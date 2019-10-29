В Минске открывается торговый центр-долгострой Palazzo: без IMAX, зато с самым большим в стране H&M

31 октября в Минске на пересечении Орловской и Тимирязева откроется торгово-развлекательный центр Palazzo. Интересно, что он мог стать одним из первых в Минске, но не вышло - стройка затянулась на долгие годы. Но и сейчас, спустя 15 лет с начала строительства, он является одним из самых крупных и, как заявляется, станет самым навороченным. Еще в марте корреспонденты «Комсомолки» первыми среди журналистов попали внутрь и посмотрели, чем комплекс собирается удивлять своих посетителей. Тогда тут обещали первый в Беларуси кинотеатр IMAX и самую большую в стране аэродинамическую трубу - аттракцион, имитирующий свободное падение.

Накануне официального открытия мы еще раз посетили комплекс и посмотрели, все ли обещания сбываются.

Всего в торговом центре планируется 130 магазинов - хотя изначально говорили про 150.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Итак, общая площадь комплекса - 56,7 тысячи квадратных метров, больше только Dana Mall. Размер самого здания - 94 на 164 метра. В торговом центре планируется 130 магазинов, хотя изначально говорили про 150. Уже известно, что тут буквально на следующей неделе откроется самый большой в стране магазин H&M - упор будет сделан на детскую и подростковую одежду. По данным «Комсомолки», тут будет и четвертый минский i-Store, одним из арендаторов станет испанская Inditex (владелец брендов Zara, Bershka, Pull and Bear, Stradivarius, Oysho, Massimo Dutti) и российский «Детский мир». Обещают, что 40% площадей будут занимать развлечения.

Кроме магазинов в Palazzo будет детский развлекательный центр, небольшой концертный зал, большой фуд-корт/Фото: Святослав ЗОРКИЙ

BIGZZ нового формата - с упором на свежее мясо и морепродукты

В комплексе пять этажей. Один - подземный: тут уже 31 октября заработает супермаркет BIGZZ премиум-уровня в новом формате - с пекарней, винотекой, большими мясными витринами и аквариумами с морепродуктами, например, с живыми крабами и устрицами. В подземном этаже также будет магазин электроники «Электросила».

31 октября заработает супермаркет BIGZZ премиум-уровня в новом формате - с пекарней, винотекой, большими мясными витринами и аквариумами с морепродуктами.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На первом этаже будут магазины и бутики, включая магазин товаров для дома, и ресторан на 120 человек.

Еще четыре этажа - надземных. Причем один из них - этакий полуэтаж, по-научному его называют антресольным, тут будут офисы и служебные помещения, склады, тренажерный зал.

BIGZZ нового формата - с упором на свежее мясо и морепродукты.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Полет в аэродинамической трубе семье обойдется в половину средней зарплаты?

На втором этаже кроме магазинов и бутиков расположится ресторан с открытой террасой и развлекательный центр. Именно отсюда будет выход к одной из главных изюминок центра - вертикальной аэродинамической трубе iFly. В ней можно летать! Для этого аттракциона к комплексу со стороны Тимирязева пристроили отдельное трехэтажное помещение и смонтировали оборудование.

Суть такая: есть вертикальная стеклянная труба. Снизу в нее с помощью четырех огромных вентиляторов подается сильный поток воздуха. Настолько сильный, что, если прыгнуть в трубу сверху, человек не упадет, а будет парить в воздухе - словно падает с огромной высоты со скоростью 240 километров в час! Говорят, оборудование для аттракциона - а оно американского производства - стоит 2 миллиона долларов. Заявляется, что труба будет одной из самых больших в Европе - похожая есть только в Париже.

Оборудование для аэродинамической трубы уже почти смонтировано. Фото: iFLY Minsk.

Как удалось узнать «Комсомолке», аттракцион планируют открыть в декабре. Цены на удовольствие инвесторы комплекса пока держат в секрете. Говорят, две минуты полета будут стоить от 50 до 100 рублей. Тарифы будут гибкими и зависеть от времени дня (вечером и в выходные дни дороже), количества человек и их возраста (детям до 12 лет обещают скидку).

