня является типичным покупателем, посещающим «Столицу»?

- Центр пользуется привлекательностью у туристов, в связи, с чем мы планируем расширить присутствие в ТЦ магазинов, которые будут торговать чисто белорусскими товарами. Те точки, которые уже сегодня предлагают белорусский продукт, востребованы и прибыльны. Отмечу, что у каждой торговой точки, работающей у нас, есть своя покупательская аудитория, их деятельность прибыльна. Есть люди, которые живут или работают неподалеку, они регулярно приходят в магазины нашего центра.

- Часто в упрек «Столице» ставят неоправданно высокую стоимость парковки, плохое кондиционирование, платный туалет.

- Это действительно так. Парковка дорогая и именно поэтому она не востребована, пустует. И это в центре города! Но причина здесь в том, что парковка принадлежит не нам, а государственному объединению «Гаражи, автостоянки и парковки», которое является обособленным субъектом и, разумеется, самостоятельно устанавливает цены на свои услуги. Планируется, что уже в самом ближайшем будущем эта ситуация изменится и паркинг отойдет «Столице». Будет один хозяин. И далее уже мы сами будем определять ценовую политику паркинга, будем искать эффективные решения, разрабатывать и внедрять различные варианты.

«Столица» старается привлечь в торговый центр как можно больше посетителей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

С кондиционированием проблема значимая. Процессы проектирования и строительства «Столицы» шли параллельно, в результате возникли конструктивные недоработки и ошибки. Еще в 2008 году, сразу после введения ТЦ в эксплуатацию, было принято решение Мингорисполкома о реконструкции системы вентиляции и кондиционирования, но его так и не реализовали. Мы три раза объявляли тендер, однако желающих проектировщиков, к сожалению, не нашлось. Причина, разумеется, в сложности подземного объекта, его специфике. Сейчас вновь активизировали деятельность в этом направлении. Кроме этого, мы провели модернизацию, вынесли кондиционеры магазинов на специально оборудованный хозяйственный двор, в результате на всех уровнях стало существенно комфортнее.

Что касается туалета, то после арендатора, который раньше его обслуживал, мы там все привели в порядок, и теперь он, разумеется, стал абсолютно бесплатным.

- Что в планах?

- Мы ищем свои фишки, хотим привлечь молодежь. Бесплатный wi-fi у нас давным-давно. На нижнем уровне планируем создать лаундж-зону, кроме этого уже закуплено оборудование для детской игровой площадки. За 12 лет существования «Столицы» кое-что, конечно, поизносилось. Постепенно делаем текущую реновацию, ремонт ведется ночами, чтобы не создавать неудобства арендаторам и посетителям ТЦ. Ну а переговорный процесс с потенциальными арендаторами - перманентен, эта работа ведется постоянно.