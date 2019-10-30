Шиномонтаж в Минске: «Работаем с восьми утра до десяти вечера, не разгибаясь. Даже поесть времени не было!»

На шиномонтажах начался ажиотаж. До 1 декабря - дня, когда все автомобили должны быть переобуты в зимние шины - еще месяц. Но холодная ночь с минусовой температурой - уже в среду, 30 октября, да и первый снег по прогнозам через пару дней выпадет. Тем, кто хоть раз выезжал на схваченную легким ноябрьским морозцем дорогу, не надо объяснять, как она опасна и некомфортна для летних шин. Тем, кого это испытание миновало, рисковать не советую.

- Работали вчера с восьми утра до десяти вечера, не разгибаясь. Даже покушать времени не было, - рассказал Виктор, работник шиномонтажа. - Так еще после 10-ти приезжали некоторые. Пришлось даже объявление на дверь повесить, что не обслуживаем после 21.40.

Клиенты готовы приезжать на шиномонтаж до ночи.Фото: Раиса ЮДИНА

Обычно на этот шиномонтаж, расположенный на окраине города в Заводском районе Минска, вдали от оживленных улиц, обращается около 10 человек в день. Сейчас приходится обслуживать ежедневно в среднем 60 машин.

Цены на замену всех четырех колес в разных местах Минска не намного отличаются: шины R-13 - от 36 рублей, R16 - от 40 рублей, R17-18 – от 44 рублей, R20-22 – 52 рубля. Сэкономить можно. Владельцы сервисов устраивают акции, по которым скидка может достигать 50% (и купоны на нее печатают в бумажной «Комсомолке»). Но если при этом придется заменить вентиль или заклеить колесо, дополнительные услуги оплачиваются по полному тарифу.

Некоторые шиномонтажи работают по записи, некоторые – по живой очереди, которая именно сейчас непредсказуема. Приехав в разгар рабочего дня, можно оказаться пятым и потратить два часа на ожидание. А с первым снегом, как показывает многолетний опыт, в шиномонтажном сервисе будет совсем аншлаг.