Для сравнения: в Беларуси уже есть одна аэротруба, но она меньше и ниже. Пять минут полета в ней стоит 125 рублей. Это значит, что, полетав несколько минут вместе с семьей, тут можно оставить половину средней зарплаты.

Говорят, две минуты полета будут стоить от 50 до 100 рублей. Фото: iFLY Minsk.

Вместо IMAX - Silver Screen нового формата. Правда, обещают не хуже.

Эпицентр развлечений обещают устроить на третьем этаже. Кроме магазинов тут будет детский развлекательный центр, небольшой концертный зал, большой фуд-корт (4 тысячи квадратов) с KFC, Burger King, Cinnabon, Salateira и «Мама дома». А еще - три отдельных ресторана (один - с открытой террасой). Возле прозрачной стены, через которую можно наблюдать за полетами в аэротрубе, будут два бара. А еще кинотеатр, состоящий из семи залов, общей вместимостью 1280 мест.

В марте «Комсомолка» писала о том, что главной фишкой развлекательного центра должен был стать первый в Беларуси кинозал IMAX - то есть помещение определенной геометрии, с огромным полукруглым экраном, кристально чистым изображением и совершенным звуком. Нам даже удалось заглянуть внутрь - правда, тогда будущий кинозал IMAX представлял собою лишь огромную пустую прямоугольную бетонную коробку. Представитель заказчика строительства рассказывал, что к открытию торгового центра IMAX открыть не успеют - мол, установкой оборудования и его эксплуатацией будет заниматься отдельная компания. А потом и вовсе поползли слухи: IMAX в Беларуси не будет, не удалось договориться с владельцами бренда из Канады. Так и оказалось: вместо IMAX тут откроют Silver Screen нового формата - но подробности, включая дату открытия, держат в секрете. По данным «Комсомолки», мультиплекс откроется не раньше следующего года - помещения еще не готовы, оборудование не установлено.

По данным «Комсомолки» мультиплекс откроется не раньше следующего года – помещения еще не готовы, оборудование не установлено.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Также пока не будет и ранее анонсированного катка-«кабриолета», который собирались делать на верхнем этаже многоуровневого паркинга. Планировали каток с раздвижной крышей. Хорошая погода - катайся под открытым небом. Плохая - крышу закрыли. Правда, к строительству катка не приступили, это отдаленная перспектива.

БУДЬ В КУРСЕ!

Компания, спроектировавшая Palazzo, создала в Лондоне знаменитый New Scotland Yard

Архитектурную концепцию центра Palazzo разрабатывало латвийское бюро REM PRO при поддержке известной британской компании Chapman Taylor. Компания начала свою работу в 1959-м, 44 года назад спроектировав знаменитое лондонское здание New Scotland Yard. С тех пор архитектурное бюро проектирует здания по всему миру.

Комплекс в Минске начали возводить в далеком 2003 году. Построить обещали за три года. Если бы успели в срок - был бы вторым в стране: сейчас в это сложно поверить, но в 2006 году из торговых центров был только Bigzz, а подземная «Столица» только готовилась к открытию.

Первоначально инвестировать в комплекс под названием Preston-Plaza решил один из самых богатых белорусских бизнесменов - Виталий Арбузов, при поддержке американского финансиста ливийского происхождения Рудольфа Риада Юнеса. Возвели каркас паркинга, приступили к строительству комплекса... Но через пару лет стройка остановилась. Арбузов поссорился с иностранным партнером и вышел из проекта. Юнес был вынужден достраивать комплекс самостоятельно, через созданную в Беларуси компанию «БелМартПлаза». Но стройка практически не двигалась. В 2013 году из-за нарушений строительных норм сменили подрядчика - с тех пор комплекс достраивает брестская организация «Полесьежилстрой». Заявляли, что нужно еще два года, но сроки смещались много раз. В начале этого года датой открытия называли конец весны, в результате комплекс примет своих первых посетителей только 31 октября.

Скоро магазины торгово-развлекательного центра Palazzo обещают заполнить арендаторами.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Всего в строительство, по некоторым данным, вложили 100 миллионов долларов, часть средств дал в кредит БПС-Сбербанк. Срок окупаемости инвесторы держат в тайне.