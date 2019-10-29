2019-10-30T21:54:02+03:00
Общество
КП Беларусь

«Жена ушла с детьми к богатому любовнику, а я должен платить алименты?!» Брошенный муж предлагает наоборот

Обиженный мужчина хочет, чтобы деньги брали с того супруга, который подает на развод
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: unsplash.comФото: unsplash.com
Изменить размер текста:

Недавно «Комсомолка» публиковала материал о том, что мужчины предлагают обязать женщин отчитываться о трате алиментов. Он получил много откликов, а на днях в редакцию «КП» пришло еще одно письмо с одним необычным предложением. Спойлер: многим женщинам оно не понравится, а вот мужчинам - даже очень.

- Мы с женой прожили в браке больше 9 лет, все как у всех: влюбились, поженились, родили двоих детей. Но года полтора назад супруга огорошила меня: мол, прошла любовь, завяли помидоры. У них с коллегой уже год как страсть и тайные отношения. Сказать, что я обалдел - ничего не сказать. Почти четверть жизни вместе, я не бухаю, не изменяю, руки не распускаю! Подумал, что ей мало внимания: начал чаще дарить цветы, покупать духи, забирать с работы... Без толку. Я подключил детей, устраивал семейные мероприятия, звал в совместный отпуск. Она ни в какую. Заявила, что против ее айтишника у меня нет ни одного козыря: обычная работа, средний доход, да и вообще другой я, не понимаю ее…

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Ну ладно, хочешь уйти - скатертью дорожка. В конце концов мы развелись, суд оставил детей с бывшей. По-хорошему договориться не получилось, она обязала меня платить алименты, что около 30% от моей зарплаты. Хотя я бы и без суда давал детям деньги и покупал что нужно. Она сама выбрала путь войны. Официально жена не запрещает мне видеться с детьми, но фактически они то на даче, то на утреннике, то на курсах, то в магазинах. Короче, там, где мне нет места. С новым любовничком она просто сожительствует, они не расписаны. Но младшая его уже иногда папой называет! А он им и игрушки, и аквапарки, и гаджеты - образцовый отчим, нимба не хватает! Меня же сделали папой по расписанию: хорошо, если раз-два в месяц получается встретиться...

Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

У меня вопрос: с какой стати я должен платить алименты стерве, которая разрушила семью? Инициатор развода - жена, детей суд оставил ей. Она усвистала в новую жизнь к богатому мужику, оставив меня ни с чем. У меня нет прав - только обязанности. Не буду спорить, кто сильнее - боксер или каратист. У жены свое видение ситуации, у меня - свое. Мне интересно другое: можно как-то пересмотреть закон, типа, если супруг сам уходит, то алиментов ему не видать? Или сделать так: кто инициирует развод, тому суд детей не оставляет и обязывает платить деньги? Не думаю, что меня одного бесит, что в этих случаях мир принадлежит бабам, а мужики всегда остаются козлами отпущения!

Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

КОММЕНТАРИЙ НОТАРИУСА

«В вас бушует ревность, это понятно. Но всегда есть выбор: строить козни экс-половине или идти дальше»

- С одной стороны - вы правы, это жена ушла из семьи, и ей следует посыпать голову пеплом и просить прощения за то, что она не смогла (не захотела) сохранить семью, - комментирует Светлана Кучинская, нотариус Гомельского нотариального округа. - Но, полагаю, для вас не будет откровением, что в распаде семьи всегда виноваты оба. Лирическое отступление: на днях ко мне на прием пришла молодая женщина, которая полгода назад родила ребенка. Ее супруг еще во время беременности нашел себе новую возлюбленную. Она растит малыша одна, а папа счастлив в новой семье. Как бы вы оценили поведение мужчины? Этот случай не один на миллион - это правда жизни. Разбивают семьи и женщины и мужчины, но у каждого есть выбор: или строить козни экс-половине, или адекватно воспринять ситуацию и идти дальше.

Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Даже если ваша бывшая и ее сожитель зарегистрируют брак и будут счастливы, то почему бы вам не порадоваться за них? То, что в вас бушует ревность, - это понятно и логично. Но ведь «чужой дядька» принимает активное участие в судьбе ваших детей, старается вложить в них все лучшее, что знает или умеет.

