Последняя возможность купить квартиру в престижном районе Минска

В этом году в новостях было много событий, связанных с жилым комплексом «Маяк Минска»: открытие мультимедийного фонтана, регистрация брака 20-ти пар, Белорусская неделя моды… Все они настолько разноплановые и заметные, что нельзя не признать - да, в Минске появилось уникальное место, которое отлично подходит и для отдыха, и для светских мероприятий, и для жизни.

А теперь еще одна новость: строительство многофункционального комплекса «Маяк Минска», начатое 10 лет назад, практически завершено, и начаты продажи в одном из последних домов - «Гоген». В этом комплексе нет безымянных домов, все они названы в честь великих художников: «Рафаэль», «Ренуар», «Куинджи» и т.д. Кроме этой оригинальной идеи здесь реализовано много других решений, нетипичных для Беларуси, но очень комфортных для жизни: ступенчатая застройка, торговый центр как защитный экран от городского шума, собственная инфраструктура, превратившая жилой комплекс в «город в городе» и многое другое.

Строили жилье для тех, кто хочет жить не просто в Минске, а в престижном месте столицы

Даже ностальгирующие по былым временам скептики признают, что «Маяк Минска» к лицу современному Минску. Вспомните район возле метро «Восток» в 90-х. Глаз мог остановиться разве что на мозаичных панно на фасадах девятиэтажек, а ехать сюда с другого конца города был смысл, если в салоне «Счастье» «выбросили» что-то дефицитное, или если вас пригласили на торжество в ресторане рядом с ним.

Раньше район станции метро «Восток» в Минске выглядел совсем иначе.

Со строительством Национальной библиотеки в эту часть города потянулись туристы. Обозревая окрестности со смотровой площадки, иностранцы удивлялись: какая странная роскошь - пустующее вокруг «алмаза» огромное пространство! Да и самим минчанам было очевидно, что его надо заполнить, но такое место заслуживало чего-то большего, чем типовая застройка. Поэтому ревностно наблюдали, когда в 2009 году здесь началось строительство многофункционального комплекса «Маяк Минска», который был заявлен как супресовременный район и визитная карточка белорусской столицы.

Так раньше выглядела территория, прилегающая к Национальной библиотеке.

По отдельным домам трудно было судить, «тянет» ли он на такую миссию. И лишь сейчас, когда строительство практически завершено, можно сказать, что это действительно Минск 21-го века - современный и динамичный европейский город.

Директор компании «Вива Консалт» Юрий Жарков.

- Комплекс удовлетворил стремление довольно большого числа желающих жить не просто в Минске, а в хорошем месте столицы, - отмечает Юрий Жарков, директор компании «Вива Консалт» и член Ассоциации застройщиков объектов жилищного строительства Республики Беларусь.

Гоген: сегодня началась продажа квартир в новом доме комплекса Маяк Минска .

- Для большинства покупателей этот квартал является брендом и комфортным районом для жизни. Они не ищут долго какие-то особые предложения, а обращают внимание сразу на «Маяк Минска»: это современный квартал в хорошем месте, застройщик с международным авторитетом. Поэтому квартиры здесь активно покупаются, и спрос поддерживает предложение, – рассказывает эксперт.

Вид на комплекс «Маяк Минска» со стороны Национальной библиотеки.

Метро, чистый воздух, развлечения и другие преимущества

От фоновой застройки к акцентной – «Маяк Минска» застраивался так, как строятся большинство жилых кварталов в мире. А для Минска, как заметил специалист, это стало первым таким местом.

Жителям комплекса «Маяк Минска» гарантированы чистый воздух и приятные прогулки по тихим аллеям вдоль каналов.

- Это классика девелопмента, так застраивалось большинство кварталов в мире. Для Минска это стало первым таким местом, и «Маяк Минска» полностью соответствует теории успешного девелопмента. Застройщик стал законодателем моды в нашей стране, - говорит Юрий Жарков. - Весь этот квартал характерен для класса жилой среды «комфорт» и «комфорт плюс». Классу «бизнес» соответствуют дома акцентной финальной застройки. Как образец массовой застройки комплекс «Маяк Минска» является абсолютно современным проектом.

А если посмотреть на этот объект глазами обычного потребителя, который ищет комфортное и современное жилье? Сплошные плюсы!

Рядом - лесопарковая зона. То есть, чистый воздух и места для приятных прогулок обеспечены.

Транспортное сообщение великолепное. Рядом метро – и этим уже все сказано. И это не считая троллейбусов, автобусов и маршруток, до остановок которых рукой подать.

