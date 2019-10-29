2019-10-29T22:03:54+03:00
Минск
КП Беларусь

Последняя возможность купить квартиру в престижном районе Минска

Посмотрите, какие квартиры еще доступны к продаже в многофункциональном комплексе «Маяк Минска» и какие условия предлагает застройщик
Поделиться:
Изменить размер текста:

В этом году в новостях было много событий, связанных с жилым комплексом «Маяк Минска»: открытие мультимедийного фонтана, регистрация брака 20-ти пар, Белорусская неделя моды… Все они настолько разноплановые и заметные, что нельзя не признать - да, в Минске появилось уникальное место, которое отлично подходит и для отдыха, и для светских мероприятий, и для жизни.

А теперь еще одна новость: строительство многофункционального комплекса «Маяк Минска», начатое 10 лет назад, практически завершено, и начаты продажи в одном из последних домов - «Гоген». В этом комплексе нет безымянных домов, все они названы в честь великих художников: «Рафаэль», «Ренуар», «Куинджи» и т.д. Кроме этой оригинальной идеи здесь реализовано много других решений, нетипичных для Беларуси, но очень комфортных для жизни: ступенчатая застройка, торговый центр как защитный экран от городского шума, собственная инфраструктура, превратившая жилой комплекс в «город в городе» и многое другое.

Строили жилье для тех, кто хочет жить не просто в Минске, а в престижном месте столицы

Даже ностальгирующие по былым временам скептики признают, что «Маяк Минска» к лицу современному Минску. Вспомните район возле метро «Восток» в 90-х. Глаз мог остановиться разве что на мозаичных панно на фасадах девятиэтажек, а ехать сюда с другого конца города был смысл, если в салоне «Счастье» «выбросили» что-то дефицитное, или если вас пригласили на торжество в ресторане рядом с ним.

Раньше район станции метро «Восток» в Минске выглядел совсем иначе.

Раньше район станции метро «Восток» в Минске выглядел совсем иначе.

Со строительством Национальной библиотеки в эту часть города потянулись туристы. Обозревая окрестности со смотровой площадки, иностранцы удивлялись: какая странная роскошь - пустующее вокруг «алмаза» огромное пространство! Да и самим минчанам было очевидно, что его надо заполнить, но такое место заслуживало чего-то большего, чем типовая застройка. Поэтому ревностно наблюдали, когда в 2009 году здесь началось строительство многофункционального комплекса «Маяк Минска», который был заявлен как супресовременный район и визитная карточка белорусской столицы.

Так раньше выглядела территория, прилегающая к Национальной библиотеке.

Так раньше выглядела территория, прилегающая к Национальной библиотеке.

По отдельным домам трудно было судить, «тянет» ли он на такую миссию. И лишь сейчас, когда строительство практически завершено, можно сказать, что это действительно Минск 21-го века - современный и динамичный европейский город.

Директор компании «Вива Консалт» Юрий Жарков.

Директор компании «Вива Консалт» Юрий Жарков.

- Комплекс удовлетворил стремление довольно большого числа желающих жить не просто в Минске, а в хорошем месте столицы, - отмечает Юрий Жарков, директор компании «Вива Консалт» и член Ассоциации застройщиков объектов жилищного строительства Республики Беларусь.

Гоген: сегодня началась продажа квартир в новом доме комплекса Маяк Минска .

- Для большинства покупателей этот квартал является брендом и комфортным районом для жизни. Они не ищут долго какие-то особые предложения, а обращают внимание сразу на «Маяк Минска»: это современный квартал в хорошем месте, застройщик с международным авторитетом. Поэтому квартиры здесь активно покупаются, и спрос поддерживает предложение, – рассказывает эксперт.

Вид на комплекс «Маяк Минска» со стороны Национальной библиотеки.

Вид на комплекс «Маяк Минска» со стороны Национальной библиотеки.

Метро, чистый воздух, развлечения и другие преимущества

От фоновой застройки к акцентной – «Маяк Минска» застраивался так, как строятся большинство жилых кварталов в мире. А для Минска, как заметил специалист, это стало первым таким местом.

