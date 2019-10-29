«Не просто папа, а один из лучших фотографов за всю историю». В Минске покажут снимки Сергея Брушко, собранные его сыном
Сергей Брушко умер в 2000 году - ему тогда было 42, а его сыну Диме исполнилось 19. Но за свою недолгую жизнь Сергей успел задокументировать эпоху 1980 - 1990-х. Сын Дмитрий тоже стал фотографом, работал во многих известных медиа, в том числе и в белорусской "Комсомолке". Весной этого года Дима Брушко издал фотокнигу «Змена» со снимками отца.
- Я храню фотоархив отца. Это не просто близкое сердцу напоминание, но и документ эпохи перемен. Зафиксированный этап рождения и становления страны, - говорит Дмитрий. - Создан он не просто папой, а одним из лучших фотографов за всю историю белорусской фотографии. Это тот случай, когда человек оказался в нужном месте в особое время и раскрыл свой талант. Он умер в 42 года от тяжелой болезни, не успев стать известным, но по его архиву можно судить, как жили люди.
Фото Сергея Брушко с сайта znyata.com
Двести страниц о том, как зарождалась независимая Беларусь и что было накануне: последствия взрыва на ЧАЭС, глубинный экономический кризис, митинги и забастовки, быт обычных людей, заключенных и солдат-срочников и другие события, свидетелем которых был Сергей Брушко. В книге есть воспоминания и других свидетелей того времени - Валентина Акудовича, Владимира Колоса, Николая Халезина…
Фото Сергея Брушко с сайта znyata.com
Чтобы издать книгу, нужно было 27 500 рублей. Более 300 человек поддержали проект, и собрать получилось почти 30 тысяч. Фотоальбом «Змена» представят на выставке 31 октября. Снимки из альбома стали основой экспозиции.
Фото Сергея Брушко с сайта znyata.com
СПРАВКА «КП»
Сергей Брушко родился в семье рабочих, рос и учился в поселке Городея. Хотел стать геологом, но не поступил в университет. После армии подал документы в ПТУ на фотографа. Отец Сергея к выбору сына отнесся скептически, но тот точно знал, чем хочет заниматься. Отработал распределение в солигорском фотоателье, потом перешел в районную газету, позже переехал в Минск, устроившись фотокорреспондентом газеты «Чырвоная змена». Так он стал свидетелем невероятных изменений и перемен в общественной жизни и судьбе отдельных людей.
«Черно-белая фотография с отточенной композицией, где главные герои - обычные люди в непростое время. Несмотря на тяжесть темы, визуальный язык Сергея Брушко не мрачный, а скорее поэтичный. В фотографии протестов - дух романтики, в социальных проблемах - надежда», - так описывают творчество мастера критики.
Фото Сергея Брушко с сайта znyata.com
НЕ ПРОПУСТИТЕ!
КОГДА? Открытие 31 октября, 19.00. Фотовыставка будет работать
до 19 ноября.
ГДЕ? Дворец искусств, пространство ZAL #2.
Вход на выставку свободный