«Защитить тех, кто финансово безграмотен». В Беларуси приняли новые правила о выдаче быстрых займов

Истории тех, кто взял микрозаймы и жестоко за это поплатился, постоянно на слуху. Нацбанк эту тему в последнее время тоже держит на контроле. В прошлом году он ограничил годовую процентную ставку по микрозаймам. Сейчас фонды их выдают под ставку рефинансирования (9,5% в данный момент), потребительские кооперативы финансовой взаимопомощи - под двукратный ее размер (19%). Но на деле ситуация иная. Недобросовестные структуры навязывают заемщикам дополнительные услуги, например, консультации, страховки, поручительства, за все это берут деньги, и в результате реальные проценты по микрозаймам увеличиваются в разы. Фонды, цель которых - привлечь финансирование для гуманитарных и культурных программ, на практике занимались микрофинасированием, выдавая ультракороткие займы.

На днях вышел Указ президента №394 «О предоставлении и привлечении займов». Он вступит в силу 27 апреля 2020 года. Что изменится?

Во-первых, фонды исчезнут, останутся только кооперативы. По мнению начальника главного управления регулирования некредитных финансовых организаций Нацбанка Дмитрия Набздорова, фонды должны заниматься только тем, что прописано в их уставе.

Во-вторых, будет ограничен размер причитающихся микрофинансовому кредитору процентов: по новым правилам, он не может превышать двукратной суммы кредита за весь срок пользования микрозаймом. Сумма начисленных за весь срок пользования быстрыми деньгами неустоек, штрафов и пеней также ограничивается: не больше половины выданного микрозайма.

В-третьих, с 27 апреля человек получит право досрочного возврата микрозайма без уплаты каких бы то ни было штрафных санкций. Кроме того, действие указа будет распространено и на договоры микрозайма, которые заключены до этой даты, но обязательства по которым не исполнены. Заемщик может отказаться от предоставления ему дополнительных услуг и переоформить договор, правда, процентная ставка при этом может быть выше, но не должна превышать законодательно установленных лимитов.

По словам председателя Республиканской ассоциации микрофинансовых организаций Ивана Радюкевича все мероприятия нового указа направлены на то, чтобы защитить финансово неграмотную часть населения.

Частники притворяются микрофинасовыми кредиторами

Нацбанк обращает внимание на то, что большинство тех, кто дает объявления с предложениями «деньги в долг», не являются микрофинсовыми организациями. Это либо частные лица, либо индивидуальные предприниматели, которые вводят граждан в заблуждение. Их деятельность контролировать и регулировать на сегодняшний день затруднительно.

- Еще Карл Маркс писал о том, что там, где доходность больше 300%, людей ничем не остановишь, - говорит Дмитрий Набздоров. - Мы уверены, что будут попытки придумать некий гражданско-правовой договор, сделку или совокупность сделок, цель которых - обойти новый указ. Но мы будем принимать меры на упреждение и пресекать деятельность тех, у кого вдруг будет успешно получаться обойти законодательство.

Реклама микрозаймов станет прозрачной

Сегодня из рекламы микрозаймов мы не понимаем, сколько денег в конечном счете мы переплатим. Да, микрокредиторы предлагают деньги в долг под вроде как небольшие проценты. Но фактическая сумма переплаты определяется не процентной ставкой, а хитрыми дополнительными поборами. Через полгода вся реклама должна стать полной и достоверной, а значит, содержать истинную процентную ставку, которая включает все скрытые платежи.

Кого будут считать микрофинансовой организацией?

После вступления указа в силу микрофинансовой организацией (с обязательным включением в соответствующий реестр Нацбанка) будет считаться субъект, который в течение календарного месяца предоставил три и более микрозайма. Планируется, что это сделает невозможной деятельность тех структур, которые под видом беспроцентных кредитов дают микрозаймы и взимают за них плату в виде неустоек (штрафов, пени и т. д.).

Автоломбарды станут лояльнее

Отдельные нововведения касаются ломбардов. В частности, изменится деятельность автоломбардов: им разрешат выдавать займы не под заклад, а под залог автомобиля. Это означает, что взяв займ и исполняя по нему обязательства, человек сможет продолжать пользоваться автомобилем, а не оставлять его на стоянке ломбарда. Как предположил председатель Республиканской ассоциации микрофинансовых организаций Иван Радюкевич, эта мера позволит снизить стоимость услуг автоломбардов, ведь им не придется оплачивать стоянку автомобилей.