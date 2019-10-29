2019-10-29T15:19:40+03:00
Общество
КП Беларусь

8 фильмов «Лicтапада-2019», которые нельзя пропустить

Главный белорусский кинофестиваль стартует уже в эту пятницу, 1 ноября
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Кадр из фильма "Атлантида"Кадр из фильма "Атлантида"
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В этом году в минском кинофоруме участвует 154 картины из 50 стран, причем впервые у нас покажут фильмы из Судана и Сенегала. Фестивальная география - сразу 6 столичных кинотеатров. Понятно, что любая выборка при таком разнообразии будет субъективна, но мы все же попытались выбрать 8 интересных, на наш взгляд, картин.

Кадр из фильма "Отец"

Кадр из фильма "Отец"

Этот фильм открывает наш кинофестиваль. После смерти жены ее убитый горем муж Василь и сын Павел узнают, что та пытается связаться с ними по телефону… Новость настолько обескураживает Василя, что тот решает обратиться к экстрасенсу… Фильм режиссеров Кристины Грозевой и Петра Вылчанова наполнен абсурдными и комическими ситуациями. Каждая их работа, начиная с дебютного фильма «Урок», становилась призером минского кинофестиваля.

Сеансы: 1 ноября (17.30) в «Москве» и в этот же день в «Центральном» (21.00).

Кадр из фильма «Мысленный волк»

Кадр из фильма «Мысленный волк»

В основе фильма притча о человеческих фобиях, которые рождает фантазия. Главными героями оказываются мать и ее дочка, чьи отношения в последнее время отличаются множеством проблем. Мать (Юлия Высоцкая) начинает выдумывать странную историю о волке, который ест людей. Сплоченные этой историй, они начинают обретать утраченную любовь. Но смогут ли они удержать эти чувства после того, как сказка закончится?

Новый фильм Валерии Гай Германики поразительно не похож на все гиперреалистичные работы, которые она снимала до этого. История очень неоднозначная, и наверняка вам захочется обсудить ее после сеанса. Такая возможность будет: Валерия хочет приехать в Минск лично представить картину, но поскольку ожидает рождения ребенка, не уверена, что ей удастся это осуществить. Зато точно будет актриса Лиза Климова.

Сеансы: 2 ноября (18.00) и 6 ноября (23.30) в КЦ «Центральный».

Кадр из фильма «Одной волшебной ночью»

Кадр из фильма «Одной волшебной ночью»

После двадцати лет брака муж Марии случайно увидел в ее телефоне любовную переписку с ее студентом. Теперь их брак на грани распада. Тогда Мария решает временно переехать в комнату 212 отеля, расположенного прямо напротив их семейного дома. Здесь Мария вспоминает свои первые встречи с будущим мужем, их романтические свидания, свадьбу. Она задается вопросом: приняла ли она тогда правильное решение?

Фильм идет вне конкурса «Лiстапада», но какое это имеет значение. В главной роли снимается Кьяра Мастроянни - дочь Катрин Денёв и Марчелло Мастроянни. А снял картину режиссер Кристоф Оноре, обладатель множества наград, в том числе Золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля.

Сеансы: 2 ноября (19.15) в «Пионере» и 8 ноября (19.00) в Falcon Club Бутик Кино.

4. «Атлантида» (Украина)

Кадр из фильма "Атлантида"

Кадр из фильма "Атлантида"

Фильм-антиутопия о будущей победе в войне с Россией и возвращении оккупированного Донбасса в состав Украины. Сюжет описывает судороги перед окончательным разрушением мифа индустриального Донбасса, показывает Восточную Украину через год после войны. Территория непригодна для проживания, а окружающая среда настолько опустошена, что изменения стали необратимыми. Режиссер Валентин Васянович считает, что самая большая проблема Донбасса - даже не экономическая деградация, а экологическая катастрофа. Режиссер сознательно отказался от работы с профессиональными актерами и привлек к съемкам волонтеров и военных, участвовавших в боевых действиях на востоке Украины.

На 76-м Венецианском кинофестивале «Атлантида» получила приз как лучший фильм программы «Горизонты».

Сеансы: 5 ноября (21.40) в «Центральном» и 8 ноября (21.15) в «Пионере».

