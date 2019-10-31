11-летней школьнице из Минска нужна реабилитация: «Дочка хочет красиво ходить!»

Последний раз о Ксюше мы писали в прошлом году. Тогда читатели «Комсомолки» помогли собрать деньги на покупку тренажера для девочки. Напомним, у Ксюши ДЦП. Она родилась недоношенной с весом всего 980 граммов. Несмотря на все трудности, Ксюша научилась разговаривать и ходить. Девочка прихрамывает, но не теряет надежды, что научится ходить, как и ее здоровые ровесники. Сейчас Ксения учится в 4-м классе.

- К Ксюше хорошо относятся одноклассники. Но сейчас у нее переходный возраст, она очень переживает, что плохо ходит. Стесняется своей походки, - рассказывает Светлана, мама девочки. - Она хочет быть как все обычные дети - красиво ходить, бегать, прыгать, кататься на велосипеде, танцевать.

Ксюша постоянно проходит курсы реабилитации, но этого недостаточно. Поэтому семье приходится искать помощи у зарубежных специалистов. Девочка трижды ездила на лечение в Украину.

- Сейчас мы очень хотим попасть в центр «Адели» в Словакии, о которой очень хорошо отзываются. Детки там проходят целый комплекс процедур, с ними активно занимаются ЛФК. Но лечение в центре дорогое - 6 тысяч 57 евро. Плюс проживание в клинике, питание, билеты, трансфер, страховка, визы. Всего сумма к сбору составляет 9500 евро, - говорит Светлана. - Точной даты поездки у нас нет. Как соберем деньги, тогда и поедем. Но за три месяца мы собрали лишь 1000 белорусских рублей... Доходы у меня небольшие. Ксюшу я воспитываю одна, ее отец умер. Поэтому мне приходится снова обращаться за помощью к читателям «Комсомолки». Пожалуйста, помогите Ксюше попасть на лечение.

РЕКВИЗИТЫ:

Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг 510 Беларусбанка - г. Минск, ул. Куйбышева, 18; УНП 100325912; МФО AKBBBY2X.

Белорусские рубли: транзитный счет BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счет BY35AKBB31340000039415120402 в отделении 510/402, бессрочный.

Российские рубли: транзитный счет BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счет BY65AKBB31340000039395120402 в отделении 510/402, бессрочный.

Доллары: транзитный счет BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счет BY70AKBB31340000014825120416 в отделении 510/416, бессрочный.

Евро: транзитный счет BY28AKBB38193821000170000000 на благотворительный счет BY40AKBB31340000014845120416 в отделении 510/416, бессрочный

Назначение платежа: для зачисления на благотворительные счета, открытые на имя Холод Светлана Петровна для лечения и реабилитации дочери Холод Ксении Игоревны за границей.

Можно перечислить деньги на карту Беларусбанка: 9112 0001 5817 3670. Срок действия: до 09/20. Получатель: Холод С. П.

Электронные счета:

Яндекс.Деньги: 410014468727661

Можно пополнить баланс номера МТС: (8033) 342-17-30.

Услуга «Поделись балансом»:

*363*375 33 342 17 30* сумма перевода# и вызов. Затем *363* код подтверждения# и нажать кнопку вызова.

Контакты:

Светлана, мама Ксюши: (8029) 118-41-34

Эта рубрика для людей с добрым сердцем, для тех, кто в состоянии откликнуться на чужую беду. Если у вас есть даже небольшие средства и главное - желание помочь, поучаствуйте в жизни тех, кому сейчас непросто! «Отдел добрых дел» и для тех, кто сам находится в тяжелой ситуации. Звоните ведущей рубрики Дарье Ломоновской по телефону (017) 290-94-95, пишите по электронному адресу: darya.lomonovskaya@phkp.ru, или присылайте письма по почтовому адресу «КП», с пометкой «Отдел добрых дел».

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