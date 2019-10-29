«Жена ушла с детьми к богатому любовнику, а я должен платить алименты?!» Брошенный муж предлагает наоборот

Недавно «Комсомолка» публиковала материал о том, что мужчины предлагают обязать женщин отчитываться о трате алиментов. Он получил много откликов, а на днях в редакцию «КП» пришло еще одно письмо с одним необычным предложением. Спойлер: многим женщинам оно не понравится, а вот мужчинам - даже очень.

- Мы с женой прожили в браке больше 9 лет, все как у всех: влюбились, поженились, родили двоих детей. Но года полтора назад супруга огорошила меня: мол, прошла любовь, завяли помидоры. У них с коллегой уже год как страсть и тайные отношения. Сказать, что я обалдел - ничего не сказать. Почти четверть жизни вместе, я не бухаю, не изменяю, руки не распускаю! Подумал, что ей мало внимания: начал чаще дарить цветы, покупать духи, забирать с работы... Без толку. Я подключил детей, устраивал семейные мероприятия, звал в совместный отпуск. Она ни в какую. Заявила, что против ее айтишника у меня нет ни одного козыря: обычная работа, средний доход, да и вообще другой я, не понимаю ее…

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Ну ладно, хочешь уйти - скатертью дорожка. В конце концов мы развелись, суд оставил детей с бывшей. По-хорошему договориться не получилось, она обязала меня платить алименты, что около 30% от моей зарплаты. Хотя я бы и без суда давал детям деньги и покупал что нужно. Она сама выбрала путь войны. Официально жена не запрещает мне видеться с детьми, но фактически они то на даче, то на утреннике, то на курсах, то в магазинах. Короче, там, где мне нет места. С новым любовничком она просто сожительствует, они не расписаны. Но младшая его уже иногда папой называет! А он им и игрушки, и аквапарки, и гаджеты - образцовый отчим, нимба не хватает! Меня же сделали папой по расписанию: хорошо, если раз-два в месяц получается встретиться...

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У меня вопрос: с какой стати я должен платить алименты стерве, которая разрушила семью? Инициатор развода - жена, детей суд оставил ей. Она усвистала в новую жизнь к богатому мужику, оставив меня ни с чем. У меня нет прав - только обязанности. Не буду спорить, кто сильнее - боксер или каратист. У жены свое видение ситуации, у меня - свое. Мне интересно другое: можно как-то пересмотреть закон, типа, если супруг сам уходит, то алиментов ему не видать? Или сделать так: кто инициирует развод, тому суд детей не оставляет и обязывает платить деньги? Не думаю, что меня одного бесит, что в этих случаях мир принадлежит бабам, а мужики всегда остаются козлами отпущения!

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КОММЕНТАРИЙ НОТАРИУСА

«В вас бушует ревность, это понятно. Но всегда есть выбор: строить козни экс-половине или идти дальше»

- С одной стороны - вы правы, это жена ушла из семьи, и ей следует посыпать голову пеплом и просить прощения за то, что она не смогла (не захотела) сохранить семью, - комментирует Светлана Кучинская, нотариус Гомельского нотариального округа. - Но, полагаю, для вас не будет откровением, что в распаде семьи всегда виноваты оба. Лирическое отступление: на днях ко мне на прием пришла молодая женщина, которая полгода назад родила ребенка. Ее супруг еще во время беременности нашел себе новую возлюбленную. Она растит малыша одна, а папа счастлив в новой семье. Как бы вы оценили поведение мужчины? Этот случай не один на миллион - это правда жизни. Разбивают семьи и женщины и мужчины, но у каждого есть выбор: или строить козни экс-половине, или адекватно воспринять ситуацию и идти дальше.

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Даже если ваша бывшая и ее сожитель зарегистрируют брак и будут счастливы, то почему бы вам не порадоваться за них? То, что в вас бушует ревность, - это понятно и логично. Но ведь «чужой дядька» принимает активное участие в судьбе ваших детей, старается вложить в них все лучшее, что знает или умеет.

Но с другой стороны, бывшая жена не имеет права препятствовать общению с детьми:

- В этом смысле женщина не права, - объясняет Светлана. - Вы вправе обратиться в суд и установить порядок общения с ними. Конечно, это радикальная мера, но если не получается договориться - государство встанет на вашу сторону.

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А вот предложение брать алименты с виновника развода нотариус считает нереалистичным:

- Идеи по поводу того, что если супруг сам уходит, то алиментов ему не видать, или кто инициирует развод, тому суд детей не оставляет и обязывает платить деньги - изначально утопические. Потому что дети хотят кушать каждый день, и это не их проблема, как и почему родители расстались, не так ли? Алименты ведь выплачиваются не для того, чтобы экс-супруги жили припеваючи, а на содержание несовершеннолетних детей. Ваших детей. Соответственно, если бы суд оставил их с папой (с вами), деньги выплачивала бы мама. Но, скажу откровенно, такие случаи - крайняя редкость. Как правило, по решению суда дети чаще всего остаются именно с матерью.

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Алименты можно не платить лишь в одном случае: если бывшая жена откажется от них - это ее право. Уменьшить выплаты можно только в том случае, если у вас родятся дети и их мать тоже подаст на алименты. Или если у папы вдруг ухудшится материальное положение - например, он станет инвалидом.

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Конечно, контакт с детьми в нынешних реалиях установить сложно, но если вы проявите мудрость, то получите реальный шанс сохранить адекватные отношения и с ними, и с их матерью. Тем более что дети все равно рано или поздно уйдут в свободное плавание. А если продолжите строить из себя «невинно обиженного», да еще при этом позволять себе негативно отзываться о бывшей супруге - ничего, кроме ответного негатива, не получите. Да, у каждого своя правда, но ведь не зря существует поговорка, что «худой мир лучше доброй ссоры». Я искренне желаю вам мудрости и терпения.