Белорусы в 4 раза чаще немцев используют банковские карточки

Каждый день белорусские банки проводят около 300 тысяч платежей на сумму 2,3 миллиарда рублей. Всего в прошлом году было проведено 78 миллионов платежей, общая сумма которых - 579 миллиардов рублей. Такие данные содержатся в докладе заместителя председателя Нацбанка Дмитрия Калечица «О приоритетных направлениях цифровой трансформации и планах НБРБ».

Из доклада также следует, что белорусы активно используют карточные платежи. В прошлом году количество карточных транзакций составило 1,33 миллиарда, а их общая сумма - 30 миллиардов рублей. Если сопоставить эти цифры с количеством экономически активного населения (а это 4,34 миллиона человек), то получается, что в среднем каждый белорус в возрасте от 15 до 72 лет за год провел 307 операций по карточке на общую сумму 7 тысяч рублей. Примерно так же активно пользуются карточками жители России и Швеции. А вот среднестатистический немец за год проводит всего 81 операцию по карточке, что почти в 4 раза меньше показателя цифровизации в нашей стране.

Также в Беларуси активно развиваются бесконтактные технологии. Как отметил специалист, на 1 июля 2019 года доля бесконтактных карточек в общем объеме их эмиссии составила 55%. При этом в Беларуси 68% всех платежных терминалов позволяют принимать бесконтактные карты. Для сравнения, в начале прошлого года доля таких устройств была около 35%.

Самая популярная услуга - интернет-банкинг

Востребованы белорусами и механизмы дистанционного банковского обслуживания. Самая популярная услуга - интернет-банкинг, на первое июля ее использовали более 6,7 миллиона пользователей.

На втором месте - мобильный банкинг, его используют чуть более 4 миллионов человек, при этом за первое полугодие 2019 года количество пользователей увеличилось почти в два раза.

А вот популярность SMS-банкинга снижается: в начале года услугой пользовались 1,2 миллиона человек, на первое июля их число снизилось почти на 200 тысяч.

За квартиру через ЕРИП платит каждый четвертый

Через автоматизированную информационную систему единого расчетного и информационного пространства - «Расчет» (ЕРИП) - платежи принимают более 18 тысяч организаций по 62 тысячам услуг. За 9 месяцев этого года белорусы рассчитались через ЕРИП 350 миллионов раз, заплатив почти 9 миллиардов рублей. В прошлом году сумма была на четверть меньше.

Чаше всего через ЕРИП белорусы оплачивают банковские и финансовые услуги (30,5%), услуги ЖКХ (25,4%) и услуги связи (21,7%). По подсчетам Нацбанка, сумма среднего платежа в системе «Расчет» в этом году - 26 рублей.