Но с другой стороны, бывшая жена не имеет права препятствовать общению с детьми:

- В этом смысле женщина не права, - объясняет Светлана. - Вы вправе обратиться в суд и установить порядок общения с ними. Конечно, это радикальная мера, но если не получается договориться - государство встанет на вашу сторону.

Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

А вот предложение брать алименты с виновника развода нотариус считает нереалистичным:

- Идеи по поводу того, что если супруг сам уходит, то алиментов ему не видать, или кто инициирует развод, тому суд детей не оставляет и обязывает платить деньги - изначально утопические. Потому что дети хотят кушать каждый день, и это не их проблема, как и почему родители расстались, не так ли? Алименты ведь выплачиваются не для того, чтобы экс-супруги жили припеваючи, а на содержание несовершеннолетних детей. Ваших детей. Соответственно, если бы суд оставил их с папой (с вами), деньги выплачивала бы мама. Но, скажу откровенно, такие случаи - крайняя редкость. Как правило, по решению суда дети чаще всего остаются именно с матерью.

Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Алименты можно не платить лишь в одном случае: если бывшая жена откажется от них - это ее право. Уменьшить выплаты можно только в том случае, если у вас родятся дети и их мать тоже подаст на алименты. Или если у папы вдруг ухудшится материальное положение - например, он станет инвалидом.

Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Конечно, контакт с детьми в нынешних реалиях установить сложно, но если вы проявите мудрость, то получите реальный шанс сохранить адекватные отношения и с ними, и с их матерью. Тем более что дети все равно рано или поздно уйдут в свободное плавание. А если продолжите строить из себя «невинно обиженного», да еще при этом позволять себе негативно отзываться о бывшей супруге - ничего, кроме ответного негатива, не получите. Да, у каждого своя правда, но ведь не зря существует поговорка, что «худой мир лучше доброй ссоры». Я искренне желаю вам мудрости и терпения.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Онколог: На начальных этапах развития рака анализы крови могут быть прекрасные
Почему Беларусь входит в топ стран по развитию опухолей головы и шеи, что увеличивает риски заболеть и когда исход болезни зависит от пациента, рассказал известный онколог-хирург Александр Жуковец
Новости 24
Движение на части МКАД будет ограничено с 1 по 11 ноября
«Теплая струйка крови стекает со лба». Муж запустил в жену с ребенком на руках граненый стакан
«Белавиа» планирует открыть новые рейсы в 2020 году
Внимание, водители! ГАИ усилит контроль на дорогах в Гродненской области
Александр Лукашенко объяснил, почему в Беларуси не сносят памятники Ленину
Зять спас тестя-инвалида из горящего дома в Гомельской области
Пытался нелегально попасть в Польшу. Школьник помог задержать россиянина в Гродненском районе
В Пакистане в поезде взорвался газовый баллон - 65 пассажиров погибли
Из общежития в Бресте эвакуировали 90 человек - из них 6 детей
Все виды магии, с гарантией: витеблянин отдал интернет-колдунье более $20 тысяч
«Дважды ударил ножом в голову»: подросток напал на таксиста в Новополоцке
В МВД опубликовали видео смертельного наезда фуры на 70-летнюю велосипедистку
Зась: «Беларусь услышали и США, и НАТО. Это важно»
Видеофакт. В Минске женщина с топором «напала» на кафедральный собор
Минское «Динамо» потерпело девятое поражение подряд в КХЛ
В Минске 18-летний пранкер ради видео выбросил из окна на Volvo арбуз
МАРТ возьмет под контроль цену на гречку
В белорусских школах поставят тревожные кнопки
"По два-три месяца люди стоят в очереди, и прозрачности нет". Лукашенко возмутился очередями на онкооперации
Во время раскопок в Гродно нашли печать. Возможно, она принадлежала Владимиру Мономаху
И в Беларуси тоже. Посольства Израиля закрылись из-за спора о деньгах
"День жестянщика": ГАИ рекомендует переобуть машины, не дожидаясь 1 декабря