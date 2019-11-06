«Ели сардины, жарили бананы, ночевали на крышах». Белорусы за 11 дней прошли с палатками остров Мадейра

«Такой лавровый лес покрывал планету миллионы лет назад!»

Пешком мы пересекли почти весь остров: с северо-запада от поселка Порту Мониш до перевала Портела на востоке, расстояние около 90 км. Основная часть маршрута проходила вдоль уникальных оросительных каналов - левад. Их начали строить еще в XVI веке, основная функция левад - перебрасывать воду с севера, где выпадает много дождей в засушливую южную часть. Это сложные инженерные сооружения, со шлюзами и тоннелями. Более новые левады сделаны из бетона, старые сложены из камней. Общая протяженность - больше 2000 км. Последние каналы были построены в 1970 году, чтобы на острове работала гидроэлектростанция.

Тропы вдоль левад настолько хороши, что даже большие расстояния проходишь запросто. Фото: РУБАНОВ Андрей

Вдоль левад проложены многочисленные трекинговые маршруты. Тропы настолько хороши, что за день 20 км проходишь запросто и даже не замечаешь. Вдоль тропы - экзотические цветы (такие у нас выращивают дома в горшках), цветные птички, которые никого не боятся, горные пейзажи, воздух… Как в Эдеме! И даже есть уникальный реликтовый лавровый лес, тот же, что покрывал планету миллионы лет назад. Он входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Эти птички ели из наших рук. Фото: РУБАНОВ Андрей

Красная куропатка прошла с нами отрезок пути словно собака. Фото: РУБАНОВ Андрей

Отдельные отрезки левад проходят в туннелях сквозь гору. Их когда-то прорубали вручную. По свету в конце туннеля понятно, где он заканчивается. Но были и длинные, до 800 м, и даже один «туннель ужасов». По нему мы шли 40 минут. Так как высота сводов недостаточна, идти приходилось чуть пригнувшись, а в узких местах - боком и аккуратно, чтобы не упасть в леваду. Вокруг - кромешная тьма, видишь только то, что освещает фонарик. Из звуков - лишь шум левады и чавканье грязи под ногами. И вдруг откуда-то прямо из стены тебя обливает фонтаном холодной воды, потом еще одним. Впереди фонарик освещает водяной поток, льющийся с потолка. Через эту водяную стену приходится идти мокрым с ног до головы... А это всего лишь подземные воды, что пробиваются в туннель.

По особо длинным туннелям идешь минут 40. Видишь только то, что освещает фонарик, из звуков – лишь шум левады и чавканье грязи под ногами. Фото: РУБАНОВ Андрей

На высоте 1000 - 1100 метров мы попали в густые облака. Вода просто стояла в воздухе, иногда переходя в моросящий дождь. Идем по хребту, вокруг должны быть красоты, но видимость - несколько шагов. Через два дня, когда поднялись выше облаков, мы наконец-то увидели, куда попали, какие вокруг горы, что вдали океан и солнце.

Если хватит сил дойти, увидите неземные виды

Саиый сложнй участок маршрута. На подхде к пикку Арейро (1818 м). Фото: РУБАНОВ Андрей

После перевала Энкумеада горы становятся сложными, с постоянными перепадами высот, резкими подъемами и спусками. Здесь находятся два самых высоких пика Мадейры - Руиво (1861 м) и Арейро (1818 м). По нагрузке эта часть маршрута сложная, но все компенсируется неземными видами. Именно здесь больше всего туристов. На узких тропинках приходилось вжиматься в стену, чтобы пропустить большую группу. Были и туристы-одиночки, и родители с маленькими детьми, и пожилые леди, и синьоры размера оверсайз. Но все эти туристы (в основном французы) в горах лишь на один день - вечером они возвращаются в свой отель. Сама туристическая тропа отменная, где надо - огорожена, на крутых спусках лестницы с перилами. Так что идти абсолютно безопасно. Главное, чтобы хватило сил дойти.

Главное, чтобы до таких красот хватило сил дойти. Фото: РУБАНОВ Андрей

Возле пика Арейро находится военный объект НАТО - огромный белый шар, который виден со многих точек острова. А рядом с ним - кафешки. Очень многие туристы, строившие планы пройтись по тропе до другого пика, доходят лишь до ближайших смотровых площадок, а потом возвращаются в кафе любоваться видами.

На высокогорье (1400м-1800м) маршрут достаточно сложный. Но все компенсируется неземными видами. Фото: РУБАНОВ Андрей

Тропа от пика Руиво до пика Арейро – отменная. Где надо – огорожена, на крутых спусках – лестницы с перилами. Абсолютно безопасно. Фото: РУБАНОВ Андрей

От пика Руиво до пика Арейро больше всего туристов. На узких тропинках приходилось вжиматься в стену, чтобы пропустить большую группу. Фото: РУБАНОВ Андрей

Чай на воде из водопада и палатка на крыше

Как настоящие путешественники, мы ночевали в палатках, готовили на газовой горелке. Воду брали в родниках, водопадах и, конечно, в левадах. Но на высокогорье с водой проблемы. У единственного родника возле пика Руиво кроме нас ночевали еще 2 группы. Одна из них - большая русскоязычная (Россия, Украина, Эстония).

