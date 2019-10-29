Андрей Макаревич о Беларуси: «Озера у вас замечательные, потому и приезжаю!»

Беларусь для Андрея Макаревича - место совершенно особое, и не только потому, что на Брестчине, в Березовском районе, жили предки музыканта по отцовской линии, а на Витебщине - по материнской. В Минске в далеком 1981 году состоялась самая первая телесъемка «Машины времени», семь песен которой до сих пор лежат в архивах белорусского телевидения. А уж сколько концертов было за эти годы в Беларуси! Но этот будет особенным.

Андрей Макаревич и Александр Кутиков рядом на сцене уже полвека. Фото: Маргарита ШОЛ

- Андрей, в этом году полвека исполнилось и «Песнярам». Оказывается, вы начинали в одно время - хотя ощущение, что вы младше! Можете подсчитать, сколько человек прошло через «Машину времени» за 50 лет?

- Много народу поменялось в первые 3 - 4 года. Но тогда это больше напоминало секту, чем музыкальный ансамбль: ничего мы толком не умели, ни аппарата, ни инструментов нормальных не было. А всего за 50 лет в составе группы поучаствовало 32 музыканта.

- Если продолжать аналогию с «Песнярами», Мулявин как-то сказал в интервью «Комсомолке»: «Я от Министерства культуры жду только оградку на кладбище. А пока жив, пусть просто не мешают». А у вас какое отношение к чиновникам, когда они пытаются регламентировать ваши выступления?

- Точно такое же. Даже оградку не жду.

- Если бы вы решили снять фильм о «Машине времени», какой период интересней всего было бы показать на больших экранах?

- Наверно, про первые годы. Хотя снимать кино про себя - плохая идея. А вот режиссер Александр Липницкий к юбилею снял документальный фильм о «Машине времени», над которым он работал больше десяти лет.

Андрей Макаревич сказал, что самое большое количество зрителей на их концерте было на Красной площади - 350 тысяч человек! Фото: Маргарита ШОЛ

- Есть моменты в биографии группы, которые хорошо было бы забыть или не упоминать в этом условном фильме?

- Нет, таких не существует.

- Если вспомнить ваш самый первый концерт за границей, в Болгарии в Летнем театре в 1987 году, вы тогда играли программу «Реки и мосты». И на третьей песне зарядил жуткий ливень, который сжег часть вашей аппаратуры. После этого тур по Болгарии вы отыграли на инструментах болгарской группы. Помните этот эпизод?

- Помню, конечно! Спасибо, выручили. Кажется, группа назывались «Сигнал». Вообще, всякое за 50 лет бывало, приходилось быстро принимать решение в моменты форс-мажора.

- Опять же, на гастролях за границей была традиция давать бесплатный концерт в советском посольстве для работников. Часто ли приходилось попадать на такие отработки?

- Крайне редко. Нас никто не заставлял, но могли попросить. А мы могли в ответ просто пригласить сотрудников посольства на концерт.

От прежнего состава группы осталось только три музыканта: Александр Кутиков, Андрей Макаревич и Валерий Ефремов.

- Ваша дружба с белорусским плакатистом и художником Владимиром Цеслером длится уже многие годы. Вы выступали в его майках, Цеслер делал для вас обложки альбомов. Может, что-то особенное он готовит на ваш юбилей?

- Нет, в этот раз ничего не затевали. Хотя логотип к 50-летию сделал именно он.

- Вы ведь совсем недавно были на Браславских озерах, где ловите рыбу и любите заниматься дайвингом. Чем вас привлекают эти места?

- Природа у вас прекрасная, озера замечательные, потому и приезжаю. По-доброму завидую вам даже. Дайвинг, подводная фотосъемка и подводная археология - мои увлечения. Так что в поисках интересных погружений объехал весь мир и написал о своих впечатлениях несколько книг.

- Наш Сергей Михалок говорит, что может петь как для стадионов, так и выступить перед парой человек, сделать камерный концерт. Были ли у вас такие концерты - для одного-двух человек? И какой был самый массовый концерт «Машины времени»?

- Самый массовый состоялся на 25-летии группы на Красной площади. Тогда пришли нас послушать около 350 тысяч человек, концерт длился около шести часов, в прямом эфире его транслировал российский Первый канал. А вот в Милане однажды у нас было всего 6 человек в зале. Но это результат «профессиональной» работы Госконцерта начала 90-х.

- Что вы будете играть в Минске - лучшее, или будут и новые песни?

- Среди новых тоже есть лучшие (смеется). Со сцены прозвучат в этот раз песни всех времен - с начала 70-х до конца наших дней. У «Машины времени» записано 13 официальных альбомов и 170 песен. Будут и такие, которые вы еще не слышали.

Во время лирических песен Андрей Макаревич иногда садится за клавишные. Фото: Маргарита ШОЛ

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

«Машина времени» представит концерт, приуроченный к 50-летию коллектива, - 27 ноября, 19.00, Дворец Республики. Билеты: 53 - 198 руб. Т.(029) 851-77-06, (044) 551-77-06.