Отличная инфраструктура. В шаговой доступности есть все, что надо для жизни: магазины, детские сады и школа, салоны красоты и офисы туристических компаний, фитнес-центры и тренажерные залы, самый крупный торгово-развлекательный центр в Беларуси Dana Mall («Дана Молл») с многочисленными магазинами, бутиками, огромным фудкортом и современным кинотеатром. И здесь же возведен и бизнес-центр Dana Center («Дана Центр»), который для кого-то из жителей может стать местом работы или бизнеса!

Торгово-развлекательный центр Dana Mall и бизнес-центр Dana Center.

Развлечения - рядом с домом. Жители «Маяка Минска» гордятся тем, что их квартал уже стал одним из культовых мест, где можно интересно провести время. И речь не только о многоплановом центре «Дана Молл». Нравятся пешеходные улицы? Одна из таких есть именно здесь, причем одна из красивейших. Бульвар Пикассо с его арт-объектами просто создан и для неспешных прогулок, и для городских праздников, ярмарок и фестивалей, которые здесь уже не раз проводились. А если по бульвару Пикассо пройти в сторону Национальной библиотеки - выйдешь к мультимедийному фонтану «Дана Танец». Этот грандиозный зрелищный объект, едва появившись, уже стал достопримечательностью Минска. Хотите жить рядом с этой красотой? Тогда имейте в виду, что новый дом «Гоген», где началась продажа квартир, как раз недалеко!

Мультимедийный фонтан «Дана Танец».

Продаются квартиры в доме с тренажерным залом и детским садом во дворе

Дом «Гоген» - это квартиры площадью от 47 до 77 квадратных метров со свободной планировкой. Это французские окна от пола до потолка со специальной тонировкой и просторные лоджии на каждом этаже, с которых можно любоваться окрестностями, убеждаясь, что лучше место для жизни в городе не найти.

На всех жилых этажах окна от пола до потолка со специальной тонировкой стекол.

Это шикарное лобби с гранитными полами, где вас будет приветливо встречать консьерж. В доме предусмотрен удобный пандус, домофонная система и три скоростных бесшумных лифта OTIS.

Лобби дома «Гоген».

Скоростные бесшумные лифты OTIS.

Дом «Гоген» - часть комплекса, в который входит также дом «Рафаэль». Их объединяет 4-х этажный стилобат, в котором будут располагаться оздоровительный комплекс с тренажерным залом, бассейном и СПА-процедурами, кафе и рестораны, магазины и бутики. Отличное место для встречи с соседями!

В 4-х этажном стилобате будут располагаться кафе и рестораны, магазины и бутики, а также оздоровительный комплекс.

Повезет и новоселам, в семьях которых есть малыши - именно во дворе домов «Гоген» и «Рафаэль» строится новый детский сад.

В шаговой доступности от дома «Гоген» строится детский сад.

Типичная для многих новостроек Минска проблема парковок здесь не актуальна: преусмотрены открытые парковочные места по периметру комплекса домов «Гоген» и «Рафаэль», да и парковка у Национальной библиотеки, которую можно использовать, более чем вместительная.

БУДЬ В КУРСЕ!

Три способа купить жилье в доме «Гоген»

Сдать дом «Гоген» планируется в августе 2020 года. У тех, кто мечтает о квартире именно здесь, есть как минимум три варианта.

- Естественно, можно сразу оплатить всю сумму.

- Тем, у кого нет такой возможности, застройщик предоставляет беспроцентную рассрочку. Если вы платите 30% от стоимости квартиры в комплексе «Маяк Минска», можете рассчитывать на рассрочку до пяти лет (оставшаяся сумма будет поделена на равные платежи на каждый месяц рассрочки). Оцените доверие компании: не требуется ни справка о доходах, ни поручители!

- И еще один вариант – кредит. Вы можете воспользоваться партнерскими банковскими программами кредитования, подписанными с четырьмя ведущими банками страны. Кредит можно получить на 20 лет в размере 90 % стоимости жилья. При первом взносе в 10% в первый год ставка по кредиту составит всего 5,49%, либо 6,99% годовых на первые два года по другой программе. Это беспрецедентное предложение!

Выбрать квартиру, получить консультацию и приобрести жилье в одном из самых современных и известных жилых комплексов столицы можно в отделе продаж компании по адресу:

г. Минск, ул. Мстиславца, 9, Dana Center, 1-й этаж.

Время работы с 08.30 до 20.30 по будним дням, в выходные - с 9.00 до 20.00.

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