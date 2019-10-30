В пятницу 1 ноября Минск прощается с Олегом Молчаном - автором «Малітвы» для «Песняров». Вспоминаем его лучшие песни

Олега Молчана не стало в ночь на 26 октября. Он умер после продолжительной борьбы с онкологией. Как говорят друзья Олега Владимировича, первую успешную операцию композитор перенес в 2009-м. Но в 2016 году болезнь вернулась. В июне 2019-го Молчан лег в РНПЦ онкологии в Боровлянах, где лечился до сентября. Друзья говорят, что Олег Молчан не сдавался до последних дней. Вернее, все, кто побывал у него в боровлянской палате, видели: свой неизменный оптимизм он ни на йоту не растратил. Мало того, главным проектом Молчана в последние месяцы было издание винила и двойного CD на московской фирме «Мелодия» - к 50-летию «Песняров» примерно 35 его песен в исполнении ансамбля и отдельных его солистов.

Олег Молчан всегда находил повод для шутки и мог похвастать огромным количеством друзей. Вот и в октябре благодаря поддержке поклонников и коллег по Евразийской конфедерации обществ правообладателей, которую Молчан возглавлял с 2018 года, Олег Владимирович выехал на лечение в швейцарскую онкоклинику. И последние снимки на странице Фейсбука композитора были как раз из Женевы. Там он был с супругой - певицей Ириной Видовой. Когда Олега не стало, она написала в своем Фейсбуке:

В последний раз моя любовь

Уплывает в облака,

Где свободно и легко...

Прощаться со знаменитым композитором будут в большом зале Белгосфилармонии 1 ноября с 11 до 14 часов. Похоронят Молчана на Восточном кладбище столицы.

Накануне прощания с Олегом Молчаном вспоминаем его главные хиты, написанные в «Песнярах» и не только.

Первой работой Молчана в «Песнярах» стала программа 1989 года «Ave sole («Слова Скарыны»)» на стихи Александра Легчилова. Она посвящалась 500-летию восточнославянского и белорусского первопечатника Франциска Скорины. Это была работа, которую относят к арт-року. И довольно необычная для репертуара «Песняров». Тем не менее, искавший тогда свежее дыхание для ансамбля, Мулявин поставил ее в цикл концертов к 20-летию коллектива, что прошли уже в 1990-м.

В Ave sole появилось сразу две знаковые для белорусской эстрады песни - «Астравы шчасця» (ее еще называют по первым строчкам припева «У высокім небе») и «Маргарита». В обоих солировал Валерий Дайнеко.

У высокiм небе - Валерый Дайнека.

ВИА "Песняры" - Маргарыта.

А тут можно послушать программу целиком.

Песняры - "Слова Скарыны".

Когда в 1991-м Олег Молчан по приглашению Владимира Мулявина стал участником ансамбля (из-за чего, кстати, оставил консерваторию по классу композиции у профессора Андрея Мдивани), ему пришлось заняться аранжировками текущего репертуара ансамбля - как вещей с историей, так и новинок. Некоторые менялись кардинально. Послушайте, как звучала «Лявоніха» на стихи Максима Богдановича в мулявинской программе по его поэзии «Вянок», а затем - как переделал этот номер для постоянного репертуара. В последней версии «Лявоніху» слышали все!

"Лявонiха".

Песняры - Лявонiха.

Молчан стал первым аранжировщиком «Песняров», который попробовал сочетать традиции с современными тенденциями. Мулявину это, очевидно, было по душе. Потому-то саунд коллектива в то десятилетие складывался во многом под авторским видением Молчана и стремлением сочетать удивительное для ансамбля-легенды. Чего стоит рэп-речитатив в «Ты ж мяне падманула»! А одним из первых таких номеров была обработка народной песни «Ой, сад-вінаград».

ВИА Песняры - Ой, сад.

Песняры - Ты ж мяне падманула.

Олег Молчан работал над всеми программами «Песняров» 1990-х. Что-то писал сам, что-то аранжировал. Хитом стала молчановская «Кума» в исполнении Владимира Мулявина. А например, для программы «Голос души» Олег Владимирович написал две песни на стихи поэтов Серебряного века в русской литературе Максимилиана Волошина («Обманите меня») и Дмитрия Мережковского «(Христос воскрес!»), которые спел сам Мулявин. К тому времени он и сам стал близок религии, потому эти мотивы наверняка были ему близки.

Песняры - Кума.

Песняры - Обманите меня."Обманите меня"- муз. Олег Молчан, сл. Максимилиан Волошин. Аудиозапись песни производилась на студии Philips для юбилейного диска ансамбля "Песняры",1994, видеосъемка - БТ.

