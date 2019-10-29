На смену аномально теплому октябрю идут холода ниже нормы

Таких теплых дней в октябре белорусы не знавали давно - 16 октября в Минске был обновлен рекорд 112-летней давности: в 1907 году в этот день было +20 градусов, а в 2019-м - +20,2. Но в последние дни месяца похолодает: синоптики обещают дожди и мокрый снег, а температура будет на 1-3 градуса ниже нормы.

- В среду днем, 30 октября, в Беларуси ожидается 0…+5, по юго-западу до +7 градусов, - рассказали «Комсомолке» в Белгидромете. - В четверг местами возможны мокрый снег и дождь, ночью температура -4…+1, днем +1…+7. Начало ноября тоже будет холодным: 1 ноября местами ожидаются кратковременный мокрый снег и дождь, днем температура от -1 до +7. На выходных днем 0…+7, по юго-западу до +9…+10.

Правда, по словам этнолога Елены Довнар-Запольской, ранней зимы в этом году ждать не стоит:

- Даже если сейчас наступит похолодание, потом снова потеплеет. Это такой период, когда осень не хочет уходить, а зима наступает, и такая борьба будет идти довольно долго.

Если ориентироваться на народные приметы, нас ждет хорошая зима со снежными и ясными днями. Судя по тому, что рябины в этом году немного, зима будет не слишком холодной. Кстати, судить о зиме можно будет по погоде 4 ноября. Это день Казанской богоматери, о котором в народе говорят: «Што Казанская пакажа, тое i зiма скажа».