Жителям комплекса «Маяк Минска» гарантированы чистый воздух и приятные прогулки по тихим аллеям вдоль каналов.

Жителям комплекса «Маяк Минска» гарантированы чистый воздух и приятные прогулки по тихим аллеям вдоль каналов.

- Это классика девелопмента, так застраивалось большинство кварталов в мире. Для Минска это стало первым таким местом, и «Маяк Минска» полностью соответствует теории успешного девелопмента. Застройщик стал законодателем моды в нашей стране, - говорит Юрий Жарков. - Весь этот квартал характерен для класса жилой среды «комфорт» и «комфорт плюс». Классу «бизнес» соответствуют дома акцентной финальной застройки. Как образец массовой застройки комплекс «Маяк Минска» является абсолютно современным проектом.

А если посмотреть на этот объект глазами обычного потребителя, который ищет комфортное и современное жилье? Сплошные плюсы!

Рядом - лесопарковая зона. То есть, чистый воздух и места для приятных прогулок обеспечены.

Транспортное сообщение великолепное. Рядом метро – и этим уже все сказано. И это не считая троллейбусов, автобусов и маршруток, до остановок которых рукой подать.

Отличная инфраструктура. В шаговой доступности есть все, что надо для жизни: магазины, детские сады и школа, салоны красоты и офисы туристических компаний, фитнес-центры и тренажерные залы, самый крупный торгово-развлекательный центр в Беларуси Dana Mall («Дана Молл») с многочисленными магазинами, бутиками, огромным фудкортом и современным кинотеатром. И здесь же возведен и бизнес-центр Dana Center («Дана Центр»), который для кого-то из жителей может стать местом работы или бизнеса!

Торгово-развлекательный центр Dana Mall и бизнес-центр Dana Center.

Торгово-развлекательный центр Dana Mall и бизнес-центр Dana Center.

Развлечения - рядом с домом. Жители «Маяка Минска» гордятся тем, что их квартал уже стал одним из культовых мест, где можно интересно провести время. И речь не только о многоплановом центре «Дана Молл». Нравятся пешеходные улицы? Одна из таких есть именно здесь, причем одна из красивейших. Бульвар Пикассо с его арт-объектами просто создан и для неспешных прогулок, и для городских праздников, ярмарок и фестивалей, которые здесь уже не раз проводились. А если по бульвару Пикассо пройти в сторону Национальной библиотеки - выйдешь к мультимедийному фонтану «Дана Танец». Этот грандиозный зрелищный объект, едва появившись, уже стал достопримечательностью Минска. Хотите жить рядом с этой красотой? Тогда имейте в виду, что новый дом «Гоген», где началась продажа квартир, как раз недалеко!

Мультимедийный фонтан «Дана Танец».

Мультимедийный фонтан «Дана Танец».

Продаются квартиры в доме с тренажерным залом и детским садом во дворе

Дом «Гоген» - это квартиры площадью от 47 до 77 квадратных метров со свободной планировкой. Это французские окна от пола до потолка со специальной тонировкой и просторные лоджии на каждом этаже, с которых можно любоваться окрестностями, убеждаясь, что лучше место для жизни в городе не найти.

На всех жилых этажах окна от пола до потолка со специальной тонировкой стекол.

На всех жилых этажах окна от пола до потолка со специальной тонировкой стекол.

Это шикарное лобби с гранитными полами, где вас будет приветливо встречать консьерж. В доме предусмотрен удобный пандус, домофонная система и три скоростных бесшумных лифта OTIS.

Лобби дома «Гоген».

Лобби дома «Гоген».

Скоростные бесшумные лифты OTIS.

Скоростные бесшумные лифты OTIS.

Дом «Гоген» - часть комплекса, в который входит также дом «Рафаэль». Их объединяет 4-х этажный стилобат, в котором будут располагаться оздоровительный комплекс с тренажерным залом, бассейном и СПА-процедурами, кафе и рестораны, магазины и бутики. Отличное место для встречи с соседями!