5. «Лучшие времена Дориен Б.» (Бельгия)

Кадр из фильма «Лучшие времена Дориен Б.»

Кадр из фильма «Лучшие времена Дориен Б.»

У Дориен есть все для счастья: красивый муж, двое детей и небольшой успешный бизнес - ветеринарная клиника. Но вся идиллия рушится, когда женщина узнает, что у ее матери затянувшийся роман на стороне, а у мужа - со своей коллегой, да еще и вылазят проблемы со здоровьем. Ей так нужно поговорить с кем-нибудь из близких, однако никто не желает ее слушать. И Дориен принимает решение что-то поменять в своей судьбе...

Картина режиссера Анке Блонде побывала уже на целом ряде фестивалей и была отмечена призами. Смешное в нем переплетено с грустным, а Вине Дириккс в главной роли создает типаж противоречивой и внезапной женщины, который обязательно напомнит одну из ваших знакомых.

Сеансы: 5 ноября (19.00) в Falcon Club Бутик Кино и 8 ноября (15.00) в «Пионере».

6. «Давай разведемся» (Россия)

Фрагмент фильма "Давай разведемся"

Фрагмент фильма "Давай разведемся"

На «Лiстападзе» встретились две совершенно разные картины, в основу которых положен практически идентичный сюжет. Это «Лучшие времена Дориен Б.» и «Давай разведемся». Сравнивайте: успешный врач Маша настолько поглощена работой, что не сразу замечает: от нее уходит муж. Жизнь переворачивается вверх дном: на работе аврал, дети требуют постоянного внимания, а привыкшая побеждать Маша не готова уступить любимого мужа красотке фитнес-тренеру. Но оказывается, что новая жизнь открывает для Маши новые возможности…

Фильм интересен еще и тем, что это полнометражный дебют режиссера Анны Пармас, которая сняла для группировки «Ленинград» такие нашумевшие клипы «Лабутены», «Экстаз» и «В Питере - пить». В главной роли снялась Анна Михалкова. На «Кинотавре» картина набрала самый высокий зрительский рейтинг, была названа самой смешной в конкурсе и получила призы за «лучший сценарий» и «лучший дебют».

Сеансы: 6 ноября (19.00) в Falcon Club Бутик Кино и 7 ноября (19.00) в «Пионере».

7. «Правда» (Франция)

Кадр из фильма "Правда"

Кадр из фильма "Правда"

История звезды французского кино Фаббьен, купающейся в лучах славы и любви поклонников. После публикации мемуаров к ней в Париж приезжает дочь Люмир с мужем-американцем и ребенком. Воссоединение семейства быстро перерастает в конфликт. Картина о том, что правда всегда бывает относительной, особенно если разглядывать ее с разных, порой непримиримых точек зрения.

Интересно уже то, какой видит эту типично французскую историю японский режиссер Хирокадзу Корээда (напомним, его «Магазинные воришки» в 2018 году получили «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах). А если сказать, что в главных ролях Катрин Денёв (в определенной степени фильм для нее автобиографичен) и Жюльет Бинош.

Сеансы: 8 ноября (14.00) в КТ «Центральный» и в этот же день в 19.15 в «Пионере».

8. «Невидимая жизнь Эвридики» (Бразилия - Германия)

Кадр из фильма «Невидимая жизнь Эвридики»

Кадр из фильма «Невидимая жизнь Эвридики»

Действие разворачивается в Рио-де-Жанейро 50-х годов прошлого века. Эвридика и ее старшая сестра Гида мечтают о Европе. Эвридика намеревается стать пианисткой и уехать учиться в Вену, а Гида жаждет свободы. Она бежит из дома с любовником в надежде обрести рай в далекой Греции. Планам обеих сестер не суждено сбыться. Деспотичный отец приговорит их к долгой разлуке. Но даже вдали друг от друга они будут верить в неизбежность встречи…

Посмотреть фильм стоит любителям романтических мелодрам. Но не все так просто, ведь у известного бразильского режиссера Карима Айнуза в багаже множество престижных наград. В том числе каннский «Особый взгляд» этого года - приз, который присуждают за оригинальность и новаторство в кино.

Сеансы: 8 ноября (17.30) в «Москве» и 8 ноября (21.00) в «Центральном».

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