На границе с Беларусью умирают тигры: «Их везли в Дагестан, но россияне отказались от груза»

Об умирающих на польско-белорусской границе тиграх польской Gazeсie Wyborczej сообщила директор зоопарка в Познани. В понедельник 28 октября с Эвой Зграбчыньской связалась Главная ветеринарная инспекция в Польше - и попросила помочь застрявшим на границе тиграм.

Оказалось, что 10 животных везли из Италии в Россию, но фуру не пропустили через польско-белорусскую границу. Один тигр погиб, остальным срочно нужна передержка.

По информации белорусского Государственного таможенного комитета, грузовик въехал в пункт пропуска «Козловичи» 26 октября в 5:30.

- В транспортном средстве перемещались животные, что предусматривает обязательное прохождение ветеринарного контроля, который предшествует таможенному. Инспектором ветеринарной службы было принято решение о возврате тигров на польскую сторону. Соответственно, таможенный контроль в отношении данного грузового транспортного средства, в котором перемещались тигры, не проводился, так как не был пройден ветеринарный контроль, - комментируют ситуацию в ГТК.

Тигры находятся в этом грузовике. Фото: горячая линия RMF.FM

Как выяснила «КП», ветнадзор развернул фуру с тиграми из-за проблем с сопроводительными документами.

- Для всех правила одинаковые: и для физических, и для юридических лиц. У перевозчика должен быть комплект документов: ветеринарный сертификат, разрешение принимающей стороны. Здесь сертификат был не в оригинале, а была предоставлена ксерокопия. Плюс разрешение выписано на одного, а сертификат – на совершенно другого человека. В таких случаях мы впускать не имеем права. Поэтому было решено возвратить груз отправителю. Тем более, что российская сторона отказалась от этого груза – одно животное пало. Тигров везли в Дагестан, мы связывались с россиянами - они дали команду на возврат, - рассказывает «Комсомолке» Виталий Савин, главный ветеринарный врач Белорусского управления госветнадзора на государственной границе и транспорте.

По последней информации, фура с тиграми остается на парковке на польской стороне. Водитель отказывается возвращаться с ними в Италию. Тем временем животные провели в прицепе неделю – машина выехала из Рима 22 октября. Известно, что один тигр погиб.

Тиграм из зоопарка в Познани придется потесниться, если все же удастся перевезти истощенных тигров с границы. Фото: Zoo Poznań Official Site

Зоозащитники предполагают, что остальные животные тоже находятся в истощенном состоянии. Кроме того, что их рацион не соответствует потребностям – их кормят курицей из магазина, тигры находятся в тесных клетках, а им необходимо движение.

Польские зоопарки пока не высказывают желания приютить тигров. В Познани могут принять только несколько животных - для всех нет места. При этом зоопарк берет хищников, с условием, что ему гарантируют финансирование на опеку над ними. Правда, кто именно выделит деньги на содержание хищников, пока не ясно. Поэтому зоопарк объявил о сборе пожертвований на спасение тигров.

- Познаньский зоопарк не оставит зверей в ситуации угрозы их здоровью и жизни. Можем принять часть особей, наша спасательная команда уже выезжает. Ваша финансовая помощь очень нужна в этот раз, мы должны срочно поставить забор на карантинно-реабилитационной площадке, чтобы взрослые животные были в безопасности. Это исключительная ситуация, спасаем зверей! - такое обращение появилось на странице зоопарка в Познани в соцсетях.