Левады подпитывают многочисленные родники и водопады. Но такой воде мы готовили еду. Фото: РУБАНОВ Андрей

На маршруте палатки ставили в любом удобном месте не только в горах, но даже в населенных пунктах. На острове очень много специальных мест для отдыха: со столами, оборудованными родниками. Иногда единственным ровным местом для ночевки были бетонные перекрытия над левадами. Довелось палатку поставить даже на крыше сарая-подсобки, которым местные рабочие пользуются, когда ремонтируют левады. Пару раз ночевали прямо на смотровых площадках, куда днем на экскурсию привозят на автобусах туристов.

Прямо на обзорной площадке на краю поселка мы ночевали. А с утра сюда на автобусе привезли экскурсантов. Фото: РУБАНОВ Андрей

Лишь раз мы останавливались в кемпинге. Хотя спишь в своей палатке, но пользуешься благами цивилизации: есть wi-fi, туалет, душ. Правда горячая вода была только час вечером и час утром. Но спать на Мадейре твердо даже на траве. Остров вулканический. Травка - лишь тонкий слой, а под ней - застывшая лава.

Из нашего туристического меню португальские консервированные сардины вытеснили тушенку. Сардины настолько вкусные, что мы их ели и на обед, и на ужин. Местные помидоры, оливки, манго, папайя, кофе, вино! Купленные зеленые бананы оказались совершенно непригодными для еды. Выбрасывать было жалко - попробовали пожарить. Получилось отменно! Похоже на жареную картошку.

В любом походе главное - надежные друзья. Фото: РУБАНОВ Андрей

Все продукты, газовые баллоны для горелки несли на себе. Но так как на острове не холодно и теплых вещей надо минимум, рюкзаки были нетяжелыми, 10 - 18 кг. Где-то в середине маршрута мы специально спустились с гор, чтобы пополнить запасы провизии, искупаться в океане и принять душ на пляже.

В прохладном Атлантическом океане купаться здорово

На Мадейре комфортно круглый год, но жары не бывает - лишь в августе-сентябре чуть теплее (+22…25ОС), вода в Атлантическом океане в самый сезон прогревается лишь до +23ОС. Но даже в таком прохладном океане купаться комфортно: перепад температур между воздухом и водой всего-то пару градусов. Мы купались, когда вода была +19ОС.

На вулканическом острове и песок, и галька – вулканические. А берег от неспокойного океана защищают искусственные препятствия-преграды. Фото: РУБАНОВ Андрей

Пляжи здесь цвета асфальта из-за вулканических песка и гальки. Но в Машику, древней столице острова, есть и золотой пляж. Сюда песок специально завезли из Сахары. Все пляжи оборудованы отменно: души, туалеты, камеры хранения и даже бассейны. Чтобы плавать в любую погоду, берег от вечно неспокойного океана защищают искусственные препятствия-преграды.

На пляж древней столицы острова Машику песок специально завезли из Сахары. Фото: РУБАНОВ Андрей

Очень необычное место - природные лавовые купальни в Порту Мониш. Когда-то лава, стекая к океану, образовала подобие ванн, которые, наполнившись водой, превратились в тихие заводи. Вода здесь спокойная в любую погоду. Но особые эмоции - это плавать, когда вокруг штормит океан и огромные волны ударяются о край купален…

Природные лавовые купальни в Порту Мониш. Вода здесь спокойная в любую погоду, даже когда вокруг штормит океан, и огромные волны ударяются о край купален. Фото: РУБАНОВ Андрей

Приезжать на Мадейру стоит за созерцанием природы и трекингом. Но можно изучать остров, передвигаясь на общественном транспорте или на арендованном автомобиле. Дороги здесь хорошие, а расстояния небольшие.

КАК ДОБИРАТЬСЯ?

Сейчас очень часто лоукосты устраивают распродажи на перелет из Варшавы в Порту. Цена может быть от 25 евро в одну сторону. А оттуда уже летим на Мадейру, в аэропорт Криштиану Роналду. Нам и эти билеты удалось купить по акции - 20 евро в одну сторону, правда, за полгода до поездки. А до Варшавы добраться - много вариантов: поезд, автобус, маршрутка. К тому же провели два прекрасных дня в Порту.

ЦЕНА ВОПРОСА

Трансфер Минск - Варшава - Минск - 50 евро

Перелет Варшава - Порту - Фуншал (Мадейра); Фуншал - Порту - Варшава - 67 евро, 85 евро

Отель (номер на двоих) (Фуншал, Машику, Порту) - 30 /40 /30 евро

Кемпинг (на двоих с палаткой) - 8,6 евро

Автобус Фуншал - Порту Мониш - 12 евро

Такси Машику - аэропорт (10 км) - 15 евро

Проездной на метро в Порту (4 поездки) - 8,4 евро

Консервированные сардины (банка) - от 0,8 евро

Ужин в ресторане на двоих с вином (Машику, Порту) - 40 /35 евро