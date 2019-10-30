У летучих мышей бессонница, зато ежи и медведи нагуляют жирок: как теплый октябрь повлиял на животных

О том, как теплый октябрь сказался на посевах и огородах, мы уже писали. А что с дикими животными в лесах?

- Сильнее всего погода отразилась на летучих мышах. Осенью они ложатся в спячку, но проблема в том, что из-за высоких температур они не могут нормально заснуть, а их единственный корм – насекомые – уже исчезает, - рассказал «Комсомолке» Павел Велигуров, научный сотрудник лаборатории популяционной экологии наземных позвоночных и управления биоресурсами НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам. - Летучие мыши истощаются, на них очень негативно влияют высокие температуры, они даже могут погибнуть.

А вот ежам, барсукам и медведям, которые впадают в спячку, сейчас корма хватает. Ежи питаются наземными беспозвоночными, которых можно найти, пока нет снега. У барсуков похожий рацион, только размеры добычи другие. Медведи тоже находят пищу – как растительную, так и животную. Все они нагуляют жирку перед зимой, и будут отлично спать.

- А зайцы, которым пора менять шубу?

- Для них проблемой может стать не высокая температура, а отсутствие снежного покрова. В конце октября - начале ноября заяц-беляк линяет, меняя серый летний наряд на зимний белый. Поэтому он будет хорошо заметен для хищников.