Песняры - Христос воскрес.

Интересно, что не так давно Олег Молчан дал новую жизнь песне «Обманите меня». В новой аранжировке ее спела певица Ирина Видова.

Ирина Видова - Обманите меня."Обманите меня" - муз.Олег Молчан, сл.Максимилиан Волошин. "Песня года Беларуси", съёмка телеканал ОНТ, эфир 30.12.2017. За роялем композитор Олег Молчан.

В этой же программе появилась знаменитая «Малітва» - ее впервые исполнили на концерте к 25-летию «Песняров» в Витебске.

Мулявин сам выбрал стихи Купалы для будущей баллады. Олег Молчан рассказывал в последнем интервью «Комсомолке» в июле 2019 года, что первый посыл ощутил в Свято-Духовом кафедральном соборе, когда услышал там молитву «Отче наш». А идея пришла на гастролях - первый вариант мелодии он наиграл на гитаре. В Минске сделал аранжировку и показал ее Мулявину. Через несколько дней он записал «Малітву» с пары дублей.

Песняры - Молитва.

Со временем балладу композитор позволял петь только со своего разрешения. Так, с группой Naka, которая сделала не устроившую Олега Молчана кавер-версию для трибьюта «Re:Песняры» в 2014-м, Молчан судился и выиграл дело. А чаще всего композитор соглашался (и сам делал варианты) на хоровое исполнение «Малітвы».

- Мне по душе так называемые инсталляции, когда артисты поют по кусочку, а потом вступают хором на последних припевах. Все звучат грандиозно, величественно, это поднимает дух. Мне как композитору это решение кажется самым правильным на сегодня, - говорил Молчан в июле.

Молитва - О.Молчан - Я.Купала.

В программе «Казацкая вольница» Молчан сделал несколько обработок и написал песню «Гуляй, казак», которая была достаточна известна в свое время, и «Ой, вы другі мае». Последнюю поклонники «Песняров» долго знали лишь по названию, пока на своем авторском вечере Молчан не доверил ее исполнить вокальной группе «Чистый голос».

Песняры - Гуляй, казак.

Чистый голос - Ой вы, други.

После раскола «Песняров» в 1998 году Молчан (на то время уже ушедший было из ансамбля) помогал собирать новый состав. Вдобавок Мулявин назначил его первым в истории коллектива музыкальным руководителем. Считай, своей правой рукой.

Довольно известны и другие авторские песни Олега Молчана времен «Песняров» - например, «Стася» на стихи репрессированного в 1930-х поэта Язэпа Пущи, «Чужая» («Светит полная луна») и «Юность» («Когда мы были юны») на стихи автора знаменитого «песняровского» «Крика птицы» Юрия Рыбчинского. Их пели Владимир Мулявин, Валерий Дайнеко и Игорь Пеня.

Песняры -Чужая.

Валерий Дайнеко - Стася.

Песняры - Милая женщина.

А некоторые песни обрели вторую жизнь и вне ансамбля. Скажем, «Милую женщину» после Владимира Мулявина спел Анатолий Ярмоленко из «Сябров». А «Юность» пели экс-участники «Песняров» Анатолий Кашепаров и Леонид Борткевич.

Олег Молчан - Юрий Рыбчинский - Юность.

Юность - О.Молчан - Ю.Рыбчинский исп. А.Кашепаров.

После «Песняров» Олег Владимирович немало писал для белорусских и российских звезд, работал как продюсер. Его песни пели Александр Тиханович и Ядвига Поплавская, Анатолий Ярмоленко, группа «Чистый голос», Николай Скориков, Яков Науменко. Несколько альбомов с его песнями записала супруга Молчана, певица Ирина Видова. Ее хиты «Бабочки», «Думала», «Любовь сказала «Да!», «Дзве таполі», «Самба Листопад».

О.Молчан - И.Видова "Талисман"- Я.Поплавская, А.Тиханович.

Ирина Видова - Самба Листопад.

Ирина Видова - Думала видеоклип.

А в последние годы на концертах Ирины несколько номеров они с Олегом Молчаном исполняли дуэтом. Например, «Карабель маёй краіны» и Liebe Love L'amour.

Ирина Видова и Олег Молчан - Карабель маёй краiны.

Ирина Видова и Олег Молчан - Liebe Love L'amour.

А как дань «песняровским» временам Молчан написал песенный цикл на стихи Янки Купалы «Малітва».

Олег Молчан - концерт Молитва.

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