В 4-х этажном стилобате будут располагаться кафе и рестораны, магазины и бутики, а также оздоровительный комплекс.

В 4-х этажном стилобате будут располагаться кафе и рестораны, магазины и бутики, а также оздоровительный комплекс.

Повезет и новоселам, в семьях которых есть малыши - именно во дворе домов «Гоген» и «Рафаэль» строится новый детский сад.

В шаговой доступности от дома «Гоген» строится детский сад.

В шаговой доступности от дома «Гоген» строится детский сад.

Типичная для многих новостроек Минска проблема парковок здесь не актуальна: преусмотрены открытые парковочные места по периметру комплекса домов «Гоген» и «Рафаэль», да и парковка у Национальной библиотеки, которую можно использовать, более чем вместительная.

БУДЬ В КУРСЕ!

Три способа купить жилье в доме «Гоген»

Сдать дом «Гоген» планируется в августе 2020 года. У тех, кто мечтает о квартире именно здесь, есть как минимум три варианта.

- Естественно, можно сразу оплатить всю сумму.

- Тем, у кого нет такой возможности, застройщик предоставляет беспроцентную рассрочку. Если вы платите 30% от стоимости квартиры в комплексе «Маяк Минска», можете рассчитывать на рассрочку до пяти лет (оставшаяся сумма будет поделена на равные платежи на каждый месяц рассрочки). Оцените доверие компании: не требуется ни справка о доходах, ни поручители!

- И еще один вариант – кредит. Вы можете воспользоваться партнерскими банковскими программами кредитования, подписанными с четырьмя ведущими банками страны. Кредит можно получить на 20 лет в размере 90 % стоимости жилья. При первом взносе в 10% в первый год ставка по кредиту составит всего 5,49%, либо 6,99% годовых на первые два года по другой программе. Это беспрецедентное предложение!

Выбрать квартиру, получить консультацию и приобрести жилье в одном из самых современных и известных жилых комплексов столицы можно в отделе продаж компании по адресу:

г. Минск, ул. Мстиславца, 9, Dana Center, 1-й этаж.

Время работы с 08.30 до 20.30 по будним дням, в выходные - с 9.00 до 20.00.

Все подробности можно уточнить на сайте BIR.BY и по телефонам:

7675

+375 17 39-39-465

+375 17 39-39-465.

ИООО «Зомекс Инвестмент». УНП 191061449.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Не просто папа, а один из лучших фотографов за всю историю». В Минске покажут снимки Сергея Брушко, собранные его сыном
Последствия взрыва на Чернобыльской АЭС, экономический кризис в СССР, забастовки рабочих, быт заключенных и солдат - по ним можно учить историю эпохи [фото]
Квартиры с видом на парк Челюскинцев: стартовали продажи в престижном районе Минска
Три громких старта продаж было анонсировано в октябре. Первый старт состоялся - 25 октября начались продажи квартир в новом доме №2 престижного жилого комплекса «Парк Челюскинцев»
Новости 24
Эксперты предлагают сократить декретный отпуск в Беларуси до 2 лет, чтобы помочь ВВП
Возле КГБ прошла акция «Цепь памяти жертв сталинизма»
Из-за военного контингента США у границ Беларуси американские дипломаты встретились с главой Совбеза
ГАИ: «Человека и велосипед поставить на первое место, а автомобиль – на последнее»
Пьяный лидчанин угнал машину директора СТО, в котором был на испытательном сроке
Взрыв на котельной в Жодино: есть пострадавшие
С декабря БелЖД пустит больше поездов в Россию и Европу
На Бали ищут белоруса, который сорвался со скалы во время селфи
Регистрация на выдачу льготных виз в Литву приостановлена
Чтобы не опоздать на занятия, студент угнал авто
Лукашенко: «Картошка якобы убрана. Посмотрите еще раз»
В Витебске доверчивая женщина потеряла почти 1000 долларов - отправила новой подружке в соцсети реквизиты карточки
Лукашенко о «Матерях 328»: Им надо посоветовать вовремя заниматься своими детьми