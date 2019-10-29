2019-10-29T11:41:55+03:00
Минск
КП Беларусь

Директор «Столицы»: «Вайфай и туалет у нас уже бесплатные, сейчас решаем вопрос с кондиционированием»

Один из старейших торговых центров Минска переживает непростые времена, но в «Столице» уверены, что скоро все изменится
Виктор ПАЖИТОК
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Центр пользуется популярностью у туристов.Центр пользуется популярностью у туристов.
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Не так давно «КП» писала о пустующих площадях в торговых центрах и о планах по строительству в Минске еще 22 ТЦ. Мы процитировали председателя президиума высшего координационного совета юридических лиц «Республиканской конфедерации предпринимательства» Владимира Карягина, который рассказал, что «все торговые центры, в первую очередь «Столица», на две трети не заполнены».

После выхода этой публикации в «Комсомолку» обратились представители ТЦ «Столица» и пригласили в гости, чтобы рассказать, как же на самом деле обстоят дела в старейшем торговом центре Минска.

- Проблемы есть, но они не такие критичные, как часто это пытаются показать, - говорит начальник управления по эксплуатации торгового центра «Столица» Сергей Масловский. - Кто и зачем распространяет информацию о том, что «Столица» убыточна, что она в упадке, я не знаю. Мы рентабельное предприятие, и естественно, что государство не заинтересовано в его продаже частнику, да и не планирует это делать (ранее в интервью «КП» руководитель интернет-портала о розничной торговле и e-commerce Belretail.by Сергей Скороход говорил о том, что, с его точки зрения, в ближайший год «Столица» будет выставлена на продажу. - Ред.).

Начальник управления по эксплуатации торгового центра «Столица» Сергей Масловский.

Начальник управления по эксплуатации торгового центра «Столица» Сергей Масловский.

- Основная наша проблема, - продолжает директор «Столицы», - пустующие магазины, которые имеют большие, по 600 - 700 квадратных метра, площади. Большие ретейлеры в настоящее время ушли в недавно построенные ТРЦ, расположенные в спальных районах города. Там они нашли свою нишу. Но и у нас тем не менее есть своя аудитория. Сегодня мы стремимся к тому, чтобы «Столица» стала не торговым, но культурно-досуговым центром. Объект изначально создавался как торговый, его конструктивные особенности не всегда позволяют добавить развлекательную часть. Мы, к примеру, хотели поставить скалодром, но есть нормы безопасности, МЧС нам не разрешило. Тем не менее мы ищем и найдем свои специфические фишки.

- Давайте все же к цифрам. Какая сегодня в «Столице» доля пустующих площадей?

- Всего 19%. Ни о каких двух третях речь не идет и идти не может! У нас даже нет одной пятой части пустующих помещений! Экспертам, уверен, надо оперировать проверенными фактами. К слову, за последний год мы стабилизировали ситуацию с уходом арендаторов и уже постепенно начинаем сокращать незаполненные площади. Некоторые из тех арендаторов, которые ушли из «Столицы», уже планируют вернуться, мы готовы работать и ведем с ними переговоры. Сегодня из 201 объекта - а это и магазины, и склады, и киоски - у нас не сдано 13 помещений под торговлю, есть несколько вакантных киосков.

При этом на верхнем уровне у нас нет ни одного пустующего помещения. Средний уровень - 8 помещений пустует, нижний - 4 помещения и 4 киоска.

При этом в ближайшее время на нижнем уровне откроются два новых магазина.

На нижнем уровне можно увидеть много пустующих площадей.

На нижнем уровне можно увидеть много пустующих площадей.

Визуально может показаться, что пустующих площадей больше. Но это видимость. К примеру, на среднем уровне пустует несколько помещений, одно из которых большое. Его площадь более 700 квадратов, из него четыре выхода. В результате, кажется, что пустуют четыре магазина, но это не так. Хочу отдельно сказать про наш фуд-корт. В общей сумме у нас 650 посадочных мест, его площадь почти 2000 квадратов. Не каждый недавно построенный ТРЦ располагает таким потенциалом, при этом точки общественного питания «Столицы» востребованы.

- Может, стоит снизить стоимость аренды?

- Да. Арендные ставки последовательно снижаем, к примеру, на нижнем уровне для киосков аренда была снижена с 89 рублей за квадратный метр до 70.

- Кто сегодня является типичным покупателем, посещающим «Столицу»?

- Центр пользуется привлекательностью у туристов, в связи, с чем мы планируем расширить присутствие в ТЦ магазинов, которые будут торговать чисто белорусскими товарами. Те точки, которые уже сегодня предлагают белорусский продукт, востребованы и прибыльны. Отмечу, что у каждой торговой точки, работающей у нас, есть своя покупательская аудитория, их деятельность прибыльна. Есть люди, которые живут или работают неподалеку, они регулярно приходят в магазины нашего центра.

- Часто в упрек «Столице» ставят неоправданно высокую стоимость парковки, плохое кондиционирование, платный туалет.

- Это действительно так. Парковка дорогая и именно поэтому она не востребована, пустует. И это в центре города! Но причина здесь в том, что парковка принадлежит не нам, а государственному объединению «Гаражи, автостоянки и парковки», которое является обособленным субъектом и, разумеется, самостоятельно устанавливает цены на свои услуги. Планируется, что уже в самом ближайшем будущем эта ситуация изменится и паркинг отойдет «Столице». Будет один хозяин. И далее уже мы сами будем определять ценовую политику паркинга, будем искать эффективные решения, разрабатывать и внедрять различные варианты.

«Столица» старается привлечь в торговый центр как можно больше посетителей. Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Столица» старается привлечь в торговый центр как можно больше посетителей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

С кондиционированием проблема значимая. Процессы проектирования и строительства «Столицы» шли параллельно, в результате возникли конструктивные недоработки и ошибки. Еще в 2008 году, сразу после введения ТЦ в эксплуатацию, было принято решение Мингорисполкома о реконструкции системы вентиляции и кондиционирования, но его так и не реализовали. Мы три раза объявляли тендер, однако желающих проектировщиков, к сожалению, не нашлось. Причина, разумеется, в сложности подземного объекта, его специфике. Сейчас вновь активизировали деятельность в этом направлении. Кроме этого, мы провели модернизацию, вынесли кондиционеры магазинов на специально оборудованный хозяйственный двор, в результате на всех уровнях стало существенно комфортнее.

Что касается туалета, то после арендатора, который раньше его обслуживал, мы там все привели в порядок, и теперь он, разумеется, стал абсолютно бесплатным.

- Что в планах?

- Мы ищем свои фишки, хотим привлечь молодежь. Бесплатный wi-fi у нас давным-давно. На нижнем уровне планируем создать лаундж-зону, кроме этого уже закуплено оборудование для детской игровой площадки. За 12 лет существования «Столицы» кое-что, конечно, поизносилось. Постепенно делаем текущую реновацию, ремонт ведется ночами, чтобы не создавать неудобства арендаторам и посетителям ТЦ. Ну а переговорный процесс с потенциальными арендаторами - перманентен, эта работа ведется постоянно.

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